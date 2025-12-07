News

CTP, atac devastator la adresa lui Cătălin Drulă, după afișarea rezultatelor la PMB: „Sunt dezgustat”

Cristian Tudor Popescu a avut o ieșire violentă la adresa lui Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, care a obținut un scor modest la alegerile pentru PMB.
Mădălina Cristea
07.12.2025 | 22:35
CTP atac devastator la adresa lui Catalin Drula dupa afisarea rezultatelor la PMB Sunt dezgustat
CTP a lansat un atac dur la adresa lui Cătălin Drulă, candidatul USR la PMB: „Sunt dezgustat!”. Sursa foto: Colaj Fanatik
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a reacționat imediat după afișarea primelor rezultate care îl dau câștigător pe liberalul Ciprian Ciucu în cursa pentru Primăria Capitalei. Deși sondajele arată clar un câștigător, CTP spune că marele învingător al serii este, de fapt, democrația, din cauza numărul mic de oameni care a ieșit la vot.

CTP, atac devastator la adresa lui Cătălin Drulă, după alegerile locale

Gazetarul a atras atenția că România trece printr-o perioadă extrem de grea, atât din punct de vedere economic, cât și social, iar contextul internațional este instabil, cu schimbări uriașe în politica mondială, „cum nu s-au mai văzut de la Al Doilea Război Mondial”, care cu siguranță vor afecta și România. Din punctul lui de vedere, tocmai în astfel de momente critice oamenii ar fi trebuit să fie conștienți de importanța alegerilor și să ceară ajutorul sistemului democratic, nu să stea acasă.

„După părerea mea, înfrântul detașat este votul, democrația, chiar (…). În acest moment, în care România se află într-o situație atât de dificilă pe toate planurile, economic, social, situația individuală a oamenilor este foarte grea, într-un astfel de moment, faci apel la democrație să te ajute, nu? Că de aia este democrație”, a spus gazetarul.

Ce spune CTP despre Cătălin Drulă: „Sunt dezgustat”

Cât despre candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, politician susținut și de președintele Nicușor Dan, care a obținut un scor modest, de sub 13%, gazetarul spune că este „dezgustat” de schimbarea bruscă de atitudine a acestuia. Mai clar, după ce l-a insultat și denigrat constant pe Ciprian Ciucu, acum, după închiderea urnelor, vorbește atât de frumos de parcă ar fi fost șeful de campanie al liberalului, nu adversarul său.

„Deci după ce l-a insultat în toate felurile pe Ciprian Ciucu, l-a denigrat, l-a calomniat (…), vine și vorbește acum ca și cum ar fi fost șeful de campanie al lui Ciprian Ciucu. Ăsta a fost discursul, de șef de campanie al lui Ciprian Ciucu”, a mai spus CTP.

Avertisment despre scorul obținut de Anca Alexandrescu

O surpriză neplăcută pentru gazetar a fost procentul mare obținut de Anca Alexandrescu, care a depășit 20%. În opinia lui, este foarte periculos faptul că aceasta a reușit să adune atâtea voturi bazându-se exclusiv pe brandul personal și pe expunerea la postul de televiziune unde lucrează, fără să prezinte un plan concret sau un discurs administrativ pentru București. CTP avertizează că acest scor de 20% este o trambulină de pe care ea nu poate decât să urce în viitor.

„Să știți că a realizat foarte mult doamna Alexandrescu, 20%, folosindu-și exclusiv brandul personal. Asta este o adevărată trambulină, un piedestal este acel 20%, de pe care nu poate decât să urce în continuare, folosindu-și stația aia aflată în insolvență pe care funcționează, deci e o performanță îngrijorătoare, bineînțeles, pentru că nu a avut pic de discurs legat de Capitală, de primărie, de aspecte administrative”, a mai declarat CTP.

Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
