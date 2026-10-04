CSM Slatina – Universitatea Craiova 0-4, într-un meci amical. Campioana României, show în fața liderului din Liga 2

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Profitând de pauza competițională datorată partidelor echipelor naționale, Universitatea Craiova și-a programat un meci amical cu CSM Slatina. Jocul s-a desfășurat pe terenul liderului din Liga 2.

Final de meci – Universitatea Craiova câștigă la pas, scor 4-0, meciul amical cu CSM Slatina.

Min. 84 – GOOOL Universitatea Craiova!!! Excelent găsit de Nsimba, Elisor marchează din poziție singur cu portarul.

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Min. 71 – Filipe Coelho îl retrimite pe teren pe Nsimba și îl aruncă în luptă și pe Iamandache. Au ieșit Romanchuk și Băsceanu.

Min. 61 – GOOOL Universitatea Craiova!!! Excelent servit de Băsceanu, Elisor mărește avantajul ”alb-albaștrilor”.

Min. 58 – O nouă schimbare în poarta Craiovei: iese Maxim și intră Laurențiu Popescu.

Min. 57 – Elisor ratează o ocazie uriașă după o pasă primită de la Băsceanu.

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Start în partea a doua a amicalului de la Slatina. Filipe Coelho i-a schimbat pe Baiaram și Nsimba, introducându-i pe Mihnea Rădulescu și Elisor.

Prima repriză se încheie cu avantajul Universități Craiova, scor 2-0.

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Min. 45 – GOOOL Universitatea Craiova!!! Nsimba deviază cu capul o minge degajată de Maxim, Baiaram preia, driblează portarul și înscrie în poarta goală.

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Min. 39 – GOOOL Universitatea Craiova!!! Stevanovic deschide scorul cu o lovitură de cap după un corner executat de Baiaram.

Min. 36 – Nsimba marchează după o centrare a lui Teles, dar golul este anulat pentru o poziție de ofsaid.

Min. 32 – Filipe Coelho face prima schimbare și îl scoate din poartă pe Sava, în locul săi trimițându-l pe Maxim.

Min. 4 – Dublă ocazie pentru Baiaram. Un prim șut al atacantului este respins de portar, iar a doua oară trage pe lângă poartă din 2 metri.

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Min. 3 – Același Băsceanu reia cu capul peste poartă centrarea lui Teles.

Min. 1 – Scăpat singur cu portarul, Băsceanu șutează direct în brațele portarului de la 12 metri.

Start în meciul de la Slatina. În tribune se află și patronul campioanei României,. Mihai Rotaru.

CSM Slatina: Preduț – Georgescu, S. Abel, Andreș, Stancu – Pacionel, Gheoroae, Mihaiu – Bordușanu, Stan, Sorescu. Rezerve: Răcășan, Vîlceleanu, Șerban, Radu, Ureche, Neamțu, Moșteanu, Lăpădătescu, Gherghe, Vișan, Constantin, Grigore, Velea, Răduleț, Mbanga, Ristea. Antrenor: Adrian Dulcea.

Universitatea Craiova: Sava – Romanchuk, Stevanovic, Roux – Teles, Al. Crețu, Lameira, Tavares – Băsceanu, Nsimba, Baiaram. Rezerve: L. Popescu, Maxim – Rădulescu, Iamandache, Elisor. Antrenor: Filipe Coelho.

Universitatea Craiova, amical cu CSM Slatina

După ce în urmă cu câteva zile a avut o partidă de pregătire la baza Ilie Balaci”, în fața echipei secunde, pe care , Universitatea Craiova se menține în formă cu un amical împotriva celor de la CSM Slatina.

Cele două cluburi au semnat în vară un . Mai precis, o serie de jucători ai campioanei României vor putea evolua în actualul sezon și la gruparea unde președinte este Gică Craioveanu.

Pe această listă se află și jucătorul de bandă Mihnea Rădulescu, revenit recent după o accidentare gravă, dar și tinerii Alexandru Maxim (portar), Denys Muntean (extremă), Alexandru Glodeanu (portar) și Sebastian Șerban (mijlocaș).

Universitatea Craiova, fără multe vedete la Slatina

Antrenorul Filipe Coelho este lipsit la acest amical de mai mulți jucători importanți din lot. Cinci dintre ei, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău, David Matei, Nicușor Bancu și Tudor Băluță, sunt convocați la naționala României.

Atacantul Assad Al-Hamlawi este și el plecat la reprezentativa statului Palestina. Atacantul campioanei României ale naționalei sale.

Și la selecționata din Costa Rica. Jucător de bandă al Craiovei a reușit o ”dublă” de senzație împotriva celor din Curacao, iar apoi a înscris și cu Nicaragua, în CONCACAF Nations League