CTP, avertisment dur: Republica Moldova riscă să fie ocupată de Rusia după alegerile din septembrie: ”Vă dați seama cam ce probleme va avea România?”

Republica Moldova se apropie de un moment critic, spune gazetarul Cristian Tudor Popescu. Alegerile parlamentare de luna viitoare pot decide direcția țării și cum se raportează acest stat la Moscova sau la Bruxelles.

Cristian Tudor Popescu, avertisment dur. Ce se întâmplă în Republica Moldova

CTP a lansat un semnal de alarmă și a spus că există riscul ca partidele proruse să câștige majoritatea. Dacă acest scenariu se confirmă, România ar putea avea graniță directă cu Rusia, iar președinta Maia Sandu nu ar mai avea putere reală.

„Aș vrea să atrag atenția asupra unui aspect care e foarte puțin spre deloc tratat de presă și de oamenii politici din România, și anume Republica Moldova. S-a tot vorbit și am văzut titrări pe ecrane cât de aproape va ajunge granița Rusiei de România, în urma a ce se va întâmpla cu Ucraina.

Păi, până să se întâmple cu Ucraina, se poate și există o probabilitate înspăimântătoare ca acum, peste o lună și ceva, în Republica Moldova să avem graniță cu Rusia! Dacă câștigă partidele proruse de acolo majoritatea în Parlament, Maia Sandu va fi izolată, paralizată, n-o să mai aibă ce să mai facă și, bineînțeles, acolo se vor instala rușii cu arme și bagaje la granița României.

Acesta e un pericol imens, pentru că Republica Moldova e inima expusă, inima din exteriorul corpului României. Dacă ea va fi ocupată de Rusia, și acest lucru se poate întâmpla într-o lună și ceva, vă dați seama cam ce probleme va avea România… ”, a declarat CTP la

CTP, despre campania lui Ilan Șor: „Un pericol imens”

Cristian Tudor Popescu mai spune că un îl reprezintă campania lui Ilan Șor. Potrivit gazetarului, politicianul este acuzat că încearcă să atragă voturi prin promisiuni financiare și prin metode care ridică mari semne de întrebare. Dacă astfel de tactici au succes, echilibrul electoral ar putea fi răsturnat. Moldova ar intra astfel sub o influență prorusească directă.

De aceea, CTP este de părere că România nu ar trebui să închidă ochii la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Potrivit acestuia, în loc ca politicienii din țară să privească de la distanță, ar trebui să acționeze ferm pe plan diplomatic. Gazetarul este de părere că România trebuie să susțină clar forțele proeuropene de peste Prut. În caz contrar, va afecta și țara noastră.

CTP a vorbit și despre vizita lui Nicușor Dan la un festival din Republica Moldova. Pentru el, o astfel de apariție nu este de ajuns pentru a salva țara condusă de Maia Sandu. „Cu asta ajutăm Republica Moldova? Ar trebui ca România să aibă niște ieșiri diplomatice, niște intervenții diplomatice în vederea alegerilor din Moldova, să încerce să ajute într-un fel partida proeuropeană de acolo”, a atras atenția CTP.