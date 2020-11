Meciul CSM Bucureşti – Rostov are loc joi, 19 noiembrie, cu începere de la ora 18:00, în Sala Polivalentă din capitală şi reprezintă o restanţă din etapa a 3-a a grupei A din Liga Campionilor la handbal feminin.

Este o partidă extrem de importantă pentru fetele antrenate de Adi Vasile, pentru că au în faţă una dintre rivalele directe la primele două locuri în grupă, locuri care permit calificarea direct în faza sferturilor de finală. CSM este încă lider, după şapte meciuri jucate în opt etape, cu 11 puncte, dar la egalitate cu rusoaicele, cu menţiunea că acestea au două jocuri mai puţin.

Clasamentul ambelor grupe au fost serios bulversate de apariţia cazurilor de COVID 19. Astfel, în grupa vicecampioanei României doar ultima clasată, echipa germană Bietigheim, este la zi cu meciurile, iar cele mai lovite sunt Vipers Kristiansand, doar 4 partide şi Metz, 5 jocuri.

Min. 30 – A început repriza a doua

PAUZĂ – Final foarte slab de repriză pentru românce. CSM București – Rostov Don 10-16

Min. 20 – Rusoaicele continuă să conducă, iar CSM dă semne de viață aproape exclusiv prin Cristina Neagu. CSM București – Rostov Don 8-10

Min. 10 – Începutul partidei este dominat de rusoaice. CSM București – Rostov Don 3-5

Min. 1 – A început meciul

CSM Bucureşti – Rostov Live Stream Digi Sport, Telekom Sport şi Look Plus

Partida CSM Bucureşti – Rostov pe Don are loc joi, 19 noiembrie, de la ora 18:00 şi este restanţă din etapa a 3-a a grupei A din Liga Campionilor. Meciul este transmis în direct de posturile Digi Sport, Telekom Sport şi Look Plus, dar îl puteţi urmări în format LIVE VIDEO intrând pe site-ul FANATIK.RO

CSM Bucureşti ar fi putut fi lider cu 12 puncte dacă nu s-ar fi împiedicat când nimeni nu se aştepta, în etapa precedentă, acasă cu Krim Ljubljana, terminând la egalitate. Avertismentul dat de slovene care au scos un 23-23 şi pe terenul lui Rostov pe Don nu a fost luat în serios de bucureştence, după ce acestea câştigaseră cu o săptămână în urmă la Ljubljana.

Adi Vasile se bate cu fostul coleg de bancă de la naţionala Muntenegrului

Mai rău este că vedeta CSM-ului, Cristina Neagu, nu a fost folosită iar brazilianca Alexandrina Barbosa a suferit o accidentare serioasă şi a ieşit pentru mai multă vreme din circuitul echipei într-un moment în care evoluţiile ei de inter deveniseră tot mai consistente.

Rostov pe Don nu mai este totuşi acea echipă foarte puternică din stagiunea anterioară, când l-a avut pe bancă pe fostul selecţioner al României, spaniolul Ambros Martin. Actualmente pe bancă se află un antrenor binecunoscut celor de la CSM şi lui Adi Vasile în special, pentru că românul i-a fost secund la naţionala Muntenegru şi apoi au lucrat împreună chiar la CSM: suedezul Per Johansson.

Ce vedete mai au rusoaicele în lot

Din lotul care anul trecut juca finala Final Four în faţa lui Gyor au plecat câteva jucătoare de mare valoare, dar au rămas portarul Pessoa, cu ani buni în campionatul nostru, extrema Managarova, şi ea cu trecut în handbalul românesc sau bielorusa Lobach, jucătoare de certă clasă.

Deşi meciul se joacă la Bucureşti bookmakerii oferă un foarte mic avantaj la victorie rusoaicelor, cotă 2,00, faţă de 2,30 pentru echipa noastră. Sunt şase meciuri directe jucate la Bucureşti, cu trei victorii CSM, ultima în 2017, una Rostov şi două egaluri.