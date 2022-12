CSM Bucureşti – Vipers Kristiansand se joacă acum în etapa 9 din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin

Meciul CSM Bucureşti – Vipers Kristiansand are loc duminică, 18 decembrie, cu începere de la ora 17:00, în cadrul etapei a 9-a din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Este partida la vârf a acestei grupe, în care se întâlnesc primele două clasate, aflate la egalitate de puncte, 13, şase victorii, un egal, un eşec, fetele noastre pierzând partida tur, în Norvegia, pe terenul echipei care a câştigat trofeul ultimelor două ediţii.

Unde se joacă meciul CSM Bucureşti – Vipers Kristiansand

Confruntarea – Vipers Kristiansand se desfăşoară duminică, 18 decembrie, de la ora 17:00, în Sala Polivalentă Cristian Gaţu din capitală, în etapa 9 din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Este clar derbyul grupei, un meci care poate oferi cele mai clare indicii, în cazul de victorie pentru CSM, la ce ne putem aştepta în mod pozitiv de la echipa noastră.

ADVERTISEMENT

Din păcate, ora la care a fost pusă această partidă a fost una total neinspirată, pentru că se suprapune în mod nefericit cu ora la care începe finala CM de fotbal şi este clar că din acest motiv tribunele de la Polivalentă nu vor fi atât de pline cum ar fi fost dacă exista decalaj de ore.

Cine transmite la TV partida CSM Bucureşti – Vipers Kristiansand

Partida Vipers Kristiansand se joacă duminică, 18 decembrie, de la ora 17:00, în Sala Polivalentă Cristian Gaţu din Bucureşti, în etapa 9 din grupa A a Ligii Vampionilor la handbal feminin şi va putea fi urmărită în direct pe micile ecrane pe posturile TV Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

Antrenorul vicecampioanei României, Adi Vasile, a declarat că aşteaptă cea mai bună evoluţie de la echipa sa, care trebuie să fie extrem de motivată pentru a obţine victoria, după ce ultimele întâlniri directe au arătat formaţia norvegiană superioară CSM-ului şi ca joc şi ca rezultate.

Cine este Vipers Kristiansand, adversara CSM-ului Bucureşti

Vipers Kristiansand este campioana Norvegiei din ultimele cinci ediţii consecutive şi în plus a câştigat de fiecare dată şi Cupa Noervegiei în aceşti ani. Clubul este înfiinţat în 1938 sub denumirea de IK Vag dar zeci de ani a stat în anonimat, reuşind să promoveze abia în 2001 în prima divizie. După ce a terminat pe locul 3 în 2018 Vipers a devenit prima echipă norvegiană care câştigă doi ani la rând Liga Campionilor, în ultimele două ediţii. Are în palmares şi o finală de Cupa EHF, pierdută în 2017.

ADVERTISEMENT

Antrenorul echipei este un fost mare internaţional noevegian, Ole Gustav Gjekstad. Foarte multe dintre jucătoarele naţionalei Norvegiei, cea mai puternică naţională din lume, sunt la Vipers, în frunte cu legendarul portar Katerine Lunde. Pentru meciurile cu CSM Bucureşti nu vor putea evolua Vilda Johanssen şi Marta Tomac, care sunt însărcinate.

Cote la pariuri la jocul CSM Bucureşti – Vipers Kristianstad

Meci foarte greu pentru echipa bucureşteană, dar casele de pariuri îi acordă credit pentru a obţine o victorie extrem de importantă în atingerea obiectivului, unul dintre primele două locuri în grupă şi calificarea direct în sferturile de finală. Cota pentru victoria CSM-ului este de 2,10 iar cea pentru un nou succes Vipers de 3,10. Şansă dublă 1x are cotă de 1,60 iar şansă dublă X2 cotă 1,75.

ADVERTISEMENT

Scorul meciurilor directe, după ultimele trei succese consecutive ale noevegiencelor, este acum de 4-3 în favoarea acestora. Ele au reuşit să se impună la Bucureşti de două ori, ultima dată sezonul trecut la o diferenţă uriaşă, de şapte goluri. Ultimul succes acasă pentru tigroaice în faţa viperelor a fost în 2020, 28-22.