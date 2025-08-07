CSS6 București, performanță de excepție la kaiac-canoe. Tinerii sportivi au obținut 22 de medalii la Campionatul Național Școlar de la Bascov

CSS6 București a câștigat Campionatul Național Școlar de Kaiac-Canoe, Tinerii sportivi au avut o performanță uluitoare, dominând competiția, cu 22 de medalii câștigate și peste 200 de puncte acumulate.

Joi, 6 august 2025, a avut loc Campionatul Național Școlar de Kaiac-Canoe, unde Clubul Sportiv Școlar numărul 6 București (CSS6 București), a dominat copios întreaga competiție și și-a adjudecat locul 1 pe echipe, cu mai mult de 200 de puncte acumulate și 22 de medalii.

Dintre cele 22 de medalii obținute, 9 sunt de aur, 10 de argint și 3 de bronz. Trei dintre sportivii celor de la CSS6 București sunt deja familiarizați cu marile competiții, participând la Campionatul European de Juniori & Tineret, desfășurat tot la Bascov, dar și la Campionatul Mondial de Kaiac-Canoe de Juniori și Tineret din Montemor O Velho, Portugalia.

Sportivii clubului au avut o prestație de excepție și au confirmat valoarea școlii de kaiac-canoe din București. Aceste performanțe reflectă seriozitatea antrenamentelor și nivelul ridicat de pregătire, atât la nivelul curselor individuale, cât și a celor de echipă.

„În spatele acestor medalii se află ore nenumărate de antrenament, disciplină și o dorință sinceră de a progresa. Nu este vorba doar despre rezultate, ci despre formarea unor caractere puternice, într-un cadru competitiv sănătos și educativ”, a declarat Profesorul Emerit Ilie Crinu.

Cine sunt tinerii câștigători de medalii la Campionatul Național Școlar de Kaiac-Canoe de la Bascov

Pentru cele 22 de medalii obținute au fost realizate performanțe individuale, dar și de echipă:

9 medalii de aur:

Anghel Rebeca – K1 JIII F 1000m

Busu David – K1 B JII 1000m

Paul Sandra – K1 F JII 200m

Mihalcea Teodor – K1 B JI 200m

Busu David – K1 B JII 500m

Barbu David – K1 B JIII 1000m

Maya Surche și Abigail Tudoran – K2 JII 200m F

Maya Butan si Abigail Tudoran – K2 JII 500m F

Diaconescu Luca și Dumitru Sebastian – K2 B JI 1000m

10 medalii de argint:

Surche Luca, Dumitrescu David, Gocea Alexandru și Radu Pantelimon – K4 B JII 1000m

Dumitrescu Victor, Moldoveanu Luca, Barbu David și Robert Trufasu – K4 B JIII 1000m

Paul Sandra – K1 F JII 1000m

Anghel Rebeca, Maxim Antonia, Diceanu Mayra și Georgescu Ema – K4 F JIII 1000m

Dumitrescu Victor și Moldoveanu Luca – K2 JIII 1000m B

Preda Antonina – K1 F J I 200m

Dumitrescu David și Pantelimon Radu – K2 B JII 200m

Surche Maya – K1 F JII 500m

Mihalcea Teodor – K1 B JI 500m

Luca Diaconescu și Dumitru Sebastian – K2 B JI 500m

3 medalii de bronz:

Preda Antonina – K1 F JI 500m

Murgea Marc și Mamara Maximilian – K2 B J II 1000m

Surche Luca – K1 B 200m JII

Ce este CSS6 București și care e tradiția în kaiac-canoe a acestui club

CSS6 București este una dintre cele mai prestigioase școli de de acest profil din România, cu o tradiție uriașă în formarea de sportivi pentru kaiac-canoe. De-a lungul a mai mulți ani, Clubul Sportiv Școlar București numărul 6 a descoperit și dezvoltat mai mulți sportivi care au ajuns campioni naționali și internaționali.

Un lucru ce confirmă nivelul de excelență a CSS6 București este faptul că nu mai puțini de 9 sportivi legitimați la prestigiosul club de kaiac-canoe fac parte din Pentru Campionatul Național Școlar din 2025 au participat 24 de sportivi de la CSS6 București, cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani.