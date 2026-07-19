Sport

CSM București, transfer galactic de la câștigătoarea EHF Champions League: ”Va aduce un plus de valoare echipei”

CSM București continuă seria transferurilor prin care să atace în sezonul viitor câștigarea EHF Champions League. Ultimul nume vine chiar de la Metz, câștigătoarea trofeului.
Traian Terzian
19.07.2026 | 09:15
CSM Bucuresti transfer galactic de la castigatoarea EHF Champions League Va aduce un plus de valoare echipei
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Transfer important făcut de CSM București de la campioana EHF Champions League. Sursă foto: La Republicain Lorain
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După o pauză de opt ani, CSM București a ajuns din nou în Final Four-ul EHF Champions League și a încheiat pe poziția a treia. Însă, ”tigroaicele” vor să atace trofeul în noul sezon și pentru asta au făcut un transfer de marcă.

Transfer de senzație reușit de CSM București

CSM București a anunțat oficial achiziționarea portarului Catherine Gabriel (31 de ani) de la Metz, formația care a câștigat EHF Champiosn League. Deși născută în Coasta de Fildeș, sportiva joacă pentru naționala Franței.

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Adusă de Metz în vara trecută de la Debrecen, Catherine Gabriel a avut un conflict cu antrenorul Emmanuel Mayonnade și a jucat foarte puțin la formația franceză, deși este considerată una dintre cele mai experimentate și echilibrate portărițe.

Jucătoarea și-a început cariera ES Besancon și a mai jucat apoi pentru Nantes, Paris 92, Debrecen și Metz. Ea vine la CSM București pentru a acoperi un post rămas vacant după ce Gabriela Moreschi a plecat chiar la Metz, iar Evelina Eriksson și Daciana Hosu au părăsit și ele echipa.

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Bojana Popovic jubilează după transferul făcut de CSM București

Noua jucătoare a celor de la CSM București s-a arătat încântată de transferul în România și a mărturisit că are obiective mari. Cum a primit antrenoarea Bojana Popovic transferul portăriței Catherine Gabriel.

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”Este o mare oportunitate pentru mine să mă alătur echipei CSM București și sunt cu adevărat încântată să încep această nouă aventură. Sunt recunoscătoare pentru încrederea pe care clubul a avut-o în mine și abia aștept să contribui la îndeplinirea obiectivelor echipei.

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Sunt pregătită să muncesc din greu, să dau totul pentru echipă și să mă dezvolt în fiecare zi. Abia aștept să îmbrac tricoul CSM București, să-i întâlnesc pe suporteri și să trăim împreună acest nou capitol”, a declarat Catherine Gabriel, conform site-ul oficial al clubului.

”Fiecare nou transfer reprezintă o motivație în plus pentru întreaga echipă. Mă bucur că ni s-a alăturat un nou portar și sunt convinsă că va aduce un plus de valoare echipei prin calitățile sale. Îi urez bun venit și mult succes în tricoul clubului nostru!”, a spus Bojana Popovic.

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Revoluție în lotul lui CSM București

În ciuda faptului că CSM București a ajuns din nou în Final Four după o perioadă îndelungată, șefii clubului au hotărât că a venit vremea să facă schimbări masive la nivelul lotului. Au fost aduse numeroase jucătoare noi, cel mai mare nume fiind cel al suedezei Tyra Axner de la Metz.

Pe lângă Catherine Gabriel, la vicecampioana României au mai sosit în această vară Denisa Şandru, Yulia Dumanska, Tyra Axner, Jenny Carlson, Matilda Forsberg, Daria Dmitrieva, Csenge Kuczora, Dorottya Faluvegi și Pernille Brandenborg.

Dar CSM București nu vrea să se oprească aici și a pus ochii pe vedeta celor de la Gyor. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, sunt negocieri pentru transferul danezei Sandra Toft, una dintre cele mai bune portărițe ale momentului.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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