CSM București și-a prezentat lotul la cinematograf! Cristina Neagu vrea în Final Four: „Ăsta este obiectivul an de an”

, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, iar bucureștencele vor să atace Final Four-ul din Champions League.

CSM București, mai pregătită ca oricând să câștige Liga Campionilor: „Ne antrenăm cât putem de bine”

Cristina Neagu a spus clar la prezentarea lotului care este obiectivul echipei în acest sezon: „Ăsta este obiectivul an de an. Acum, de la dorință și până la Final Four este un drum lung. Ne dorim lucrul ăsta, facem tot ce putem zilnic, ne antrenăm cât putem de bine”.

Cea mai bună handbalistă din lume a luat microfonul și a transmis un mesaj special suporterilor: „Să veniți în număr cât mai mare alături de noi, pentru că atunci când sunteți în tribune și pentru noi e mult mai ușor. Vrem să sărbătorim împreună cât mai multe victorii. Mulțumim!”.

Laura Grauser, unul dintre cele mai tari transferuri ale „tigroaicelor”, a vorbit și despre Final Four, însă e conștientă că CSM are adversari redutabili în grupe: „Ăsta este visul nostru. Sper și simt că avem o șansă în acest sezon. Grupa noastră este foarte dificilă. Cred că trebuie să fim la cel mai bun nivel în fiecare meci”.

Siraba Dembele abia așteaptă să înceapă noul sezon și este încurajată la fiecare meci de cele două gemene: „Vin la fiecare meci și le place. De fiecare dată încep să strige: CSM! CSM! Este frumos! Va fi greu și trebuie să fim pregătite de la început”.

Adi Vasile e încrezător în lotul pe care îl are la dispoziție: „Sunt mai multe jucătoare și numeric și valoric mai bune”

Antrenorul Adi Vasile e convins că CSM București are o echipă mult mai valoroasă decât în sezonul trecut: „Sunt mai multe jucătoare și numeric și valoric mai bune față de cum eram anul trecut”.

CSM București , unde va juca cu Brest, Krim Ljubljana, Bietigheim, Odense, Banik Most și Vipers.

Cum arată programul lui CSM București

11 septembrie, ora 17:00 – CSM București – Krim Ljubljana

18 septembrie, ora 17:00 – Brest – CSM București

25 septembrie, ora 17:00 – CSM București – Bietigheim

8 octombrie, ora 19:00 – Odense – CSM București

16 octombrie, ora 17:00 CSM București – Banik Most

22 octombrie, ora 19:00 – Vipers – CSM București

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica direct în sferturile de finală, în timp ce următoarele patru vor disputa meciuri de baraj încrucișate.