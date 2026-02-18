CSM București – Rapid, live video în etapa 15 din Liga Florilor. Derby-ul rundei poate fi urmărit pe Voyo, dar și la TV

CSM București și Rapid se întâlnesc miercuri, de la ora 17:30, în derby-ul etapei 15 din Liga Florilor. Campioana en-titre pornește cu prima șansă și are nevoie de un succes pentru a reveni pe primul loc al campionatului, iar gruparea din Giulești caută revanșa după eșecul suferit în tur.
CSM București – Rapid este capul de afiș al rundei cu numărul 15 din Liga Florilor. Duelul este programat miercuri, 18 februarie, de la ora 17:30 și se va disputa în sala Apollo, arenă cu o capacitate de doar 420 de locuri. Cele două grupări nu se pot întâlni în sala Polivalentă, deoarece aceasta va găzdui joi partida dintre Dinamo și Fuchse Berlin din Liga Campionilor la handbal masculin, iar miercuri cele două formații vor susține antrenamentul oficial.
CSM București a anunțat că 350 de tichete vor fi scoase la vânzare la casa de bilete a sălii Apollo începând cu ora 16:00 pentru fanii care doresc să urmărească derby-ul din Liga Florilor. Campioana en-titre se află momentan pe locul 2, cu 27 de puncte, la o lungime în urma liderului Gloria Bistrița, care s-a impus cu 32-25 în această etapă contra celor de la CSM Slatina.
De cealaltă parte, Rapid ocupă poziția a 7-a, cu 13 puncte. Recent, formația din Giulești a confirmat numirea Cristinei Vărzaru în rolul de team manager, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK pe 4 februarie. Fosta mare handbalistă a activat în același rol la CSM timp de peste trei ani, înainte de a părăsi gruparea în noiembrie 2025.
Meciul dintre Rapid și CSM București din Liga Florilor va fi transmis în direct la TV pe postul Pro Arena, iar online va putea fi urmărit pe platforma Voyo. De asemenea, el nu va lipsi de pe site-ul FANATIK.RO, sub format LIVE TEXT. Duelul din capitală este ultimul din această rundă, care a început în urmă cu o săptămână. Iată rezultatele înregistrate până acum:
Miercuri, 11 februarie
Sâmbătă, 14 februarie
Duminică, 15 februarie
Luni, 16 februarie
CSM București pornește ca mare favorită în duelul cu Rapid, având o cotă de 1.13 pentru a se impune în duelul din etapa 15 al Ligii Florilor. De cealaltă parte, un succes al formației din Giulești este cotat cu 8.20. Cota pentru ca partida dintre cele două grupări să se încheie la egalitate este de 18.00.
În meciul tur, CSM București a reușit să se impună pe terenul Rapidului, scor 32-27. Ultimul meci oficial disputat de campioana României a fost în Champions League, iar gruparea antrenată de Bojana Popovic s-a impus cu 35-30 pe terenul formației maghiare Ferencvaros. Și Rapid este implicată într-o competiție continentală, EHF European League, unde și-a asigurat primul loc în grupă după 5 etape.
Pe site-ul FANATIK ai toate informațiile legate de derby-ul etapei cu numărul 15 din Liga Florilor. Aici poți urmări evoluția scorului în cea mai importantă partidă din această rundă. CSM București – Rapid va fi în timp real actualizat pe site-ul nostru.