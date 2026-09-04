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Noul sezon din EHF Champions League de handbal feminin începe cu două echipe româneşti. CSM Bucureşti şi Gloria Bistriţa au avut un parcurs excelent în stagiunea precedentă (locul 3, respectiv sferturi de finală) şi ambele îşi propun să ajungă în Final Four-ul de la Budapesta.

CSM Bucureşti, cu o nouă echipă! Luptă infernală pentru top 2 în grupă

CSM Bucureşti abordează noua ediţie cu o revoluţie a lotului. , care are misiunea de a asambla aproape de la zero o nouă echipă, după ce anul trecut „tigroaicele” au ajuns la Budapesta şi au jucat finala mică. Nu va fi o misiune uşoară, mai ales că mai multe forţe ale continentului s-au întărit în această vară.

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Transferurile celor de la CSM Bucureşti:

Yuliya Dumanska (Minaur)

Denisa Șandru (Rapid București)



Matilda Forsberg (Gloria Bistrița)

Jenny Carlson (Molde)



Pernille Brandenborg (Storhamar)

Dorottya Faluvegi (Ludwigsburg)

Csenge Kuczora (Thuringer)

Catherine Gabriel (Metz)

Sunt jucătoare noi pe aproape toate posturile. Mai important, CSM Bucureşti a schimbat toţi cei trei portarii, la fel şi extremele dreapta plus centri. O echipă virtual nouă pentru vicecampioana României. Startul de sezon în campionat este lansat, cu două victorii, dar primul barometru va fi debutul în Champions League împotriva lui Krim Ljubljana, noua echipă a lui Rasmus Poulsen, programat sâmbătă, de la ora 17:00 la Digisport.

CSM Bucureşti este în grupă cu Esbjerg, Ferencvaros, Brest, Buducnost, Krim, Borussia Dortmund şi Sola. O grupă dificilă în care lupta pentru primele două locuri, care duc direct în sferturile de finală, se anunţă una foarte dificilă. Sunt cel puţin patru formaţii care se înscriu pentru cele două locuri: CSM, Esbjerg, Ferencvaros şi Brest.

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Gloria Bistriţa forţează marea lovitură! Calificarea în Final Four

Gloria Bistriţa a câştigat primul titlu din istorie şi anul trecut a ajuns până în sferturile de finală ale competiţiei. A fost eliminată de Brest, înainte de Final Four. Dar în acest sezon, ambiţiile echipei lui Viver sunt uriaşe, iar Gloria vrea să devină a doua echipă din România calificată în Final Four, după schimbarea sistemului.

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Spre deosebire de CSM Bucureşti, Gloria Bistriţa şi-a păstrat jucătoarele cheie, iar în plus au venit câteva jucătoare interesante. Într-adevăr, în poartă nu mai e Renata de Arruda, dar a venit Evelina Eriksson, piesă cheie de la CSM Bucureşti.

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Transferurile Gloriei Bistriţa:

Evelina Eriksson (CSM București)

Daciana Hosu (CSM București)

Lara Gonzalez (Dunărea Brăila)

Johanna Reichert (Thuringer)

Veronika Mala (Storhamar)

Nina Engel (Bensheim/Auerbach)

Gilda Simao (CSM Tg. Jiu)

Gloria Bistriţa debutează în actuala ediţie a Ligii Campionilor împotriva lui Blomberg Lippe din Germania, meci care se desfăşoară duminică, de la ora 15:00, şi va fi transmis pe Digisport. Echipa lui Viver este în grupă cu: Gyor, Metz, Odense, Podravka, Storhamar, Nykøbing şi Blomberg Lippe.

Se schimbă sistemul în Liga Campionilor

La masculin avem deja o schimbare de sistem în Liga Campionilor, iar la feminin este ultima ediţie care se desfăşoară în acest format. Cele 16 formaţii sunt împărţite în două grupe de câte opt. Primele două din fiecare grupă merg în sferturile de finală, iar echipele de pe locurile 3-6 joacă încrucişat, într-un play-off.

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La anul vor fi tot 16 formaţii, dar ele vor fi împărţite în patru grupe a câte patru formaţii. Primele trei merg mai departe în două grupe principale a câte şase formaţii. Primele patru locuri se califică în sferturile de finală.

CSM Bucureşti, a patra şansă la casele de pariuri! Principalele favorite din Champions League

La casele de pariuri, CSM Bucureşti are a patra şansă de a câştiga Champions League. Principala favorită este considerată Gyor, care a fost învinsă în finala din acest an de Metz. Franţuzoaicele au câştigat, în premieră, Champions League, dar sunt cotate cu şanse mai mici decât echipa din Capitală la câştigarea unui nou trofeu.

După Gyor, Esbjerg şi Odense sunt următoarele favorite ale competiţiei. Bookmakerii nu văd cu şanse prea mari Gloria Bistriţa în acest sezon, campioana României având cota 150,00 să câştige Liga Campionilor.

Principalele favorite la câştigarea Ligii Campionilor:

Gyor – 1,70 Esbjerg – 5,00 Odense – 6,00 CSM Bucureşti – 9,00 Ferencvaros – 13,00 Metz – 16,00 Brest – 150,00 Gloria Bistriţa – 150,00 Nikobing – 300,00 Podravka – 400,00

Se anunţă o ediţie foarte disputată a competiţiei, cu Esbjerg şi Odense care vor să revină în top 4, după ce au lipsit din Final Four în 2026. Ferencvaros este o altă echipă redutabilă, care s-a întărit serios în această vară.