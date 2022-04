CTP, după ce Nicolae Ciucă a devenit favorit să conducă PNL: “El este neantul. Nu are nicio urmă de valoare”

Criza declanșată în interiorul PNL de demisia președintelui ales Florin Cîțu nu este văzută cu ochi buni de cunoscutul gazetar Cristian Tudor Popescu. Ziaristul crede că partidul a ajuns într-un punct mort, iar premierul Nicolae Ciucă nu are ce să caute într-o asemenea funcție.

”PNL cred că este campion în 30 de ani în a-și da cu levierul în cap, în gură”

”Mai rău decât ce am văzut acum, această demisie pe care n-a avut cui s-o dea Cîțu, era să îi ducă în Congres Extraordinar. Adică Cîțu să se încăpățâneze și să nu își dea demisia și să se ajungă la un congres în care ar fi fost spectaculos să-i vedem pe respectivii care s-au produs în bâlciul din septembrie cum ar fi evoluat acum. Toți cei care răcneau atunci ca și leul în turbare, punându-l pe Cîțu președinte”, a declarat CTP la Digi24.

ADVERTISEMENT

Apoi, jurnalistul a evocat trecerea de la sublim la ridicol a acestui partid istoric într-un interval relativ scurt, de doar un an, din perioada în care și era susținut inclusiv de președintele Klaus Iohannis.

”PNL cred că este campion în 30 de ani în a-și da cu levierul în cap, în gură, fără să fie atacat de nimeni, fără să fie într-o luptă cu opoziția. Este cea mai frumoasă operă de autodistrugere pe care a văzut-o în aceste decenii.

ADVERTISEMENT

CTP despre Ciucă: ”Pe mine omul ăsta nu m-a convins că știe ceva, vreo meserie”

În mai puțin de un an de zile, să ne amintim că PNL era partid dominant, cu Cîțu la guvernare, cu Cîțu premier, și în mai puțin de un an de zile a ajuns în acest moment în cea mai rea situație pentru un partid și pentru un politician, adică este de râsul lumii. Este ridicol”, a afirmat Cristian Tudor Popescu.

Anunțata instalare a lui Nicolae Ciucă în fruntea PNL este criticată de jurnalist, care este convins că fostul ministru al apărării nu are nici o calitate care să-l recomande pentru o funcție de asemenea anvergură, nici în partid, nici în guvern.

ADVERTISEMENT

”Mișcarea este firească să-l pună pe Ciucă președinte, pentru că are 34% în sondaje, încredere, spre deosebire de Cîțu, care avea 6%, partidul are 16%, și atunci, ca să nu ajungă PNL-ul la procentul Cîțu, îl pune pe Ciucă. Ciucă este neantul. Nu are nicio urmă de valoare. Pe mine omul ăsta nu m-a convins că știe ceva, vreo meserie. Nici în domeniul militar, nici în materie de limbă engleză, în administrație sau comunicare. Nimic”, a comentat CTP.

Cum explică jurnalistul prezența lui Nicolae Ciucă în fruntea guvernului și a PNL

O explicație pentru prezența lui și – foarte probabil – și în fruntea PNL ar fi una care ține de încrederea eternă a poporului român în armată și biserică, aspect accentuat de războiul aflat la granița țării noastre.

ADVERTISEMENT

”În România, în fruntea încrederii publicului nu se află instituțiile statului de drept, democratic, ci se află armata și biserica, iar Ciucă este la armată (…) Mai ales în condițiile astea de război din Ucraina, este un reflex aproape necondiționat al populației sau condiționat să îl prefere pe acest om de la armată, că face el ordine.

ADVERTISEMENT

Este de fapt un transfer logic greșit și anume că, dacă cineva e de la armată, dacă este general, colonel, atunci va aduce, cu siguranță, ideea de ordine. Nu, un general poate fi la fel sau mai puțin capabil să conducă ceva decât un șef de asociație de scară de bloc”, a conchis cunoscutul ziarist.