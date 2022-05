CTP a comentat dur eliminarea Simonei Halep de la Roland Garros: „Cu acest tenis, nu poate să rămână nici în top 30!”

Jurnalistul consideră că „Simo” nu are un joc de top 10 și nici măcar de top 30, fiind de părere că a apărut uzura în ceea ce o privește pe jucătoarea noastră.

CTP a comentat dur eliminarea Simonei Halep de la Roland Garros

Cristian Tudor Popescu a comentat eliminarea , fiind de părere că jocul ei nu este destul de bun pentru tenisul modern:

„Eu nu consider că am dreptul să spun așa ceva, Simona va știi exact când va pune capăt carierei. Lucrurile stau în felul următor.

Cu tenisul pe care Simona l-a jucat până acum 2-3 ani, de fapt până anul trecut, la accidentarea la Roma, cu acel tenis, Simona nu mai poate să se apropie de top 10, cu acel tenis, din punctul meu de vedere, nu mai poate rămâne nici în top 30.

Tenisul s-a schimbat, eu nu aveam mari speranțe, am văzut-o pe Zheng, știam de ce e în stare și joacă altceva. Are o lovitură foarte încărcată, foarte grea, se urcă pe tine, deci nu îmi făceam mari speranțe, mai ales că am văzut-o și pe Simona în primul tur”.

„Acolo s-a întâmplat un lucru foarte grav, după ce a câștigat primul game, tânăra adversară și-a dat drumul la joc și i-a dat un 6-1 de nu s-a văzut.

Simona s-a speriat și s-a dus să se ascundă în locul ei de siguranță, iar locul ei e jocul defensiv, jocul de rezistență, încercând să forțezi greșeala adversarei. I-a mers cu Nastasija Schunk.

Mai bine că a pierdut la Zheng, pentru că o aștepta în turul următor Ostapenko și eu nu mai vreau să văd un alt meci cu Ostapenko.

Cu jocul ei, ea e condamnată în meciuri cu adversare precum Zheng, Ostapenko sau Swiatek”, a mai spus CTP, la TV .

„Nu cred că e o chimie între ea și Mouratoglou!”

„Am sperat în urma colaborării cu Mouratoglou, am văzut că încerca o schimbare, după care, ăsta e lucrul cel mai trist, a revenit la jocul ei de siguranță, care nu o poate duce departe la un turneu de anvergură.

Au mai fost jucătoare care au bătut-o pe Simona, fără să fie în topul mondial, nu se descurcă bine cu jucătoare de tipul acesta agresiv.

A făcut meciuri mult mai rele, îmi amintesc de meciul cu Muguruza, când am spus că haterii de pe net o să spună că a vândut meciul”, a continuat .

„Problema nu e cu cât pierzi, ci cum joci. Iar jocul ei, nu e jocul cu care a ajuns în finală la Australian Open 2018 sau când a câștigat Roland Garros.

Ea are un grad de uzură și ce vedem noi e rezultatul acestei uzuri. Pare lipsită de forță, pare că lovește cu ciocănelul pneumatic, nu mai are zvâcul de altădată.

Ce văd acum… nu știu ce să spun… jocul ăsta pe care l-am văzut la Roland Garros, turneul ei favorit, dar jocul ăsta nu o duce nicăieri, iar semnalul mai îngrijorător e că înseamnă că nu s-a realizat chimia între ea și Mouratoglou.

M-am îndoit de la început, dar am așteptat să văd ceva. A trecut destul timp, nu e prea devreme. Nimeni nu are dreptul să îi spună unei jucătoare că e timpul să iasă de pe teren”, a încheiat CTP.