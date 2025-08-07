CSS6 București, performanță de excepție la kaiac-canoe. Tinerii sportivi au obținut 22 de medalii la Campionatul Național Școlar de la Bascov

CSS6 București a câștigat Campionatul Național Școlar de Kaiac-Canoe, un sport cu o vastă istorie în România. Tinerii sportivi au avut o performanță uluitoare, dominând competiția, cu 22 de medalii câștigate și peste 200 de puncte acumulate.
Dintre cele 22 de medalii obținute, 9 sunt de aur, 10 de argint și 3 de bronz. Trei dintre sportivii celor de la CSS6 București sunt deja familiarizați cu marile competiții, participând la Campionatul European de Juniori & Tineret, desfășurat tot la Bascov, dar și la Campionatul Mondial de Kaiac-Canoe de Juniori și Tineret din Montemor O Velho, Portugalia.
Sportivii clubului au avut o prestație de excepție și au confirmat valoarea școlii de kaiac-canoe din București. Aceste performanțe reflectă seriozitatea antrenamentelor și nivelul ridicat de pregătire, atât la nivelul curselor individuale, cât și a celor de echipă.
„În spatele acestor medalii se află ore nenumărate de antrenament, disciplină și o dorință sinceră de a progresa. Nu este vorba doar despre rezultate, ci despre formarea unor caractere puternice, într-un cadru competitiv sănătos și educativ”, a declarat Profesorul Emerit Ilie Crinu.
Pentru cele 22 de medalii obținute au fost realizate performanțe individuale, dar și de echipă:
9 medalii de aur:
10 medalii de argint:
3 medalii de bronz:
CSS6 București este una dintre cele mai prestigioase școli de de acest profil din România, cu o tradiție uriașă în formarea de sportivi pentru kaiac-canoe. De-a lungul a mai mulți ani, Clubul Sportiv Școlar București numărul 6 a descoperit și dezvoltat mai mulți sportivi care au ajuns campioni naționali și internaționali.
Un lucru ce confirmă nivelul de excelență a CSS6 București este faptul că nu mai puțini de 9 sportivi legitimați la prestigiosul club de kaiac-canoe fac parte din lotul național al României. Pentru Campionatul Național Școlar din 2025 au participat 24 de sportivi de la CSS6 București, cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani.