CTP a spus pe cine va vota la alegerile prezidențiale de pe 4 mai: ”Am ales între Nicușor Dan și Crin Antonescu”

Cu mai puțin de trei săptămâni până la turul 1 al alegerilor prezidențiale, Cristian Tudor Popescu (CTP) a anunțat pe cine va vota. ”Finaliștii” preferințelor sale au fost Nicușor Dan și Crin Antonescu.

Într-o amplă postare pe pagina sa de , cunoscutul gazetar își anunță următorii că s-a decis pe cine va pune ștampila la alegerile prezidențiale de pe 4 mai. ”Am de ales între Nicușor Dan și Crin Antonescu”, recunoaște CTP.

Apoi, acesta a subliniat că îl va vota pe politicianul ”care are prima șansă de a-l învinge pe candidatul românoșilor MîRGA”. În opinia sa, cel mai potrivit să facă acest lucru este .

Cristian Tudor Popescu și-a motivat această opțiune. El a spus că Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, ar ascunde ”ceva întunecos și rece” în interiorul său.

”Alegerile din 4 Mai și 18 Mai vor avea loc la termenele stabilite. Iar subsemnatul m-am decis cu cine voi vota în primul tur. Am de ales între Nicușor Dan și Crin Antonescu. Consider că acela care are prima șansă de a-l învinge pe candidatul românoșilor MîRGA este Crin Antonescu. În plus, Antonescu, așa cum e, cu calități și defecte, este suprapus cu sine, nu are rest.

În Nicușor Dan însă, simt că există un ceva întunecos și rece, pe care se străduiește tot timpul să-l țină ascuns. Ca să nu mai vorbim de faptul că până să se lupte cu derbedeul anti UE, anti România și anti Republica Moldova, căreia vrea să-i taie toate ajutoarele, primarul Capitalei trebuie să facă față încăierării cu Lasconi și o parte din USR. Votez Crin Antonescu”, a scris CTP.

Favoritul lui CTP, tot mai bine clasat în sondajele de opinie

Cele mai recente extrem de bine plasat pentru a prinde turul II.

O cercetare sociologică CURS, dată publicității duminică, 13 aprilie, arată că George Simion este pe primul loc, cu 26% dintre opțiunile de vot. Antonescu îl urmează la 3 puncte procentuale. Apoi, luni, a venit un alt sondaj, de la Flashdata. Aici, Simion mai are doar un procent peste Crin Antonescu (27% la 26%.