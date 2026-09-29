Sport

„România, o echipă de ospătari!” CTP a făcut praf naționala lui Hagi după 2-4 cu Bosnia: „Îmi venea să mă ascund sub masă”

Cristian Tudor Popescu a făcut o analiză extrem de dură după eșecul României cu Bosnia, scor 2-4. Gazetarul consideră că principala problemă a „tricolorilor” nu ține de tactică, ci de valoarea tehnică a jucătorilor
Cristian Măciucă
29.09.2026 | 18:22
Romania o echipa de ospatari CTP a facut praf nationala lui Hagi dupa 24 cu Bosnia Imi venea sa ma ascund sub masa
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CTP a făcut praf naționala lui Hagi după România – Bosnia & Herțegovina 2-4: „Arătau ca o echipă de ospătari! Îmi venea să mă ascund sub masă”. FOTO: Colaj Fanatik
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România a suferit o înfrângere dureroasă în fața Bosniei & Herțegovina, scor 2-4, iar prestația „tricolorilor” a stârnit numeroase reacții negative. Cristian Tudor Popescu (69 de ani) a analizat fără menajamente jocul echipei naționale și a identificat probleme pe care le consideră mult mai profunde decât alegerile tactice ale lui Gheorghe Hagi (61 de ani).

CTP, dur după România – Bosnia & Herțegovina 2-4: „Mi-era rușine de rușinea lor”

CTP și-a pierdut de mult speranțele legate de naționala României și a folosit cuvinte extrem de dure pentru a descrie ceea ce a văzut pe Arena Națională în eșecul cu Bosnia & Herțegovina, scor 2-4. „Am văzut meciul. A murit cineva? E fotbal. Eu mi-am consumat dezamăgirea în legătură cu echipa națională a României de vreo 10 ani.Întotdeauna se spune că fiecare șut în fund e un pas înainte. O să fim mai mari și mai tari, o să fim mai mult decât am fost, asta e filosofia.

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Eu cred că nu vom fi. Cred că orice om logic trage concluzia după atâtea meciuri rușinoase. Aseară mi-era rușine de rușinea lor, îmi venea să mă ascund sub masă. Arăta ca o echipă de ospătari. Niciun fel de relații între jucători”, a spus Cristian Tudor Popescu.

CTP nu crede că tactica lui Hagi este principala problemă

În opinia lui CTP, discuțiile despre sistem, strategie sau alegerile lui Gică Hagi ascund problemă mult mai importantă: nivelul tehnic al fotbaliștilor români. Gazetarul e de părere că „tricolorii” sunt mult sub jucătorii de la Suedia și Bosnia & Herțegovina. „Se vorbește de strategie, de Hagi, că a greșit. Părerea mea e că problema este fundamentală și este evitată de toți fanii și patrioții: valoarea tehnică a echipei.

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Adică preluarea. Uitați-vă la cum preiau, 80 la sută sunt cu două atingeri ale mingii, deci se pierde un tempo din start. Uitați-vă la Suedia și Bosnia, nu vorbesc de granzii fotbalului, cum preiau. 70 la sută din preluările noastre sunt cu mingea dezumflată, i se lipește de picior. Românul preia spre poarta lui, pe când jucătorii adevărați preiau în față”, a continuat CTP.

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Apoi numărul de pase greșite e imens, este o chestiune de tehnică. Ce strategii? În al treilea rând, regimul de viteză. România e foarte talentată dacă fotbalul s-ar juca de pe loc. Ei fac jonglerii, dar static. Cum crește viteza, rămân la coadă. Săriturile la cap, contactele, cele mai multe sunt pierdute” – Cristian Tudor Popescu, jurnalist român

Mesajul lui CTP pentru Gică Hagi: „Să nu se gândească la demisie”

Chiar dacă nu e de acord cu cele 9 schimbări făcute de la meciul cu Suedia pentru partida cu Bosnia, Cristian Tudor Popescu îl roagă pe Gică Hagi să „țină” de scaun. La finalul duelului pierdut în fața bosniacilor, scor 2-4, „Regele” a lăsat de înțeles inclusiv că ar putea pleca de pe banca primei reprezentative.

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„E rău și va fi rău, dar nu cred că Hagi trebuie schimbat. Să nu se gândească la asta, la demisie. N-am înțeles strategia cu nouă schimbări, cu rotația, care e bună la meciurile amicale, la Campionatul Balcanic, dar nu la Nations League. E un campionat european cu tur-retur. Te duci acolo să testezi? Poate nu înțeleg eu. Sunt dispus să iau în considerare că Gică Hagi știe ce face, iar eu nu înțeleg”, a mai spus CTP.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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