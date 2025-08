CTP l-a confruntat pe Ion Iliescu legat de morții de la Revoluție. Ce a spus fostul președinte întrebat cine a decis împușcarea lui Ceaușescu

CTP l-a confruntat pe Ion Iliescu în legătură cu morții de la Revoluția din 1989, întrebându-l de ce nu a ieșit și el în stradă și cine a decis împușcarea lui Nicolae Ceaușescu, în ziua de Crăciun, după un proces ad-hoc.

CTP, confruntare cu Ion Iliescu despre morții de la Revoluție

De numele fostului președinte al României, care se leagă multe episoade controversate din istoria recentă a țării noastre. Morții de la Revoluție i s-au pus și lui în cârcă, dincolo de deciziile bulversante luate atunci, când țara era în haos.

Invitat într-o emisiune a lui Marius Tucă, acum foarte mulți ani, Ion Iliescu a fost confruntat în platou cu gazetarul care a insistat de ce nu a avertizat lumea, în calitate de șef al CFSN (Frontul Salvării Naționale) despre riscurile la care se expune ieșind în stradă.

Ion Iliescu a mai spus, la vremea respectivă, că el nu era de acord cu împușcarea lui Nicolae Ceaușescu și și-ar fi dorit un proces corect. Majoritatea membrilor FSN, însă, au fost pentru uciderea foștilor soți dictatoriali.

„Ba cum să nu știu ce s-a întâmplat la Timișoara? Ce-ar fi rezolvat dacă ieșeam în stradă? Eu, în stradă? Nu am strigat Jos Ceaușescu! Am făcut mai mult de atât, dovadă că am adunat în jurul meu o anumită speranță. De ce credeți că am fost acceptat fără niciun fel de reținere în data de 22 decembrie 1989?

În momentul în care eu m-am prezentat la televiziune, în jurul prânzului, m-a primit lumea cu adeziune. Din 1971 se cunoșteau conflictele mele cu Ceaușescu.

Armata era singura instituție care avea stabilitate. Carnagiul de care vorbiți, sigur, au fost cazuri izolate… s-a produs o prăbușire de sistem. Toate instituțiile statului s-au demontat. Singura instituție care a avut o oarecare stabilitate a fost Armata, pe ea ne-am sprijinit, și nu puteam să creăm stări de suspiciune asupra singurei instituții pe care ne puteam sprijini în momentul acela. După război, mulți înțelepți se arată”, i-a răspuns Ion Iliescu lui CTP.

Fostul președinte spunea că nu era de acord cu împușcarea soților Ceaușescu. Cine a fost cel mai vehement din gruparea FSN-istă

Întrebat dacă s-a supus la vot împușcarea soților Ceaușescu și câți din membrii FSN au votat ”pentru”, Ion Iliescu a mărturisit că nu a existat un astfel de consiliu în care unii să fie pro și alți contra. Totuși, Iliescu a spus că el a accentuat faptul că e nevoie de un proces lung pentru a-l traduce la răspundere cu adevărat pe Ceaușescu pentru tot ce s-a întâmplat în regimul său. Fostul președinte a mai afirmat faptul că printre cei mai radicali cu privire la uciderea lui Nicolae Ceaușescu a fost chiar fostul director al , Virgil Măgureanu.

„Domnul Măgureanu a fost printre oamenii radicali, care s-a și oferit să meargă din partea CFSN să asiste la proces.

Nu a fost pe vot, pentru că n-a fost nimeni împotrivă. Doar eu am exprimat această idee, dacă n-am putea să prelungim acest lucru și atunci argumentul a fost că, domnule, cu cât se mai prelungește… Nu e vorba de înscenare. Ăsta a fost tribunal revoluționar”, a adăugat Ion Iliescu în emisiunea lui Tucă.