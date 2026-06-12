Sport

CSM Bucureşti negociază transferul vedetei de la Gyor după Final Four! Toate detaliile mutării

CSM Bucureşti vrea să îşi completeze lotul cu unul dintre cei mai valoroşi portari din lume. Oficialii echipei negociază transferul portarului danez Sandra Toft, care joacă la Gyor.
Marian Popovici
12.06.2026 | 11:30
CSM Bucuresti negociaza transferul vedetei de la Gyor dupa Final Four Toate detaliile mutarii
EXCLUSIV FANATIK
Sandra Toft şi sigla CSM Bucureşti. Sursa: colaj Fanatik
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CSM Bucureşti a încheiat pe locul 3 în Liga Campionilor. După ce au pierdut semifinala cu Metz, scor 27-32, „tigroaicele” au reuşit să treacă de Brest în finala mică, scor 32-26, şi să câştige medaliile de bronz.

CSM Bucureşti vrea să o transfere pe Sandra Toft de la Gyor!

În echipă va avea loc o adevărată revoluţie în noul sezon. Nu mai puţin de zece jucătoare vor pleca şi alte nouă au fost transferate, dar campania celor de la CSM Bucureşti nu este încă încheiată. Având în vedere că toţi cei trei portari pleacă la finalul sezonului şi doar doi au fost aduşi, Bojana Popovic mai are nevoie neapărat de încă unul.

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Yulia Dumanska şi Denisa Şandru au semnat cu CSM Bucureşti, dar în cazul fostului portar de la Rapid, situaţia e mai complicată, pentru că revine după accidentare şi va avea nevoie şi de o perioadă de recuperare. Aşa că, ţinta de top a CSM-ului în aceste zile este transferul danezei Sandra Toft, de la Gyor.

Negocieri dure! Daneza vrea un salariu mai mare ca în Ungaria

Considerată una dintre cele mai valoroase portăriţe din lume, Sandra Toft este la Gyor din anul 2022. În vara anului trecut, a luat o pauză pentru că a rămas însărcinată, iar în luna decembrie a dat naştere unei fetiţe. Trei luni mai târziu a început din nou pregătirile pentru înalta performanţă, astfel încât să fie 100% pregătită pentru sezonul viitor.

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Bojana Popovic este şi antrenorul secund al naţionalei daneze şi o cunoaşte foarte bine pe Sandra Toft. Dar, mutarea este departe de a fi realizată. Negocierile dintre cele două părţi sunt dure, iar daneza solicită un salariu mai mare la CSM Bucureşti decât la Gyor, conform informaţiilor obţinute de FANATIK din anturajul CSM-ului.

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Contextul este unul dificil şi pentru CSM Bucureşti. Mutările de top în handbal se fac în lunile noiembrie-decembrie, în preajma turneelor finale. Iar „tigroaicele” sunt în căutarea unui portar de top cu mai puţin de trei luni înaintea startului de sezon, când piaţa e foarte limitată.

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Sandra Toft, carieră impresionantă! Cea mai bună handbalistă a lumii în 2021

Sandra Toft este multiplă medaliată cu naţionala Danemarcei. A câştigat bronzul la JO Paris 2024, bronzul la Mondialele din 2021 şi 2023, plus două medalii de argint la Europenele din 2022 şi 2024.

La nivel de club a câştigat Liga Campionilor în 2024 şi 2025 cu Gyor şi a evoluat la cluburi uriaşe precum Brest, Esbjerg sau Larvik, fiind campioană în Ungaria, Franţa, Danemarca şi Norvegia. În anul 2021 a fost aleasă cea mai bună jucătoare din lume.

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  • 36 de ani are Sandra Toft
  • 2 Ligi ale Campionilor are portarul naţionalei daneze
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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