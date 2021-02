CTP, despre liderii din România de dinainte de 1989 și de astăzi: “Nu încape comparație”

Cunoscutul gazetar Cristian Tudor Popescu a comparat vineri la Digi24 în cadrul emisiunii în care este invitat permanent, “Cap Limpede” calitatea conducătorilor din timpul regimului comunist cu cei pe care România îi are acum, declarând că: “nu încape comparație între ce lideri avea România înainte de ’89 și ce are astăzi, indiferent de antipatiile oamenilor”.

CTP a continuat seria de comentarii comparative între regimul ceaușist și democrația post-decembristă, începută în urmă cu o săptămână când a explicat care consideră el că sunt diferențele de viziune economică între cele două regimuri.

Gazetarul a analizat și protestul muncitorilor de la Combinatul de Oțeluri Speciale Târgoviște, desfășurat astăzi la Ministerul Economiei.

CTP, despre liderii din ceaușism cu cei de astăzi: “Nu încape comparație”

“Un lucru esențial: o dictatură, indiferent dacă este de stânga sau dreapta aduce în fruntea națiunii cei mai mari ticăloși și impostori din acea națiune, concentrează răul din toate straturile ei de jos și îl aduce sus, chiar rafinează acest rău.

Oamenii tineri nu știu cine erau Dăscălescu, Bubu, inși pe care nu i-am auzit niciodată vorbind înainte de ’89, dar care erau legende ale partidului comunist Andrei Ștefan, Corneliu Mănescu. I-am auzit, însă, după revoluție.

Mănescu era un soi de brută, un individ primitiv, fără niciun pic de rafinament sau intelectualitate, nimic.

Când ne uităm acum la cei care ne conduc și există nemulțumire, cei care au trăit înainte de 1989 știu că se poate mult mai rău decât acum.

Dacă vi se par cumva Cîțu, Orban sau Iohannis, dacă oamenii îi antipatizează în vreun fel, nu încape comparație cu analfabeții care conduceau România înainte de 1989, acesta este mecanismul implacabil al dictaturii.

Hitler spunea de ce să impunem o structură politică nenaturală cum este democrația? În natură funcționează principiul conform căruia cel mai puternic supraviețuiește”, a declarat Cristian Tudor Popescu la Digi24.

Gazetarul despre protestul angajaților de la COS Târgoviște: “Oamenii au rămas cu fixații din perioada ceaușistă”

“Vrem să muncim aici, acești oameni au rămas cu fixația din perioada ceaușistă a neschimbării locului de muncă, asta mergea până la ideea de dinastii muncitorești, la mină, la Galați peste tot să nu se miște oamenii de colo-colo, din păcate am văzut aceeași idee aici.

Vedeți cum sună? Oțeluri Speciale, nu orice fel de oțel, nu facem cârnați, cum să vindem așa ceva? Ecuația economică nu ține cont că acolo e vorba de oțel, chibrituri, mititei și spune că nu mai e nevoie de acest oțel. Nu s-a gândit nimeni că nu o să mai meargă, hai să mă duc în altă parte.

Cei din sectorul privat au zis da, am rămas în șomaj tehnic, am încercat să mă reorientez, am făcut un curs, mă intristează acești oameni care nu au înțeles că poți schimba mai multe locuri de muncă în domenii diferite în timpul vieții”, a adăugat CTP.