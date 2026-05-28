CSM Bucureşti, în Final Four după opt ani! Şeful „tigroaicelor”, interviu despre culise: „Nu există influenţă politică în viaţa echipei!” Ce buget are CSM, cum a ajuns Bojana Popovic la club şi relaţia cu primarul Ciucu

ADVERTISEMENT

CSM Bucureşti a rupt blestemul eliminărilor în sferturile de finală din Champions League şi s-a calificat în Final Four, după o pauză de opt ani. „Tigroaicele” au pierdut trofeele interne în dauna Gloriei Bistriţa, dar au şansa să câştige cel mai râvnit trofeul continental: Liga Campionilor, după o pauză de 10 ani.

Răzvan Socolovici, interviu despre CSM Bucureşti: „A fost o lovitură când am primit solicitarea lui Helle Thomsen”

Înainte de Final Four-ul de la Budapesta, care va avea loc în weekend-ul 6-7 iunie, FANATIK publică un interviu amplu cu Răzvan Socolovici, managerul operaţional al celor de la CSM Bucureşti, care a vorbit despre sezonul turbulent pe care l-a avut echipa. , despre schimbarea lui Adi Vasile cu Bojana Popovic, bugetul echipei şi dificultăţile cu care se confruntă CSM:

ADVERTISEMENT

Bună ziua, domnule Socolovici. Începem interviul cu veştile bune. CSM Bucureşti este în Final Four după o pauză de opt ani. Cum aţi primit această performanţă?

– Cu bucurie în primul rând, pentru echipă, pentru suporteri. Am fost la un pas de ea în ultimii 7 ani şi acum am reuşit. Din nou cu Esbjerg, după trei ratări din ultimele patru dueluri, dar de această dată echipa a fost mai bună decât cei de la Esbjerg şi am reuşit să mergem la Budapesta.

ADVERTISEMENT

Când aţi văzut că Esbjerg a ieşit din nou în calea CSM-ului ce aţi spus?

– În Champions League, cu echipele care ajung în sferturile de finală au apărut greu surprize. Îmi aduc aminte de Ludwigsburg, de Ferencvaros, în urmă cu trei sezoane când au întors un -6 acasă. Echipele de acolo sunt foarte puternice şi nu contează peste cine dai.

ADVERTISEMENT

Un sezon turbulent pentru CSM Bucureşti. Ar fi trebuit să începeţi cu Helle Thomsen. V-a anunţat cu două săptămâni înainte de startul sezonului că nu mai vine. Povestiţi-ne cum s-a întâmplat…

ADVERTISEMENT

– A fost aşa, ca o lovitură pentru noi când . Am luat-o ca atare, am încercat să ne mişcăm repede pe piaţa transferurilor. Am căutat prin toţi agenţii un antrenor de valoare care să ne ajute imediat, la începutul sezonului. L-am ales pe Adi Vasile care cunoştea tot ce înseamnă cultura CSM Bucureşti şi era o variantă la îndemână. A fost un sezon cu un început mai greoi, dar ulterior am ajuns la final pe targetul numărul 1: Final Four-ul de la Budapesta.

Cum se implică politicul la CSM Bucureşti: „Nu există aşa ceva, influenţă politică”

A fost greu de luat decizia de a-l demite pe Adi Vasile după un şir de rezultate negative? El a fost ani de zile la CSM Bucureşti şi voiam să vă întreb cum aţi luat decizia?

ADVERTISEMENT

– Decizia s-a luat la nivelul conducerii clubului, am analizat parcursul echipei din acel moment, s-a luat decizia de a-l demite şi am început imediat căutările pentru un alt antrenor.

Despre Adi Vasile s-a scris că în mandatele precedente a avut susţinere politică. Ce înseamnă susţinerea aceasta politică? Şefii nu puteau să se atingă de nişte oameni care erau susţinuţi politic?

– Nu există aşa ceva la CSM Bucureşti. E adevărat, în Consiliul de Administraţie al clubului există trei consilieri generali, Consiliul General al Capitalei este format din oameni politici, eu personal am ajuns în Consiliul de Administraţie prin această modalitate şi fiind un om căruia îi place sportul am rămas lângă echipă. Dar nu există aşa ceva, influenţă politică. Nu a venit nimeni niciodată să spună că trebuie salvat cineva sau că trebuie împins cineva de la spate. Absolut deloc.

