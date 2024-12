CTP, atac la Elena Lasconi și Călin Georgescu: “Aș prefera să nu mai fiu silit să o votez vreodată / Nu va ajunge președinte decât dacă îl pun rușii”

În urma ultimelor evenimente de pe scena politică internă, gazetarul Cristian Tudor Popescu (CTP) a lansat atacuri și critici la adresa celor doi candidați ajunși în ”finala” prezidențială care nu va mai avea loc niciodată, Elena Lasconi și Călin Georgescu.

Elena Lasconi și Călin Georgescu, în vizorul lui CTP

După ce , cei doi candidați care trebuiau său lupte, pe 8 decembrie, pentru funcția supremă în stat s-au afirmat în spațiul public prin mai multe acțiuni și declarații.

ADVERTISEMENT

Elena Lasconi, inițial revoltată de decizia CCR, despre care a spus că ”a călcat în picioare democrația”, s-a mai calmat în ultimele zile. Șefa USR a decis să-i trimită .

Mai multe voci din presă au criticat gestul primăriței din Câmpulung. Printre acestea s-a aflat și cea a lui Cristian Tudor Popescu. Cunoscutul ziarist, niciodată un fan al Elenei Lasconi, a caracterizat această scrisoarea drept ”o combinație de lingușeală și ifose cum rar am văzut”.

ADVERTISEMENT

”După declarația iresponsabilă cu privire la Hotărârea CCR de anulare a alegerilor, prin care a crezut că-și face bine sieși electoral, dar s-a aliniat poziției Kremlinului, dna Lasconi i-a scris lui Donald Trump.

‘You are a true leader of the people, just like me’. Sunteți un adevărat conducător al poporului, exact ca mine. Adică, președintele ales al SUA reușește să se ridice la nivelul liderei Valerica din Câmpulung, care a ajuns în turul 2 în România și i l-a luat CCR de pe ea pe cg, că altfel îl omora.

ADVERTISEMENT

‘I am not the ‘Soros candidate’, I’m of the people, like you’. Carevasăzică, nu doar tu ești ca mine, și eu sunt ca tine, nu sunt soroșistă, cum a zis băiatul matale. Doamna Lasconi ar fi trebuit să dea citire acestei scrisori la România TV, ca să fie sigură că ajunge la Trump”, subliniază CTP, pe .

Cristian Tudor Popescu: ”Aș prefera să nu mai fiu silit să o votez vreodată”

În finalul postării sale, CTP admite, cu amărăciune, că ”dna Elena a reușit să-mi smulgă un zâmbet, lucru foarte greu, mai ales în aceste zile”. Apoi dă de înțeles clar faptul că ar prefera să nu o mai vadă pe buletinul de vot, cel puțin nu într-o luptă cu un candidat precum Călin Georgescu. ”Îi mulțumesc, dar aș prefera să nu mai fiu silit s-o votez vreodată”.

ADVERTISEMENT

În ceea ce-l privește pe candidatul independent scos din cursa electorală de CCR, CTP spune că acesta mai are șanse să ajungă șef al statului român cu o singură condiție: să-l pună rușii.

”cg (n.r. Călin Georgescu) nu va mai fi pe liste în niciun rând de alegeri și nu va ajunge președintele României decât dacă îl pun rușii, escrocii cu fular pe față, legionarii, mercenarii, ucigașii înarmați până-n dinți care îl susțin”, a scris jurnalistul, tot pe Facebook.

CTP mai adaugă apoi că ”Aș fi vrut, totuși, să mai văd niște alegeri cu cg, ca să aflu câți sunt credincioșii care au tăria să-și recunoască greșeala că s-au lăsat ispitiți de un profet mincinos”.

În finalul mesajului său, gazetarul face referire la un verset din Biblie, citând din evanghelistul Matei: ”’Feriți-vă de profeții mincinoși, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinlăuntru sunt lupi prădători. După roadele lor îi veți cunoaște.

Nu tot cel ce-Mi zice: Doamne, Doamne! va intra în împărăția cerurilor, ci acela care face voia Tatălui Meu Celui din ceruri. Mulți Îmi vor spune în ziua aceea: Doamne, Doamne, oare nu în numele Tău am profețit?

Și atunci le voi mărturisi: niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtați-vă de la Mine, voi, cei ce lucrați fărădelegea!’ (Matei, 7, 15-23)”.