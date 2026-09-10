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După ce ACSM Politehnica Iași nu s-a înscris în aceată vară în Liga a 2-a de fotbal, Primăria Iași a decis să lanseze un nou proiect fotbalistic. Municipalitatea celui de-al treilea oraș al țării a alocat circa 450.000 de euro pentru ultimele cinci luni ale acestui an unui club Acesta joacă pe locul ACS USV Iași, o grupare particulară, apărută după preluarea locului ACS Flacăra Erbiceni. Fondurile pentru trupa numită „pepenii verzi” vin de la Primăria Iași: 2.000.000 de lei prin intermediul clubului municipalității, CSM Iași 2020, și 350.000 de lei direct de la bugetul local.

38 de angajați la 100 de copii cu vârste între 5 și 9 ani

Conform președintelui Consiliului de Administrație al clubului, Mihai Liviu Gavril, secția are cinci grupe de copii, cu vârste între 5 și 9 ani. Un club poate să joace în Liga a 3-a și cu cinci grupe de juniori.

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Deși clubul Primăriei Iași are în curte circa 100 de copii, care abia învață fotbalul, CSM Iași 2020 a angajat la secția de fotbal 38 de persoane! Toate angajările au fost făcute fără avizul CA, după cum au recunoscut Gavril și Eduard Boz, membru în consiliul amintit, ambii fiind și consilieri locali.

Ce salarii consistente oferă CSM Iași 2020 Liga a 3-a

Multe dintre salariile pe care CSM Iași 2020 le acordă sunt de 1.000 și 1.500 de euro net pe lună, iar cel mai mare este de 1.800 de euro. La nivelul echipei de seniori, se ajunge și la aproape 2.000 de euro. Directorul CSM Iași 2020, Dumitru Tomorug, are un salariu brut de peste 16.500 de lei pe lună.

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Tomorug nu a avut nicio reacție prin care să explice situația existentă la secția de fotbal a clubului pe care îl conduce. Pensionar, Dumitru Tomorug este detașat, din iunie 2025, în fruntea CSM Iași 2020 de primarul Iașului, Mihai Chirica, al cărui consilier personal era.

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Senatorul USR a ridicat un semnal de alarmă: „Un caz de DNA”

Situația existentă la CSM Iași 2020 l-a făcut pe senatorul USR, Marius Bodea, să ceară cercetări: „Acesta este un caz de DNA. Dragnea a fost condamnat fix pe aceeași speță, chiar cu mai puține acte materiale, iar aici sunt bani publici care au fost însușiți cu încălcarea legii, prin contracte antedatate, adică prin fals în înscrisuri. CSM Iași 2020 a devenit raiul dezmățului din bani publici, un loc în care se toarnă bugetul ieșenilor ca să iasă salarii pentru oamenii potriviți, în timp ce sportul ieșean este demantelat ramură cu ramură.

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Iar toate acestea se întâmplă sub ochii unui primar care își pune consilierii personali la conducerea clubului și apoi se preface surprins de ce găsește presa acolo. Mă aștept ca onor Consiliul Local să sesizeze imediat instituțiile competente, pentru că acest for a alocat acei bani. Nu am nicio așteptare ca acest lucru să îl facă șefii primăriei, care mai degrabă se încadrează, la rândul lor, în tabloul complicității acestui lung șir de ilegalități”.