Negocieri rapide cu Bojana Popovic: „Impact enorm din punct de vedere mental”

Cum aţi ajuns la varianta Bojana Popovic?

– , am început să căutăm antrenorii de pe piaţă care pot fi aduşi, antrenori cu imagine foarte bună, cu experienţă foarte bună de Champions League. Bojana Popovic era liberă, am început negocierile, nu a durat foarte mult, ne-am înţeles şi face treabă.

V-aţi aşteptat la asemenea metamorfoză a echipei odată cu schimbarea antrenorului? Brusc, pe plan european au venit victorii consecutive care v-au dus pe locul 2…

– Este adevărat că impactul Bojanei la echipă a fost enorm din punct de vedere mental. Fiind o fostă jucătoare de valoare, cu ajutorul sportivelor de valoare de aici cu care se înţelege şi în limba maternă şi în limba daneză, pentru că a jucat mulţi ani în Danemarca… Bineînţeles, alături de toate sportivele noastre s-a reuşit această metamorfoză. Fetele au început să joace din ce în ce mai bine, meci de meci. Se văd victoriile cum au venit în cascadă în Champions League şi da, am avut un parcurs foarte bun.

Ce vă propuneţi la Budapesta în Final Four?

– Să câştigăm, bineînţeles. Mergem cu bucuria că suntem acolo şi cu valoarea echipei, valoarea sportivelor, a antrenorului şi a grupului. Suntem conştienţi că fiecare echipă îşi doreşte acelaşi lucru: să câştige Champions League. Sunt două meciuri foarte importante. Primul cu Metz, jucăm prima semifinală şi ne luptăm pentru marea finală. Acolo este un singur meci. Încercăm să le câştigăm pe ambele.

Ce buget are echipa de handbal feminin CSM Bucureşti: „Să vă zic sincer, sub patru milioane de euro”

La tragerea la sorţi toată lumea era bucuroasă că aţi evitat Gyor, principala favorită…

– Ştiţi cum e, tocmai pentru că este un singur meci, portarul nostru sau al lor poate să prindă un meci senzaţional şi să câştige de unul singur sau poate să prindă o jucătoare care să evolueze perfect şi să câştigi meciul cu un gol diferenţă. Toate echipele de acolo sunt foarte puternice. Într-adevăr, Gyor pare favorită, joacă în faţa propriilor spectatori, are experienţele anterioare, a câştigat de şapte ori Champions League. Este cel mai tare oponent de acolo, dar am avut puţină şansă să picăm cu cei de la Metz şi ne luptăm.

Ce buget are CSM Bucureşti la echipa de handbal feminin? Se vorbeşte mult despre bugete şi aş vrea să clarificăm. Undeva la 4 milioane de euro?

– Realist vorbind, nu! Trebuie să discutăm bugetul CSM Bucureşti din două puncte de vedere. În primul rând, de unde ne provin banii. Sunt două căi principale. Una şi cea mai importantă este Primăria Capitalei şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. A doua este grupul de sponsori pe care îi avem la echipă şi cărora la mulţumim că an de an sunt lângă noi. Pe de altă parte modalitatea prin care se împarte bugetul. Este o parte în care se dau pentru salariile tuturor sportivilor şi a staff-ului de lângă echipă, plus restul cheltuielilor adiacente care sunt foarte mari în handbal. Gândiţi-vă la deplasări, la chiriile sălilor sportive… Fiecare sezon de Champions League presupune un minimum de nouă meciuri în deplasare, care reprezintă costuri foarte mari. Aşa, ca să vă zic sincer, bugetul este sub patru milioane de euro.

Cum vedeţi discuţia banilor publici în handbal şi dacă îşi are sensul o astfel de dezbatere?

– În afară de fotbal, unde putem număra pe degetele celor două mâini investitorii privaţi, în rest tot sportul românesc este susţinut din bani publici. Plecând de la handbal, continuând cu orice sport. Aţi văzut cu tenisul de masă, au venit fetele cu locul 3 Mondial şi au spus că banii nu vin de la stat. Asta e situaţia sportului românesc în momentul de faţă. Sunt mulţi bani care vin din partea publică.

