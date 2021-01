Meciul CSM Bucureşti – Vipers Kristiansand are loc sâmbătă, 16 ianuarie, cu începere de la ora 17:00, în cadrul etapei a 10-a din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Este un examen extrem de dificil şi în acelaşi timp extrem de important pentru echipa lui Adi Vasile, pentru că va întâlni o contracandidată directă la promovarea în sferturi de pe primele două locuri.

În acest moment, „tigroiacele” ocupă locul 2, după Rostov pe Don, însă prezenţa lor pe locul secund nu trebuie să entuziasmeze, pentru că au înregistrat deja trei eşecuri. Contracandiatele la această calificare directă, Metz, Ferencvaros şi, mai ales, norvegiencele de la Kristiansand, au marele avantaj că au jucat mai puţine partide, ca urmare a pandemiei de COVID care a blocat multe meciuri.

În handbal nu este ca la fotbal ca să se acorde victorie la masa verde în cazul în care o echipă are infectări cu coronavirus şi nu poate evolua şi nici nu poate fi obligată acea echipă să intre pe teren cu restul lotului valid. Aşa încât clasamentul a fost serios bulversat în ambele grupe principale şi cele mai afectate au fost Kristiansand în grupa A, care are doar cinci meciuri jucate, şi Râmnicu Vâlcea în grupa 2, cu şase partide.

ora 17:00 CSM Bucureşti – Vipers Kristiansand

Meciul CSM Bucureşti – Vipers Kristiansand se joacă sâmbătă, 16 ianuarie, de la ora 17:00 şi este televizat pe Digi Sport, Telekom Sport şi Look Plus. Poate fi urmărit şi în format LIVE VIDEO pe site-ul FANATIK.RO. CSM are nouă meciuri disputate, fiind la zi, la fel ca ultimele trei clasate, Ljubljana, Esbjerg şi Bietigheim. Ferencvaros are un joc mai puţin, iar Metz două. Aşa încât locul 2 ocupat de bucureştence nu reflectă realitatea din grupă.

Kristiansand a jucat pe 9 ianuarie, făcând egal cu Esbjerg, după o pauză incredibilă de trei luni, pentru că în 2020 ultima partidă fusese tot un Esbjerg – Vipers şi tot remiză, pe 10 octombrie. Norvegiencele au şi atuul victoriei cu 30-25 pe teren propriu în faţa CSM-ului, în condiţiile în care atunci a lipsit Cristina Neagu, infestată cu COVID 19.

Îngrijorează serios forma slabă a liderului Cristina Neagu

Acum, fetele noului selecţioner al României, Adi Vasile, sunt obligate să câştige atât pentru a rămâne în cursa pentru primele două locuri, cât şi pentru a-şi întări poziţia în primele şase, de la locul 3 la 6 echipele urmând a juca baraj pentru accesul în sferturi. Nu va fi deloc uşor, ţinând cont de problemele existente la club şi tensiunile provocate de viitorul incert în urma declaraţiilor noului primar general, Nicuşor Dan.

Problema cea mai serioasă este că tocmai vedeta echipei, cea mai bună handbalistă a lumii de patru ori, Cristina Neagu, nu mai este ceea ce a fost, lucru sesizat încă de la turneul final al EURO, în Danemarca, unde România a suferit mult urmare a evoluţiei palide a liderului ei.

Norvegiencele s-au impus clar în 2018 la Bucureşti

Vipers Kristiansand este cu adevărat un adversar veninos, care are şi atuul moral al faptului că are deja în palmares un succes clar, la şase goluri, la Bucureşti, în 2018, şi chiar va fi o încercare teribilă pentru bucureştence pentru a le depăşi.

CSM a condus în ultimul meci, la Budapesta, cu două goluri la pauză, dar a pierdut fără drept de apel în faţa lui Ferencvaros, după o degringoladă totală în ultimul sfert de oră.

Nu surprinde pe nimeni faptul că, deşi joacă acasă, CSM Bucureşti nu este considerată favorită de casele de pariuri, cota mai mică, 1,75, fiind acordată norvegiencelor. Cine va avea totuşi curajul să mizeze pe orgoliul tigroiacelor şi îi va ieşi pasienta va avea o cotă de 2,30.