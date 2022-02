CSM București aprinde campionatul după victoria cu Rapid! Cristina Neagu a strălucit în “vulcanul” din Giulești. Foto+video

A fost derby în toată regula în Liga Florilor între Rapid şi CSM Bucureşti. Ambele echipe veneau după rezultate nefaste, însă echipa lui Carlos Viver avea patru puncte în clasament, presiunea fiind pe Neagu şi compania.

Iar atmosfera în Sala Rapid a fost extraordinară. Pentru 60 de minute s-a uitat de restricţiile anti-COVID, tribunele fiind arhipline. Galeria giuleşteană a fost la înălţime şi a încurajat echipa pe toată durata meciului, nefiind niciun moment de tăcere în sală.

În startul meciului, galeria Rapidului a afişat un imens banner pe care scria: “De neclintit”, alături de o imagine a Peluzei Nord. Echipa lui Carlos Viver ar fi încheiat în mare măsură calculele la titlu cu o victorie.

VEZI VIDEO:

Însă, CSM Bucureşti a impus ritmul încă din startul de meci, însă echilibrul s-a menţinut pe tabelă în primele 15 minute ale meciului. Eliza Buceschi şi Cristina Neagu au fost cele mai active jucătoare ale celor două formaţii.

Rapid a ratat exasperant aruncările de la 7 metri, nu mai puţin de cinci în prima parte. Acest lucru le-a costat scump pe giuleştence pentru că CSM Bucureşti nu a iertat această lipsă de concentrare.

“Tigroaicele” au apăsat pedala pe acceleraţie în finalul primei reprize şi au intrat la cabine cu trei goluri avans: 15-12. CSM a avut un joc exact în prima repriză, însă a beneficiat şi de ratările exasperante ale gazdelor.

Partea secundă a început cu reuşind să conserve avansul de trei reuşite în primele minute. Însă, Rapidul a apăsat pedala de acceleraţie, fanii ridicând cadenţa şi numărul decibelilor cu fiecare gol care apropia echipa de adversar.

Iar echipa lui Carlos Viver a avut o perioadă de joc foarte bună între minutele 40 şi 46. Paradele Juliei Foggea au echilibrat meciul, Rapid reuşind să egaleze în minutul 42, când scorul era 18-18.

S-a mers cap la cap, însă giuleştencele au profitat de tempo-ul bun şi au preluat conducerea, scor 21-20, în minutul 46. A fost momentul în care Sala Rapid s-a cutremurat, la propriu, atmosfera fiind explozivă.

Presiunea pe CSM Bucureşti a fost imensă pentru că o înfrângere scotea echipa lui Adi Vasile din cărţile pentru titlu. Însă, “tigroaicele” şi-au arătat valoarea în cel mai dificil moment, locomotiva fiind din nou, pentru a câta oară, .

Interul stânga a făcut un joc strălucitor pe atac şi în final de meci a devenit cu adevărat “Unstoppable” (de neoprit), una dintre poreclele de la sponsori. Neagu a readus CSM-ul în avantaj şi a marcat în momentele în care echipa avea mai mare nevoie.

Scorul final a fost 28-27 pentru “tigroaice”, însă în ciuda scorului strâns, finalul a fost controlat de CSM, Rapidul reuşind să înscrie abia în ultimele minute ale meciului, fără să aibă nicio şansă de egalare.

Cristina Neagu a fost cea mai bună marcatoare a Rapidului, cu 13 goluri înscrise. De cealaltă parte, Alicia Fraga Fernandez a marcat 10 reuşite, însă şapte dintre ele au venit din aruncări de la 7 metri. Un semnal de alarmă pentru “tigroaice” trebuie să fie numărul mare de aruncări de penalitate acordate. Dacă Rapidul nu ar fi ratat de cinci ori în prima parte, misiunea ar fi fost şi mai dificilă.

Victoria CSM-ului aprinde campionatul. Rapid are 39 de puncte, unul mai mult decât CSM Bucureşti. În lupta la titlu se poate insinua şi SCM Râmnicu Vâlcea, care vine la două puncte de lider dacă va câştiga meciul cu Deva.

Cristina Neagu a declarat la finalul meciului că CSM şi-ar fi luat adio de la titlu în cazul unei înfrângeri în Sala Rapid. Interul stânga speră ca succesul cu rivala să aducă şi o injecţie morală pentru meciurile care urmează:

“Pentru noi a fost un meci vital. Dacă Rapidul ar fi câştigat ar fi pus o diferenţă foarte greu recuperabilă. Campionatul este relansat, însă această victorie nu înseamnă nimic dacă peste două săptămâni nu învingem Vâlcea.

Fiecare meci este o finală. Mă gândesc că eram lideri dacă nu făceam egal contra Bistriţei. Dar dacă şi cu parcă. Avem mult de muncă. Mă bucur mult pentru victoria de astăzi. A fost un meci bun, într-o atmosferă incredibilă. Având în vedere clasamentul, se poate spune că a fost cel mai important meci al sezonului. Însă de acum încolo fiecare meci va fi ca o finală.

Nu cred că vom sărbători pentru că multe dintre noi plecăm la echipele naţionale. Ne bucurăm de moment, era un meci extraordinar de important pentru noi. Nu doar pentru puncte, dar şi pentru moral. Am avut un sezon greu până acum şi rezultatele nu au fost cele pe care le-am aşteptat”, a spus Cristina Neagu la finalul confruntării.

În etapa viitoare, CSM Bucureşti joacă un nou meci crucial pentru titlu, împotriva celor de la SCM Râmnicu Vâlcea. Rapidul va avea o deplasare dificilă la Cisnădie. Liga Florilor se reia pe data de 12 martie.

Rapid – CSM Bucureşti 27-28 (12-15)

VIDEO DE LA FINAL CU GALERIA RAPIDULUI:

“Mă bucur că am câştigat, este o victorie pe care am muncit-o cu toată energia pe care am avut-o. O să merg acasă, îmi fac bagajul. Vreau să batem Danemarca”, Adi Vasile