E un model viabil pentru viitor?

– În acest moment nu avem de ales. În viitor, legile privind modalitatea de acordare a sponsorizărilor ar trebui schimbate în Parlament şi atunci investitorii privaţi ar putea veni mai uşor către sport.

CSM Bucureşti este un club fanion în handbal. A câştigat Liga Campionilor. Vă e greu să atrageţi fonduri private chiar şi având acest renume?

– Destul de greu.

De ce? Ce îi împiedică pe investitori?

– Bănuiesc că facilităţile fiscale. Apoi, momentul dificil în care ne aflăm. Război la graniţă, criza combustibilului au făcut să reducă costurile. Şi orice companie sănătoasă reduce costurile de sponsorizări şi de marketing.

Dintre toate echipele din Final Four, CSM Bucureşti are cel mai mic buget?

– Intuiesc că da. Brest, până acum câţiva ani, era singura formaţie din handbalul feminin care făcea deplasările doar cu charter ceea ce denotă costurile pe care le au acolo.

Schimbări masive de lot în vară: „Va fi mai dificil! Pleacă 10 sportive şi vin alte 10”

Cristina Neagu s-a retras în vară. S-a pus problema să o cooptaţi în conducerea clubului?

– Din punctul de vedere al discuţiilor pe care le-am avut cu Cristina Neagu mi-a spus că are nevoie de un an de linişte. După 20 de ani de handbal de cea mai înaltă performanţă, cred că e normal să îţi doreşti la un moment dat să faci un pic de pauză, să faci Paştele în familie, iar de ziua de naştere să fii acasă cu familia, nu în cantonament. Deocamdată nu s-a pus discuţia despre aşa ceva. Probabil vom avea discuţii cu Cristina dacă va dori să activeze în această zonă. Poate îi va plăcea să activeze ca antrenor.

O invitaţi la Budapesta?

– Ţine de conducerea clubului, nu ştiu să vă spun.

Se anunţă schimbări de lot în această vară. Cum le vedeţi?

– În viaţa clubului din ultimii şase ani de când eu sunt în preajma echipei, în fiecare an au existat plecări şi sosiri: câte patru sau cinci, cât a fost nevoie. Bineînţeles că va fi nevoie de cantonamente, antrenamente pentru a se coagula echipa. Da, sezonul acesta e mai dificil. Pleacă 10 sportive, vin 10 sportive. Este un pic dificil, dar am încredere că şi sportivele care vin sunt caractere puternice, care evoluează la un înalt nivel şi vor putea să joace împreună.

Bojana Popovic a semnat un contract pe o perioadă mai lungă? Cât are contract?

– Bojana Popovic a semnat un contract pe o perioadă mai lungă. În fiecare an se va ţine cont de rezultatele pe care le are echipe. Toate transferurile care se fac la echipă, şi acum când este Bojana Popovic şi înainte, se fac doar cu acordul antrenorului principal al echipei. Până la urmă, antrenorii sunt cei care pun echipa în teren şi ştiu dacă o anumită sportivă e bună sau nu pentru angrenajul pe care îl gândeşte.

Cum a depăşit CSM Bucureşti perioada dificilă din iarnă: „De unele ştiam că vor pleca, altele ne-au anunţat pe ultima sută de metri”

A fost o perioadă dificilă pentru dumneavoastră în iarnă când, pe lângă rezultatele slabe, schimbarea antrenorului şi a team-managerului, aţi auzit de atât de multe plecări? Trei portari care părăsesc echipa, Omoregie plus alte echipe importante?

– Dificil, da. În momentul în care îţi pleacă cinci sportivi importanţi dintr-o dată, da, e dificil de gestionat. Piaţa de transferuri din handbal se învârte undeva în jurul Campionatului European sau Mondial, în toamnă-iarnă. De unele ştiam că vor pleca, altele ne-au anunţat pe ultima sută de metri şi ne-am dat seama din negocierile pe care le purtam cu agenţii. Ne-am recalibrat, ne-am adunat şi am încercat să ajungem la discuţii şi am reuşit să transferăm ceea ce trebuie pentru echipă.

Sunteţi mulţumit de campania de achiziţii pentru sezonul viitor?

– Da.

Mai vin nume noi?

– Acum nu mai negociem cu cineva anume, dar mai avem uşi deschise în caz că antrenorul principal ne mai solicită.

Mă gândeam la postul de portar, unde aveţi doar doi…

– Avem doi portari români de valoare: Denisa Şandru şi Yulia Dumanska. Denisa vine după o accidentare, probabil va reveni în toamnă, dar da… Deocamdată le avem pe ele două şi mergem înainte.

Ce înseamnă implicarea politică la CSM Bucureşti şi de ce se vorbeşte atât de mult despre acest aspect? Şi, referitor la banii publici, în momentul în care aceştia se alocă, există şi nişte pretenţii din partea celor care alocă aceste fonduri?

– Sunt planuri de discuţie aici. Unul este cel de unde vin banii, prin Consiliul General, din bugetul Capitalei. Şi asta este o decizie politică, pe care o ia Consiliul General. Din punct de vedere sportiv şi ceea ce se întâmplă în interiorul clubului, nu există nicio presiune din punctul de vedere al politicienilor care fac parte din Consiliul de Administraţie al clubului. Acesta este regulamentul, aşa a fost votat de când s-a înfiinţat clubul în 2017.

CSM Bucureşti nu mai are cel mai mare buget din Liga Florilor: „Îngrijorat pentru investiţiile în sport, nu! Să se facă cât mai multe”

Credeţi că CSM Bucureşti ar trebui să aibă un buget mai mare?

– Să spun că nu ar fi o minciună. Bineînţeles că e nevoie de mai mulţi bani, nu doar la handbal feminin, ci pe totalul clubului. Într-adevăr, sunt cheltuieli care nu se văd, dar care au crescut. Cheltuieli de transport, hrană, chiria sălilor sportive, combustibil. Sunt cheltuieli care nu se văd, dar dacă le aduni din 13 secţii, se strânge o sumă considerabilă.

Sunteţi îngrijorat că alte echipe au alocate bugete mai mari ca CSM Bucureşti? Şi mă refer la Gloria Bistriţa şi Dunărea Brăila?

– Din păcate pentru noi, în acest sezon nu ne bucurăm decât de calificarea în Final Four. Cupa României şi campionatul sunt câştigate de Bistriţa. Îngrijorat pentru investiţiile în sport, nu. Să se facă cât mai multe. Şi Vâlcea a băgat mulţi bani în acest sezon în transferuri, Braşovul, de asemenea, care va avea o nouă sală în curând. Să vină bani pentru echipele de handbal, competiţia ne onorează, ne bucură şi ne vom lupta pe toate fronturile şi sezonul viitor.

Sezonul viitor nu se schimbă nimic. Luptaţi pentru aceleaşi obiective, înţeleg…

– Obiectivele de la CSM Bucureşti au fost mereu aceleaşi. Cele trei trofee interne plus calificarea în Final Four

Sală proprie, vis îndepărtat pentru CSM Bucureşti: „Au fost discuţii cu primarul”

Există posibilitatea ca CSM Bucureşti să aibă o sală proprie?

– Bineînţeles. O sală proprie pe lângă reducere de costuri implică şi o uşurinţă a sportivelor de a se antrena mereu în aceeaşi sală, să ştie că acela e vestiarul. Toată chestia asta din spatele unei echipe care nu se vede neapărat, bucătăria internă. Şi asta ajută la mentalul şi psihicul fetelor. Da, ne-ar ajuta o sală proprie. Au fost discuţii cu actualul primar, dar nu aş putea să vă dau detalii. Nu ştiu unde şi cum s-au finalizat.

E greu să ne gândim la o sală pentru CSM Bucureşti în viitorul apropiat?

– Realist vorbind, construcţia unei săli… Vedem ce se întâmplă la Braşov, la Tulcea, la Bistriţa unde e un complex frumos. Da, abia peste câţiva ani putem vorbi.

Cum vedeţi viitorul CSM Bucureşti?

– Cu titluri câştigate, cu fani în tribune, cu calificări în Final Four în continuare. Îl vedem ca şi până acum, cu rezultate. Ne dorim să avem rezultate, să performăm. Suntem un vector de imagine pentru handbalul feminin, în primul rând. Eu cred că prin calificarea noastră la Final Four sunt multe fetiţe care vor veni către sport. Noi, CSM Bucureşti, ne bucurăm că suntem primul club care a avut piramidă completă până la juniori 4, chiar şi la baby handball. Mai sunt şi alte cluburi în ţară acum. Ne mândrim cu rezultatele noastre, inclusiv cele de la juniori.

Care e părerea dumneavoastră despre retorica asta că avem prea multe jucătoare străine în campionat?

– Fiecare sportiv, chiar şi cei români, îşi doresc să performeze. Dacă ne uităm în Europa, descoperim că avem unul dintre cele mai puternice campionate din Europa. Chestia asta nu face decât să crească valoarea sportivilor români. Ce ne lipseşte? Federaţia ştie cel mai bine. Probabil că vor face un plan pentru sezoanele viitoare, pentru următoarele cicluri olimpice. E greu, nu sunt atât de mulţi copii care vin către sport. Iar cei care vin încercăm să îi aducem pe calea performanţelor înalte.

Ciucu, declaraţie controversată: „De ce să dăm milioane de euro străinelor?” Ce au spus şefii CSM-ului

Aţi fi de acord cu implementarea unor reguli care au mai fost, precum U21 sau U23?

– Vă spun sincer că am fost anul trecut undeva în primăvară la o dezbatere privind această temă la Federaţia Română de Handbal. Şi am întrebat ce ne dorim? Ne dorim să avem o naţională care să performeze. Să ajungă la Jocurile Olimpice. Şi am propus acest lucru, ca fiecare echipă participantă să aibă nu o echipă în Liga de Tineret, să începem de jos. De la junioare 4. Şi peste un an să obligăm să avem junioare 3 şi tot aşa. Să obligăm fiecare din cele 14 formaţii de Liga Florilor să facă piramidă. Ok, timp de un ciclu olimpic ne asumăm că nu avem… sau cele care sunt acum vor reuşi calificarea. Dar ne asumăm că peste două cicluri olimpice avem sportive într-un mediu sănătos şi pot performa, pot aduce plus valoare echipei naţionale.

Cu actualul primar ce relaţie aveţi?

– Foarte bună. De curând, atribuţiile în ceea ce priveşte clubul au fost date administratorului public Lucian Judele. Este o relaţie foarte bună, instituţional.

V-a surprins declaraţia care sună populist: „De ce să dăm milioane de euro străinelor?”

– Mi-e greu să comentez declaraţia Primarului General, mai ales că îl cunosc şi personal. N-aş putea comenta declaraţia dânsului.

Fanii încă nu au epuizat biletele pentru Final Four: „Încă avem în sectorul nostru”

În 2016 CSM Bucureşti a câştigat Champions League la Budapesta. Visaţi ca 10 ani mai târziu CSM Bucureşti să câştige trofeul?

– Nu visăm. Lucrăm în fiecare zi pentru asta. Fetele se antrenează în fiecare zi. Antrenoarea gândeşte planurile tactice pentru toate meciurile. Noi, staff-ul, ajutăm pe planurile organizatorice pentru Final Four. Ştim că vor fi mulţi români acolo. Îi invităm pe toţi, mai sunt bilete de vânzare în sectorul nostru. Atunci când le-am primit de la EHF imediat le-am pus în vânzare chiar dacă unele bilete de alte categorii existau pe site-ul oficial al evenimentului. Clubul, în momentul în care a avut finalizată comunicarea cu EHF, organizatorul competiţiei, a dat drumul la bilete. Invităm toţi fanii să fie alături de noi. Ştim că merg mulţi chiar şi fără să fie clubul acolo. Acum, mai ales că sunt şi vor fi alături de noi, sperăm să facem surpriza care s-a întâmplat în urmă cu 10 ani.

10 ani au trecut de când CSM Bucureşti a câştigat Liga Campionilor

8 titluri de campioană a României are CSM Bucureşti în palmares