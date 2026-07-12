Sport

CTP a cedat! Motivul pentru care nu s-a mai putut uita la finala de la Wimbledon dintre Sinner și Zverev: „Nu mai sunt în stare”

CTP, mesaj dur în timpul finalei masculine de la Wimbledon, dintre Jannik Sinner și Alexander Zverev! De ce nu s-a mai putut uita la duelul dintre cei doi
Gabriel-Alexandru Ioniță
12.07.2026 | 21:58
CTP a cedat Motivul pentru care nu sa mai putut uita la finala de la Wimbledon dintre Sinner si Zverev Nu mai sunt in stare
ULTIMA ORĂ
CTP a cedat! Motivul pentru care nu s-a mai putut uita la finala de la Wimbledon dintre Sinner și Zverev. Foto: colaj Fanatik / Profimedia
ADVERTISEMENT

Cristian Tudor Popescu (CTP), cunoscutul jurnalist din România pasionat de tenis, a recunoscut că dintr-un anumit moment pur și simplu nu a mai putut urmări finala masculină de la Wimbledon dintre Jannik Sinner și Alexander Zverev. El și-a argumentat această alegere spunând că stilul de joc practicat de cei doi nu prezintă interes pentru el.

CTP, extrem de dezamăgit de finala masculină de la Wimbledon, dintre Jannik Sinner și Alexander Zverev

Mai exact, CTP s-a referit în mod special la faptul că este vorba despre doi tenismeni robuști, foarte puternici din punct de vedere fizic, care obișnuiesc să înregistreze viteze impresionante la serviciu, dar care în schimb practică un tenis mai degrabă „automatizat”, fără prea multe valențe tehnice, deci un joc ce nu punctează deloc la capitolul estetic.

ADVERTISEMENT

Concluzia ironică exprimată de cunoscutul jurnalist cu această ocazie

În încheiere, într-o notă ironică bineînțeles, Cristian Tudor Popescu a apreciat că este posibil ca în scurt timp acest stil de tenis să poată fi abordat fără mari probleme inclusiv de către anumiți roboți fabricați, cel mai probabil, în China.

„Fiecare cu tenisul lui. Îmi pare rău, stimați iubitori ai tenisului, dar nu mai sunt în stare, cu tot respectul, să mă uit la finala Wimbledon Sinner-Zverev. Doi jucători de peste 1,90 m, care vor servi ași fără număr, performanță pe care ar putea să o realizeze și solo, fiecare pe câte un teren, și care nu mă privește și nu mă interesează ca spectator…

ADVERTISEMENT
Brațul lung al lui Putin ajunge până în Țara Soarelui Răsare. Cum a...
Digi24.ro
Brațul lung al lui Putin ajunge până în Țara Soarelui Răsare. Cum a devenit Japonia un cuib pentru spionii ruși care vânează tehnologie

În rest, ore în șir, un joc automatizat, în forță, un fel de box cu racheta. Probabil, nu peste mult timp, roboții chinezești vor face și mai bine felul ăsta de tenis. Sau, poate că sunt eu prea bătrân”, a scris Cristian Tudor Popescu pe pagina sa de Facebook în timpul finalei masculine de la Wimbledon.

ADVERTISEMENT
Englezii au prezentat ”dovada că Norvegia a fost furată”! Reacția FIFA, după ce...
Digisport.ro
Englezii au prezentat ”dovada că Norvegia a fost furată”! Reacția FIFA, după ce Anglia s-a calificat în semifinalele CM 2026

Câţi fani sunt în tribune la Supercupa României, U Craiova – U Cluj!...
Fanatik
Câţi fani sunt în tribune la Supercupa României, U Craiova – U Cluj! Steag special pe care l-au făcut oltenii după trofeele câștigate în 2026. Video
Schimbare de ultim moment la U Craiova – U Cluj, Supercupa României! Ce...
Fanatik
Schimbare de ultim moment la U Craiova – U Cluj, Supercupa României! Ce s-a întâmplat cu inovația VAR: „Instabilitate în recepționarea semnalului”
Poliția din Africa de Sud, prima reacție după decesul lui Jayden Adams! Ce...
Fanatik
Poliția din Africa de Sud, prima reacție după decesul lui Jayden Adams! Ce au transmis autoritățile
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Anzor Mekvabishvili, pe radarul unei formații din Ligue 1! Universitatea Craiova a stabilit...
iamsport.ro
Anzor Mekvabishvili, pe radarul unei formații din Ligue 1! Universitatea Craiova a stabilit prețul pentru mijlocașul georgian
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!