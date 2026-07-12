CTP a cedat! Motivul pentru care nu s-a mai putut uita la finala de la Wimbledon dintre Sinner și Zverev: „Nu mai sunt în stare”

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Cristian Tudor Popescu (CTP), cunoscutul jurnalist din România pasionat de tenis, a recunoscut că dintr-un anumit moment pur și simplu nu a mai putut urmări finala masculină de la Wimbledon dintre Jannik Sinner și Alexander Zverev. El și-a argumentat această alegere spunând că stilul de joc practicat de cei doi nu prezintă interes pentru el.

CTP, extrem de dezamăgit de finala masculină de la Wimbledon, dintre Jannik Sinner și Alexander Zverev

Mai exact, CTP s-a referit în mod special la faptul că este vorba despre doi tenismeni robuști, foarte puternici din punct de vedere fizic, care obișnuiesc să înregistreze viteze impresionante la serviciu, dar care în schimb practică un tenis mai degrabă „automatizat”, fără prea multe valențe tehnice, deci un joc ce nu punctează deloc la capitolul estetic.

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Concluzia ironică exprimată de cunoscutul jurnalist cu această ocazie

În încheiere, într-o notă ironică bineînțeles, Cristian Tudor Popescu a apreciat că este posibil ca în scurt timp acest stil de tenis să poată fi abordat fără mari probleme inclusiv de către anumiți roboți fabricați, cel mai probabil, în China.

„Fiecare cu tenisul lui. Îmi pare rău, stimați iubitori ai tenisului, dar nu mai sunt în stare, cu tot respectul, să mă uit la finala Wimbledon Sinner-Zverev. Doi jucători de peste 1,90 m, care vor servi ași fără număr, performanță pe care ar putea să o realizeze și solo, fiecare pe câte un teren, și care nu mă privește și nu mă interesează ca spectator…

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În rest, ore în șir, un joc automatizat, în forță, un fel de box cu racheta. Probabil, nu peste mult timp, roboții chinezești vor face și mai bine felul ăsta de tenis. Sau, poate că sunt eu prea bătrân”, a scris pe pagina sa de Facebook în timpul