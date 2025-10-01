CSM București își continuă parcursul fără greșeală din Liga Florilor. ”Remontada” de senzație în fața marii rivale Rapid

CSM București și Rapid s-au întâlnit pe terenul giuleștencelor, iar meciul a fost unul încrâncenat și cu multe realizări. Campioanele en-titre s-au impus cu 32-27 și continuă seria jocurilor câștigătoare în Liga Florilor.

În ciuda unei asistențe extrem de reduse, partida din Sala Rapid a început furtunos, cu multe faze spectaculoase și cu numeroase întoarceri de rezultat. Iar jucătoarea care a ieșit în evidență a fost franțuzoaica Aissatou Kouyate.

Interul dreapta al Rapidului a marcat din toate pozițiile și a dat mari bătăi de cap apărării CSM-ului până a fost nevoită să părăsească terenul în urma unei accidentări teribile. Profitând de forma bună a sportivei din Franța, gazdele s-au distanțat la 3 goluri diferență în prima repriză.

Însă, ieșirea lui Kouyate a contat enorm și ”tigroaicele” au pus stăpânire pe joc, au revenit excepțional și au intrat la pauză cu 16-15. Repriza secundă s-a desfășurat tot sub semnul echilibrului, însă ultimele 10 minute au aparținut CSM-ului, care s-a impus în cele din urmă cu 32-27.

Victorii pe linie ale favoritelor

Tot miercuri au jucat și două dintre contracandidatele CSM-ului în lupta la titlu din Liga Florilor. Este vorba de Corona Brașov și Gloria Bistrița, care au obținut victorii identice pe terenuri străine.

Corona Brașov s-a impus cu 30-27 în deplasare cu Dunărea Brăila, în timp ce Gloria Bistrița, care , a câștigat cu același scor pe terenul celor de la CSM Slatina.

În urma acestor rezultate, Corona Brașov este lider în clasamentul din Liga Florilor, cu 10 puncte, având și un meci mai mult disputat. Gloria Bistrița și CSM București sunt și ele neînvinse în actual sezon intern și sunt pe podium cu câte 8 puncte.

Adrian Vasile s-a întors pe banca lui CSM București

CSM București a fost nevoită să-și caute un nou antrenor în această vară, după ce și ales să meargă la conducerea echipei naționale de handbal feminin a Danemarcei.

Conducătorii clubului din Capitală au optat pentru , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Acesta a mai fost principal la CSM în perioada 2019-2024.

Revenirea lui Adrian Vasile , aceștia fiind indignați de faptul că oficiali clubului au ales să meargă pe mâna unui antrenor care nu a avut niciun fel de performanțe în plan internațional.