CSM București – Rapid, live video în etapa 15 din Liga Florilor. Derby-ul rundei poate fi urmărit pe Voyo, dar și la TV

CSM București și Rapid se întâlnesc miercuri, de la ora 17:30, în derby-ul etapei 15 din Liga Florilor. Campioana en-titre pornește cu prima șansă și are nevoie de un succes pentru a reveni pe primul loc al campionatului, iar gruparea din Giulești caută revanșa după eșecul suferit în tur.

Live video CSM București – Rapid, în etapa 15 din Liga Florilor

CSM București – Rapid este capul de afiș al rundei cu numărul 15 din Liga Florilor. Duelul este programat miercuri, 18 februarie, de la ora 17:30 și se va disputa în sala Apollo, arenă cu o capacitate de doar 420 de locuri. Cele două grupări nu se pot întâlni în sala Polivalentă, deoarece aceasta va găzdui joi partida dintre Dinamo și Fuchse Berlin din Liga Campionilor la handbal masculin, iar miercuri cele două formații vor susține antrenamentul oficial.

CSM București a anunțat că 350 de tichete vor fi scoase la vânzare la casa de bilete a sălii Apollo începând cu ora 16:00 pentru fanii care doresc să urmărească derby-ul din Liga Florilor. Campioana en-titre se află momentan pe locul 2, cu 27 de puncte, la o lungime în urma liderului Gloria Bistrița, care s-a impus cu 32-25 în această etapă contra celor de la CSM Slatina.

De cealaltă parte, Rapid ocupă poziția a 7-a, cu 13 puncte. Recent, . Fosta mare handbalistă a activat în același rol la CSM timp de peste trei ani, înainte de a părăsi gruparea în noiembrie 2025.

Cine transmite la TV CSM București – Rapid, în etapa 15 din Liga Florilor

Meciul dintre Rapid și CSM București din Liga Florilor va fi transmis în direct la TV pe postul Pro Arena, iar online va putea fi urmărit pe platforma Voyo. De asemenea, el nu va lipsi de pe site-ul FANATIK.RO, sub format LIVE TEXT. Duelul din capitală este ultimul din această rundă, care a început în urmă cu o săptămână. Iată rezultatele înregistrate până acum:

Miercuri, 11 februarie

Gloria Bistrița – CSM Slatina 32-25

Corona Brașov – Minaur Baia Mare 24-15

Sâmbătă, 14 februarie

HC Zalău – CSM Râmnicu Vâlcea 21-34

Duminică, 15 februarie

CSM Galați – CSM Târgu Jiu 17-28

Luni, 16 februarie

SCM Craiova – Dunărea Brăila 16-27

CSM București – Rapid, cote la pariuri

CSM București pornește ca mare favorită în duelul cu Rapid, având o cotă de 1.13 pentru a se impune în duelul din etapa 15 al Ligii Florilor. De cealaltă parte, un succes al formației din Giulești este cotat cu 8.20. Cota pentru ca partida dintre cele două grupări să se încheie la egalitate este de 18.00.

În meciul tur, CSM București a reușit să se impună pe terenul Rapidului, scor 32-27. Ultimul meci oficial disputat de campioana României a fost în Champions League, iar . Și Rapid este implicată într-o competiție continentală, EHF European League, unde și-a asigurat primul loc în grupă după 5 etape.

Vezi live video CSM București – Rapid în etapa 15 din Liga Florilor

Pe site-ul FANATIK ai toate informațiile legate de derby-ul etapei cu numărul 15 din Liga Florilor. Aici poți urmări evoluția scorului în cea mai importantă partidă din această rundă. CSM București – Rapid va fi în timp real actualizat pe site-ul nostru.