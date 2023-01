CSM Bucureşti – Odense se joacă acum în etapa 11 din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. Tigroaicele le-au năucit pe daneze

Meciul CSM Bucureşti – Odense are loc sâmbătă, 14 ianuarie, cu începere de la ora 19:00, în etapa 11 din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Tigroaicele au un parcurs perfect şi sunt lidere, cu 17 puncte în timp ce danezele ocupă locul 4, cu 14 puncte, dar sunt neînvinse de cinci etape. Cu un nou succes vicecampioana României ar face un pas uriaş spre calificarea directă în sferturile de finală ale competiţiei.

Unde se joacă meciul CSM Bucureşti – Odense

Întâlnirea CSM Bucureşti – Odense se dispută sâmbătă, 14 ianuarie, de la ora 19:00, în Sala Polivalentă Cristian Gaţu din Capitală, în etapa 11 din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSM merge ceas şi cu sprijinul Primăriei generale şi a primarului Nicuşor Dan, care a reuşit să asigure o stabilitate financiară clubului prin implicarea de noi sponsori.

ADVERTISEMENT

La meciurile de acasă ale elevelor lui Adi Vasile sunt prezenţi, mai ales la partidele cu echipele tari, câteva mii de spectatori, în cel mai rău caz tribunele fiind ocupate la jumătate, dar în Liga Campionilor această ştachetă a fost mai mereru depăşită, singura deosebire dintre CSM şi Rapid fiind temperamentul vulcanic al spectatorilor, la Rapid fiind vorba de membrii galeriei de fotbal.

Cine transmite la TV partida CSM Bucureşti – Odense

Partida CSM Bucureşti – Odense se joacă sâmbătă, 14 ianuarie, de la ora 19:00, în Sala Polivalentă Cristian Gaţu din Capitală, în etapa 11 din grupa A a Ligii Campionilor şi va putea fi urmărită în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1. O mai puteţi viziona intrând şi pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

CSM vizează revenirea în elita handbalului feminin european prin calificarea în Final Four, la Budapesta. Este un obiectiv trasat de Primăria Capitalei, care s-a implicat foarte mult în bunul mers al echipei, pentru că reprezintă capitala României. Deja au fost efectuate achiziţii de top pentru viitorul sezon şi a dezvăluit faptul că jucătoarele ofertate de gruparea bucureşteană au răspuns imediat afirmativ.

Cine este Odense, adversara CSM-ului Bucureşti în etapa 11 din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin

Odense Handbol este echipa ultimilor ani în Danemarca. A câştigat ultimele două ediţii de campionat şi Cupa, acestea fiind, de altfel şi singurele performanţe din istoria clubului. În Europa nu a avut nici o realizare notabilă, deşi nu se poate spune că nu are un lot cu multe jucătoare de bună calitate.

ADVERTISEMENT

Antrenorul Ulrich Kirkely . În fapt Odense este aproape o combinată între daneze şi olandeze, ultimele fiind în număr de cinci, în frunte cu Lois Abbingh, cu ani în urmă la Baia Mare. Actualul antrenor va pleca în vară la Gyor, în locul spaniolului Martin Ambros iar la echipă va sosi actuala extremă a CSM-ului, norvegianca Malin Aune, mai ales că la Odense antrenor va fi omul care a făcut din Vipers Kristiansand dublă campioană a Europei, norvegianul Ole Gustav Gjekstad.

Cote la pariuri la jocul CSM Bucureşti – Odense

Pentru casele de pariuri liderul grupei A, CSM Bucureşti, este mare favorită să câştige şi al doilea meci împotriva danezelor din grupă, la o cotă de 1,45. O victorie a oaspetelor este considerată evident o surpriză şi are cotă 3.80 iar varianta şansă dublă X2 are cotă de 2,80. Peste 53,5 goluri marcate în meci cota este de 1,65 iar un gol mai mult are cotă 1,90.

ADVERTISEMENT

Istoricul meciurilor directe se reduce la partida tur din această ediţie, câştigată mult mai clar decât o aratâ scorul de 31-27 de fetele pregătite de Adi Vasile. Asta pentru că Odense abia de doi ani încoace a reuşit să pătrundă în lumea bună a handbalului feminin european şi încearcă să devină p forţă, dar e nevoie de timp şi de stabilitate financiară.