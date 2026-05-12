CSM București pune în vânzare biletele la Final Four-ul Champions League: „E timpul să fim împreună la Budapesta”

CSM București urmează să joace în weekend-ul 6-7 iunie la Budapesta în Final Four-ul Champions League la handbal feminin. În semifinale, echipa din capitala României se duelează cu franțuzoaicele de la Metz. „Tigroaicele” nu au mai ajuns în această fază a competiției din 2018. Așadar, este firesc ca interesul fanilor pentru participarea la evenimentul din Ungaria să fie unul sporit.

CSM București scoate marți la ora 13:00 la vânzare biletele pentru Final Four-ul Champions League

În acest context, după ce în ultima perioadă au mai fost furnizate și alte informații extrem de utile din acest punct de vedere, acum clubul bucureștean a anunțat că urmează ca în cursul zilei de marți, 12 mai, cu începere de la ora 13:00, bilete să fie puse în vânzare pe platforma oficială existentă în acest sens.

Așadar, echipa din România beneficiază de 530 de bilete la acest Final Four, dintre care doar 430 dintre ele sunt destinate fanilor, iar 100 merg către reprezentanții sponsorilor clubului și familiile jucătoarelor. Prețul unui ticket este de aproximativ 980 de lei. „București, e timpul să fim împreună la Budapesta! Începând cu ora 13:00, vom publica pe pagina oficială link-ul pentru achiziționarea biletelor destinate fanilor CSM București la Final 4-ul de la Budapesta!

Clubului nostru i-au fost alocate 530 de bilete în sectorul dedicat suporterilor CSM, dintre care: 100 de bilete au fost reținute pentru a fi puse la vânzare către sponsori și sportivele noastre, 430 de bilete vor fi puse în vânzare pentru fanii CSM București. Prețul unui bilet este de 64.900 forinți, aproximativ 180 euro / aproximativ 980 lei. Stați cu ochii pe pagină la ora 13:00 pentru link-ul de vânzare! Hai, CSM!”, a informat prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului.

Cum a fost stabilit modul în care au fost alocate biletele pentru acest Final Four din Champions League

Recent, că decizia în acest sens a fost luată, în mod evident, de către EHF, iar împărțirea între cele patru cluburi implicate s-a făcut în mod echitabil: „În urma discuțiilor purtate ieri cu reprezentanții EHF, dorim să precizăm că procedura de alocare și distribuire a biletelor este una standard, aplicată în mod egal tuturor cluburilor calificate”.