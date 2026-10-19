CSM Bucureşti, în criză! „Tigroaicele” riscă să îşi compromită sezonul după o săptămână horror

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CSM Bucureşti a pierdut , în Liga Campionilor. „Tigroaicele” au fost surclasate de echipa norvegiană, iar calculele se complică mult în Champions League. Nici pe plan intern lucrurile nu sunt roz pentru echipa Bojanei Popovic.

CSM Bucureşti, înfrângere şoc cu Sola! Misiune grea în Champions League

Înaintea meciului din Sala Polivalentă, „tigroaicele” erau mari favorite în faţa celor de la Sola, având o cotă de 1,10 la victorie. Doar că a fost unul dintre cele mai slabe jocuri de când a preluat Bojana Popovic echipa. Norvegiencele s-au distrat pe teren şi au câştigat cu opt goluri avans.

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După acest eşec, CSM Bucureşti cade pe locul 4, având trei înfrângeri în ultimele patru meciuri, două dintre ele cu mai slab cotatele Borussia Dortmund şi Sola. În aceste condiţii, echipa din Capitală are şanse mici să mai viseze la top 2 în clasament, care să asigure prezenţa în sferturile de finală.

Ferencvaros şi Esbjerg conduc grupa, cu 12, respectiv 10 puncte. Chiar dacă în urmă cu o săptămână , „tigroaicele” au pierdut puncte uriaşe cu Sola şi Dortmund, astfel că obiectivul realist este încercarea de a obţine locul 3 în grupă, la luptă cu Brest, o altă echipă aflată în dificultate. Cele două formaţii se vor duela chiar în următorul meci, programat pe 7 noiembrie.

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Riscă să îşi compromită şi sezonul intern!

Nici în campionat lucrurile nu sunt roz pentru CSM Bucureşti. În ultima etapă, „tigroaicele” au remizat cu noroc la Baia Mare, scor 32-32, Minaur având şansa victoriei în ultimele secunde. Având în vedere că Gloria Bistriţa merge ceas pe plan intern, egalul CSM-ului poate avea consecinţe serioase la finalul sezonului.

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CSM Bucureşti a schimbat echipa din temelii în această vară, cu zece jucătoare care au plecat şi alte zece care au venit. Efectele încep să se vadă, iar startul de sezon este unul sinusoidal. Bojana Popovic are o multă treabă în încercarea de a omogeniza formaţia din Bucureşti. Cu toate acestea, echipa nu îşi permite să piardă puncte nici în Champions League, nici în campionat, dacă îşi propune să ajungă în Final Four şi să câştige titlul.

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Bojana Popovic, reacţie dură: „Am simţit că nu suntem cu capul la joc”

După confruntarea cu Sola, Bojana Popovic şi-a asumat responsabilitatea înfrângerii şi a declarat că jucătoarele nu au fost cu gândul la meci. Antrenoarea CSM-ului a spus că atitudinea tuturor trebuie să se schimbe pentru următorul meci:

„Evident, cred că a fost cel mai prost meci de când am venit. Am simțit că va fi greu încă de la începutul jocului. Am simțit că nu suntem cu capul la joc. Am încercat să facem schimbări pentru a vedea cine sunt cele 6 jucătoare pregătite. Nu am putut face asta. În repriza a doua, am fost aproape, dar am ratat niște aruncări și am pasat greșit. Astăzi așa s-a încheiat. Cred că nu contează cine a fost în fața noastră, putea fi și cea mai slabă echipă din lume, tot am fi arătat așa. Cred că a ținut de partea mentală. Nu am fost cu mintea la joc. Trebuie să aflăm ce s-a întâmplat.

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Îmi voi asuma toată responsabilitatea. Trebuie să fac mai multe, nu știu ce, trebuie să mă gândesc la asta. Toate jucătoarele au fost pierdute pe teren, în multe situații, cel mai des în atac. Apărarea a încercat să salveze jocul, dar nu am avut nici ajutor din poartă. Cred că toată echipa nu a fost la nivelul așteptat. Suntem dezamăgite și trebuie să ne oprim și să vorbim despre totul”, a spus Popovic după meci.