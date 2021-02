CTP a comentat victoria Soranei Cîrstea cu Kvitova: „E o jucătoare completă, cu rezultate mult sub valoarea ei!”. Exclusiv

CTP a numit drept „uriașă” victoria Soranei Cîrstea în fața Petrei Kvitova, în turul doi de la Australian Open. Ziaristul o consideră pe Sorana o jucătoare completă și cu rezultate mult sub valoarea sa.

Sorana Cîrstea a reușit o victorie extrem de importantă în fața numărului 9 mondial, Petra Kvitova, iar la conferința de presă a răbufnit la adresa tuturor celor care au criticat-0.

Deși numărul 68 WTA a declarat că regretă participarea la primul turneu de Grand Slam al anului, Sorana a reușit una dintre cele mai spectaculoase victorii din carieră, care pur și simplu l-a entuziasmat pe Cristian Tudor Popescu. Jurnalistul consideră că a reușit să o facă pe Kvitova „să rămână în boncanci”, fapt recunoscut la final și de către cehoaică.

CTP în exclusivitate pentru FANATIK : „Victoria Soranei e mai importantă decât cea a Simonei Halep!”

Nu pot să trec atât de ușor peste victoria Soranei Cîrstea…

– Chiar mă gândeam în timp ce discutam despre victoria Simonei dacă dumneavoastră, ca jurnalist profesionist, mă veți întreba și de victoria U-R-I-A-Ș-Ă a Soranei Cîrstea. Foarte bine că mă întrebați pentru că este o victorie senzațională în fața unei jucătoare de top, care a câștigat de două ori Wimbledon-ul.

Știți cum i se spunea Soranei în urmă cu zece ani? I se spunea „tăietoarea de capete”! Pentru că învingea surprinzător și clar capi de serie și la turnee mari, de Grand Slam! Cum a fost spre exemplu sfertul de finală la Roland Garros!

CTP: „Sorana e o jucătoare completă, cu rezultate mult sub valoarea ei!”

Asta a fost acum! Tăietoare de capete! De ce? Iată explicația corectă la conferința de presă: „În setul decisiv am reușit să rămân acolo mental și fizic”. Nu aș mai adăuga nimic la această declarație! Doar că explicația e valabilă pentru tot meciul! A rămas acolo! A fost cu capul pe teren, concentrată la meci, iar ea nu e întotdeauna așa. Acesta este de fapt punctul ei slab.

Sorana Cîrstea e o jucătoare completă! Are dreapta, rever, serviu, un bagaj tehnic complet! Are tot tenisul! Din păcate a făcut rezultate mult sub această valoare tehnică a ei din pricina psihicului. Ei bine, acum a intrat relaxată pe teren și cu sentimentul că nu are ce pierde! Avea în față o mare favorită și a dat drumul la lovituri fără crispare.

Însă a mai făcut ceva extrem de important atunci când Kvitova a năvălit peste ea la început, ceea ce cred că se aștepta toată lumea. Kvitova dă tare și e o tunară! A năvălit peste ea din primul minut, iar Sorana a alergat după toate mingile! Chiar și după acelea care erau clar pierdute și era clar că nu poate nici măcar atinge mingea! M-am uitat foarte atent la asta!

„Sorana Cîrstea i-a transmis Kvitovei că e greu de ucis!”

I-a transmis Kvitovei că e greu de ucis și va avea mult de muncă în acest meci! Că nu va ceda ușor! Mingea critică a fost la 3-2 pentru Kvitova în primul set și mingea de break pentru Sorana. Acolo simțind că poate pierde meciul de sub control, cehoaica a pus în punctul ăla tot ce a putut. A servit și a lovit decisiv, s-a dus cu efort la toate mingile și a încercat să termine punctul în stilul ei caracteristic: cu winner.

Dar Sorana s-a ținut formidabil acolo, cu dinții și foarte important nu a răspuns cu mingi defensive! Nici măcar nu știu dacă Sorana Cîrstea știe ce înseamnă să joci defensiv! Nu îmi amintesc să fi văzut-o vreodată! A răspuns cu contre. Au fost vreo nouă schimburi pe muchie, cu lovituri ascuțite și ultima câștigată de Sorana a fost un cross agățat în ultimul moment cu dreapta, la care nu s-a mai dus. Cum spun eu: Kvitova a rămas în bocanci (n.r. râde)!

„A fost ca la un schimb de box! La ultima lovitură s-a luptat cu garda jos!”

A fost ca la un schimb de box! La ultima lovitură pur și simplu s-a lăsat garda jos! Foarte important acest lucru de precizat. Kvitova nu a mai fost în stare! Kvitova venise cu pregătirea mentală să termine meciul în două seturi! Și în momentul ală și-a dat seama: „Băi, s-ar putea să mă duc cu asta în setul trei!”. S-a clătinat psihic și a jucat rău în următoarele game-uri, iar Sorana a profitat: a câștigat setul cu 6-4.

Setul următor s-a desfășurat conform planului și valorii Kvitovei, care aia e: 6-1! Doar că de data asta nu avea în spate primul set. Și a urmat setul trei, în care s-a văzut de ce îi era frică Kvitovei și anume de condiția fizică! În căldura umedă de la Melbourne pur și simplu s-a înmuiat și a fost pur și simplu zdrobită de Sorana!

„O victorie mult mai importantă decât cea a Simonei Halep!”

A fost poate o strategie a Soranei să prelungească schimburile?

– Nu! Sorana nu face asta. Am văzut ce a declarat dar ea lovește întodeauna decisiv! Ea dacă poate să termine punctul dintr-un singur schimb, o face! Nu am văzut-o vreodată să joace ceea ce se numește „țăcăneală”! Nici măcar nu poate să joace așa. Nu e construită mental. E o jucătoare atacantă! Și tot timpul va face asta! Așa a obținut Sorana o victorie mare, mare de tot!

O victorie mai importantă decât cea a Simonei?

– Prin prisma adversarului dar mai ales a jocului victoria Soranei Cîrstea este mult mai importantă! Simona Halep nu a făcut nici pe departe cel mai bun meci al ei! V-am spus cum a câștigat: cu capul, cu inima, cu experiența, dar nu cu jocul. A avut un procent negativ impresionant azi!