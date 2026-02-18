Sport

CSM București – Rapid, live video în etapa 15 din Liga Florilor. Derby-ul rundei poate fi urmărit pe Voyo, dar și la TV

CSM București și Rapid se întâlnesc în etapa cu numărul 15 din Liga Florilor. Află totul despre meciul așteptat cu nerăbdare de ambele tabere pe FANATIK.RO.
Bogdan Mariș
18.02.2026 | 14:27
CSM Bucuresti Rapid live video in etapa 15 din Liga Florilor Derbyul rundei poate fi urmarit pe Voyo dar si la TV
SPECIAL FANATIK
CSM București o înfruntă pe Rapid în etapa a 15-a din Liga Florilor. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

CSM București și Rapid se întâlnesc miercuri, de la ora 17:30, în derby-ul etapei 15 din Liga Florilor. Campioana en-titre pornește cu prima șansă și are nevoie de un succes pentru a reveni pe primul loc al campionatului, iar gruparea din Giulești caută revanșa după eșecul suferit în tur.

Live video CSM București – Rapid, în etapa 15 din Liga Florilor

CSM București – Rapid este capul de afiș al rundei cu numărul 15 din Liga Florilor. Duelul este programat miercuri, 18 februarie, de la ora 17:30 și se va disputa în sala Apollo, arenă cu o capacitate de doar 420 de locuri. Cele două grupări nu se pot întâlni în sala Polivalentă, deoarece aceasta va găzdui joi partida dintre Dinamo și Fuchse Berlin din Liga Campionilor la handbal masculin, iar miercuri cele două formații vor susține antrenamentul oficial.

ADVERTISEMENT

CSM București a anunțat că 350 de tichete vor fi scoase la vânzare la casa de bilete a sălii Apollo începând cu ora 16:00 pentru fanii care doresc să urmărească derby-ul din Liga Florilor. Campioana en-titre se află momentan pe locul 2, cu 27 de puncte, la o lungime în urma liderului Gloria Bistrița, care s-a impus cu 32-25 în această etapă contra celor de la CSM Slatina.

De cealaltă parte, Rapid ocupă poziția a 7-a, cu 13 puncte. Recent, formația din Giulești a confirmat numirea Cristinei Vărzaru în rolul de team manager, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK pe 4 februarie. Fosta mare handbalistă a activat în același rol la CSM timp de peste trei ani, înainte de a părăsi gruparea în noiembrie 2025.

ADVERTISEMENT
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Digi24.ro
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru

Cine transmite la TV CSM București – Rapid, în etapa 15 din Liga Florilor

Meciul dintre Rapid și CSM București din Liga Florilor va fi transmis în direct la TV pe postul Pro Arena, iar online va putea fi urmărit pe platforma Voyo. De asemenea, el nu va lipsi de pe site-ul FANATIK.RO, sub format LIVE TEXT. Duelul din capitală este ultimul din această rundă, care a început în urmă cu o săptămână. Iată rezultatele înregistrate până acum:

ADVERTISEMENT
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum...
Digisport.ro
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata

Miercuri, 11 februarie

  • Gloria Bistrița – CSM Slatina 32-25
  • Corona Brașov – Minaur Baia Mare 24-15

Sâmbătă, 14 februarie

ADVERTISEMENT
  • HC Zalău – CSM Râmnicu Vâlcea 21-34

Duminică, 15 februarie

  • CSM Galați – CSM Târgu Jiu 17-28

Luni, 16 februarie

  • SCM Craiova – Dunărea Brăila 16-27

CSM București – Rapid, cote la pariuri

CSM București pornește ca mare favorită în duelul cu Rapid, având o cotă de 1.13 pentru a se impune în duelul din etapa 15 al Ligii Florilor. De cealaltă parte, un succes al formației din Giulești este cotat cu 8.20. Cota pentru ca partida dintre cele două grupări să se încheie la egalitate este de 18.00.

În meciul tur, CSM București a reușit să se impună pe terenul Rapidului, scor 32-27. Ultimul meci oficial disputat de campioana României a fost în Champions League, iar gruparea antrenată de Bojana Popovic s-a impus cu 35-30 pe terenul formației maghiare Ferencvaros. Și Rapid este implicată într-o competiție continentală, EHF European League, unde și-a asigurat primul loc în grupă după 5 etape.

Vezi live video CSM București – Rapid în etapa 15 din Liga Florilor

Pe site-ul FANATIK ai toate informațiile legate de derby-ul etapei cu numărul 15 din Liga Florilor. Aici poți urmări evoluția scorului în cea mai importantă partidă din această rundă. CSM București – Rapid va fi în timp real actualizat pe site-ul nostru.

Legendele fotbalului s-au dezlănțuit după scandalul de la Benfica – Real Madrid: „S-a...
Fanatik
Legendele fotbalului s-au dezlănțuit după scandalul de la Benfica – Real Madrid: „S-a spus că Vinicius este o maimuță” / „Și-a făcut-o cu mâna lui”
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Un cvadruplu campion olimpic laudă echipajul României la...
Fanatik
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Un cvadruplu campion olimpic laudă echipajul României la bob: „Este un succes enorm!”
Salariul lui George Pușcaș la Dinamo! Atacantul român cerea 50.000 de euro în...
Fanatik
Salariul lui George Pușcaș la Dinamo! Atacantul român cerea 50.000 de euro în urmă cu câteva luni
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Florin Prunea, atac devastator la adresa lui MM Stoica: 'Păcălici și agarici. Îți...
iamsport.ro
Florin Prunea, atac devastator la adresa lui MM Stoica: 'Păcălici și agarici. Îți dădeam eu ție una în scăfârlia aia!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!