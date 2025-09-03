CTP, comparație explozivă. Măreția lui Djokovic în Serbia versus imaginea României la Beijing cu Năstase și Dăncilă

CTP i-a dedicat un material entuziasmant lui Novak Djokovic, după ce uriașul jucător de tenis s-a pus „scut” în fața poporului sârb. Mai mulți conaționali ai sportivului au fost reprimați cu brutalitate de regimul pro-rus împotriva căruia manifestează de luni de zile.

CTP, atac direct la Năstase și Dăncilă

a fost elogiat de Cristian Tudor Popescu. Într-o postare pe contul personal de Facebook, reputatul gazetar l-a felicitat pe sârb pentru decizia de a se alătura conaționalilor din Serbia, care protestează la adresa regimului pro-rus.

În schimb, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă nu au meritat decât un „PS”. Ei au fost atacați dur pentru vizita lor la Beijing. Cei doi foști premieri ai României au participat la Parada de Ziua Victoriei, organizată în capitala Chinei.

Ce crede CTP că urmăresc Năstase și Dăncilă

„La balul dictatorilor de la Beijing au fost invitați și prezenți foștii premieri ai României, Năstase și Dăncilă. Bag seama că s-au dus cu gândul să-i ia fața lui Dumnezeilă, că vin Rusia și China peste noi și o să-i replanteze în capul mesei la Palatul Victoria”, a fost atacul lui CTP, pe Facebook, împotriva lui Năstase și Dăncilă.

Novak Djokovic, alături de protestatarii din Serbia

„Mă surprinde și mult mă bucură ce face Novak Djoković. Nu pe terenul de tenis, unde e de mult GOAT – acum, la US Open, nu mai are a bate decât propriile sale recorduri stelare –, dar în lupta pentru dreptate pe care o duce Serbia.

Președintele Vučić, un demn urmaș al criminalului de război Slobodan Milošević, aplecător în fața lui Putin, Ping și ce dictator s-o mai găsi pe la chermeza cu arme până-n dinți de la Beijing, înăbușă cu brutalitate de luni de zile manifestațiile studenților și tinerilor sârbi împotriva corupției ucigătoare a regimului.

În loc să-și trăiască mulțumit glorificarea, ba chiar sanctificarea de către autorități, Novak se declară de partea protestatarilor, etichetați de Vučić ca „revoluție colorată, manevrată de UE”, mai scrie în postarea reputatului gazetar.

Reacțiile publicului din Belgrad și impactul internațional

Dintr-odată, puterea pro-rusă de la Belgrad, care până mai ieri îl ridica în slăvi pe Nole, îl numește acum „rușinea țării” și „un nimeni”. Prin asta, omul Djokovic își spală multe păcate și se apropie de măreția sportivului Djokovic, consideră CTP.

„Pentru asta, presa lui Vučić, căci sârboșii sunt la putere în Serbia, în România românoșii încă nu, îl numește deja ‘trădător’, ‘rușinea țării’, ‘fals patriot’, ‘un nimeni’. Și, pe deasupra, mă gândesc ce i-o zice familia lui, taică-su, maică-sa, nevastă-sa, vedete ale naționalismului conspiraționist cretin…

Pentru că are curajul și forța de a fi alături de cei bătuți, gazați și hăituiți, împotriva unei puteri care până ieri îl ridica în slăvi, Nole își spală mult din păcatele ce atâta m-au mâhnit… Omul Nole se apropie de, mai susține Cristian Tudor Popescu.

Contextul vizitei oficialilor români la Beijing

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au fost prezenți la parada militară organizată la Beijing cu ocazia comemorării a 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. Cei doi foști premieri ai României au apărut în fotografii oficiale alături de lideri precum Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un.

Cu toate acestea, Ministerul Afacerilor Externe de la București a subliniat că ei nu au reprezentat statul român, că invitația a fost adresată personal, și că niciun oficial guvernamental activ nu a participat.

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Vladimir Putin”, a reacționat Ministrul de Externe, Oana Țoiu.

Adrian Năstase a explicat ulterior într-o postare pe blogul său că a participat ca fost demnitar, adică în calitate de persoană particulară, nu ca reprezentant al guvernului român. Același lucru l-a făcut și Viorica Dăncilă, care, în exclusivitate pentru FANATIK, a , Xi Jinping, și că prezența sa a fost una strict personală, nu în calitate de reprezentant al României sau al guvernului.