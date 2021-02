CTP, atac dur la adresa angajaților din mediul public. Cum s-a schimbat percepția românilor despre stat

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a discutat vineri în cadrul emisiunii “Cap Limpede” despre diferențele pe care le percepe el între mediul privat și sistemul public. Acesta a explicat care consideră că sunt diferențele de răspundere, dar și cum s-a schimbat percepția oamenilor despre cele două medii.

În ultimele zile, coaliția de guvernare a tot analizat situația salariilor și sporurilor din mediul bugetar. Se pare, însă, că sporurile din mediul public nu vor mai fi tăiate, așa cum s-a tot speculat

CTP atac dur la adresa statului

“Privat înseamnă capitalism cu atracțiile și cu anumite probleme, unele foarte grave. În mintea unora statul este comunist, așa îl percep oamenii.

Noi facem aici o emisiune, suntem în spațiul 100% privat, infiderent dacă suntem noi frumoși, grași, lăptoși, devreme la emisiune sau suntem proști contează un singur lucru: ce scrie în formularul de audiență de mâine dimineață la 9.30.

Acolo sunt niște cifre, dacă ele scad sub o anumită valoare, mă duc acasă, nu aștept să mă dea afară întreprinderea privată.

Presa înainte de orice este o afacere, să lăsăm…are caracteristicile ei, dar este o afacere. Dacă un număr de emisiuni scădem sub o anumită valoare a audienței, atunci plecăm acasă, așa funcționează sistemul privat.

La stat ai putea să prăpădești oricâte ’emisiuni’, poți să mergi în zona negativă, poți să stârnești ura oamenilor și nu suferi nicio consecință. Asta e deosebirea fundamentală și așa este de 30 de ani.

Înainte de ’89 statul este locul de unde toată lumea să fure. Acum statul este un loc în care te poți refugia, se pot câștiga niște bani frumoși, fără să îți distrugi sănătatea cum se întâmplă de multe ori în mediul privat.

Sigur că sunt și zone unde oamenii își fac treaba, sigur că sunt și bugetari competenți și își merită banii și sporurile pe care și-i primesc, dar sunt și mulți alții care nu își merită banii. Sunt și mulți alții care sunt plantați politic și nici măcar nu se deranjează să își ia banii.

Și în privat pot să îți pui amanta pe post de inginer, dar o faci pe buzunarul tău, nu ai decât, poți să îți pui nepotul director executiv în firmă, dar asta e deosebirea fundamentală: la stat care e problema? Acolo e stat, nu suportă nimeni.

Ce consecințe suferă cei din aparatul bugetar pentru ce s-a întâmplat la Piatra Neamț? Ce a zis domnul Voiculescu imediat după Balș la conferința de presă? Era sâmbătă și punea că marți avem raportul, nu mai știu dacă era vorba de raportul de la Piatra Neamț sau Balș, nu mai contează, nu am văzut niciunul dintre ele.

Nu știm nici acum care sunt cauzele celor întâmplate la Piatra Neamț, nu se pot lua niște măsuri deduse din acele constatări, să nu se mai facă asta, asta și asta, aveți grijă la următoarele lucruri. La stat nu suferi consecințele asupra a ceea ce faci și primești sporuri.

De ce vechimea în muncă aduce cu sine și mai mulți bani?Un ins care are 30 de ani de muncă și unul care are cinci sau zece, fac aceleași lucruri, cel care are vechime primește niște bani în plus. Pe ce idee? Că ar trebui să fii mai competent odată cu experiența, dar asta trebuie demonstrat.

Poți să te tâmpești la bătrânețe, poți să devii penibil, să rămâi în urmă față de funcția ta, să fii depășit, să fii cu adevărat vechi și cel tânăr să facă munca aia mult mai bine decât tine, dar tu primeșți niște bani că ești vechi”, a declarat Cristian Tudor Popescu la Digi24.