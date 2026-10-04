Sport

CSM Slatina – Universitatea Craiova 0-4, într-un meci amical. Campioana României, show în fața liderului din Liga 2

Universitatea Craiova a învins formația CSM Slatina, liderul din Liga 2, scor 4-0, într-un meci amical. Oltenii s-au impus fără probleme, iar Elisor a realizat o ”dublă”.
Traian Terzian
04.10.2026 | 13:11
CSM Slatina Universitatea Craiova 04 intrun meci amical Campioana Romaniei show in fata liderului din Liga 2
ULTIMA ORĂ
Universitatea Craiova joacă un amical cu CSM Slatina. Sursă foto: Facebook Universitatea Craiova
ADVERTISEMENT

Profitând de pauza competițională datorată partidelor echipelor naționale, Universitatea Craiova și-a programat un meci amical cu CSM Slatina. Jocul s-a desfășurat pe terenul liderului din Liga 2.

UPDATE: CSM Slatina – Universitatea Craiova 0-4 (Stevanovic 39, Baiaram 45, Elisor 61, 84)

Final de meci – Universitatea Craiova câștigă la pas, scor 4-0, meciul amical cu CSM Slatina.

Min. 84 – GOOOL Universitatea Craiova!!! Excelent găsit de Nsimba, Elisor marchează din poziție singur cu portarul.

ADVERTISEMENT

Min. 71 – Filipe Coelho îl retrimite pe teren pe Nsimba și îl aruncă în luptă și pe Iamandache. Au ieșit Romanchuk și Băsceanu.

Min. 61 – GOOOL Universitatea Craiova!!! Excelent servit de Băsceanu, Elisor mărește avantajul ”alb-albaștrilor”.

Min. 58 – O nouă schimbare în poarta Craiovei: iese Maxim și intră Laurențiu Popescu.

Min. 57 – Elisor ratează o ocazie uriașă după o pasă primită de la Băsceanu.

ADVERTISEMENT
„Hitler era un criminal leneș care se trezea la prânz”. De ce multe...
Digi24.ro
„Hitler era un criminal leneș care se trezea la prânz”. De ce multe lucruri pe care le știm despre ascensiunea naziștilor sunt greșite

Start în partea a doua a amicalului de la Slatina. Filipe Coelho i-a schimbat pe Baiaram și Nsimba, introducându-i pe Mihnea Rădulescu și Elisor.

Prima repriză se încheie cu avantajul Universități Craiova, scor 2-0.

ADVERTISEMENT
Decizia luată de UEFA în privința arbitrului meciului Polonia - România, după controversa...
Digisport.ro
Decizia luată de UEFA în privința arbitrului meciului Polonia - România, după controversa cauzată de eliminarea lui Drăgușin

Min. 45 – GOOOL Universitatea Craiova!!! Nsimba deviază cu capul o minge degajată de Maxim, Baiaram preia, driblează portarul și înscrie în poarta goală.

ADVERTISEMENT

Min. 39 – GOOOL Universitatea Craiova!!! Stevanovic deschide scorul cu o lovitură de cap după un corner executat de Baiaram.

Min. 36 – Nsimba marchează după o centrare a lui Teles, dar golul este anulat pentru o poziție de ofsaid.

Min. 32 – Filipe Coelho face prima schimbare și îl scoate din poartă pe Sava, în locul săi trimițându-l pe Maxim.

Min. 4 – Dublă ocazie pentru Baiaram. Un prim șut al atacantului este respins de portar, iar a doua oară trage pe lângă poartă din 2 metri.

ADVERTISEMENT

Min. 3 – Același Băsceanu reia cu capul peste poartă centrarea lui Teles.

Min. 1 – Scăpat singur cu portarul, Băsceanu șutează direct în brațele portarului de la 12 metri.

Start în meciul de la Slatina. În tribune se află și patronul campioanei României,. Mihai Rotaru.

  • CSM Slatina: Preduț – Georgescu, S. Abel, Andreș, Stancu – Pacionel, Gheoroae, Mihaiu – Bordușanu, Stan, Sorescu. Rezerve: Răcășan, Vîlceleanu, Șerban, Radu, Ureche, Neamțu, Moșteanu, Lăpădătescu, Gherghe, Vișan, Constantin, Grigore, Velea, Răduleț, Mbanga, Ristea. Antrenor: Adrian Dulcea.
  • Universitatea Craiova: Sava – Romanchuk, Stevanovic, Roux – Teles, Al. Crețu, Lameira, Tavares – Băsceanu, Nsimba, Baiaram. Rezerve: L. Popescu, Maxim – Rădulescu, Iamandache, Elisor. Antrenor: Filipe Coelho.

Universitatea Craiova, amical cu CSM Slatina

După ce în urmă cu câteva zile a avut o partidă de pregătire la baza Ilie Balaci”, în fața echipei secunde, pe care au câștigat-o categoric cu 8-0, Universitatea Craiova se menține în formă cu un amical împotriva celor de la CSM Slatina.

Cele două cluburi au semnat în vară un parteneriat de colaborare. Mai precis, o serie de jucători ai campioanei României vor putea evolua în actualul sezon și la gruparea unde președinte este Gică Craioveanu.

Pe această listă se află și jucătorul de bandă Mihnea Rădulescu, revenit recent după o accidentare gravă, dar și tinerii Alexandru Maxim (portar), Denys Muntean (extremă), Alexandru Glodeanu (portar) și Sebastian Șerban (mijlocaș).

Universitatea Craiova, fără multe vedete la Slatina

Antrenorul Filipe Coelho este lipsit la acest amical de mai mulți jucători importanți din lot. Cinci dintre ei, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău, David Matei, Nicușor Bancu și Tudor Băluță, sunt convocați la naționala României.

Atacantul Assad Al-Hamlawi este și el plecat la reprezentativa statului Palestina. Atacantul campioanei României a marcat nu mai puțin de cinci goluri în cele trei meciuri amicale ale naționalei sale.

Și Carlos Mora a arătat o formă extraordinară la selecționata din Costa Rica. Jucător de bandă al Craiovei a reușit o ”dublă” de senzație împotriva celor din Curacao, iar apoi a înscris și cu Nicaragua, în CONCACAF Nations League

Gică Hagi, declarații tari înainte de România – Suedia: „Ianis joacă la națională,...
Fanatik
Gică Hagi, declarații tari înainte de România – Suedia: „Ianis joacă la națională, fie că vă convine sau nu”
Gică Hagi, „cadou” de 150.000 de euro pentru formația din SuperLiga. Clauza secretă...
Fanatik
Gică Hagi, „cadou” de 150.000 de euro pentru formația din SuperLiga. Clauza secretă a „tricolorului”
Eliminarea lui Radu Drăgușin i-a fost fatală! Decizia drastică luată de UEFA în...
Fanatik
Eliminarea lui Radu Drăgușin i-a fost fatală! Decizia drastică luată de UEFA în privința arbitrului Urs Schnyder
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Emil Grădinescu, sunat de Gigi Becali după meciul FCSB-ului! Ce a vrut să-i...
iamsport.ro
Emil Grădinescu, sunat de Gigi Becali după meciul FCSB-ului! Ce a vrut să-i transmită afaceristul: 'A fost singura dată din viața mea când am vorbit cu el la telefon'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!