CTP, mesaj categoric după decizia CCR: ”O aberație să i se mai permită lui Georgescu să candideze!”

Deși era de părere că totul trebuia reglat prin vot, gazetarul salută decizia CCR, pentru că țara noastră a scăpat astfel de un ”diavol”. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe

CTP, mesaj categoric după decizia CCR

”Indiferent de ce au spus Ciolacu sau Lasconi sau ce spunem noi, deciziile CCR sunt inatacabile. Vorbim degeaba acum, n-are niciun rost, știm asta de ani de zile. Au fost și alte decizii, mă rog, discutabile, dar nu are rost acum să mai discutăm.

Eu și aici, la B1 TV, am susținut să se desfășoare turul 2 al alegerilor, să decidă CETĂȚENII, să exorcizeze cetățenii la vot acest diavol care a spintecat România. Dar CCR a hotărât altfel, are dreptul s-o facă și nu poate s-o contrazică nimeni.

, o să vedem și motivarea, dar nu poate fi altă cauză decât ingerința unui stat străin în alegeri, așa cum rezultă din documentele prezentate publicului, desecretizate”, și-a început discursul Cristian Tudor Popescu.

Mai mult, jurnalistul a considerat că vicierea rezultatului a fost evidentă, deci există o justificare certă ca CCR să anuleze alegerile. Cu toate acestea, CTP consideră ”aberant” ca independentul Călin Georgescu să mai fie lăsat să candideze vreodată.

Cristian Tudor Popescu crede că decizia CCR este de înțeles

chiar mai mare decât zecile de aberații debitate de candidatul Georgescu ca acestuia să i se permită iar să candideze, că e o contradicție în termeni, n-are sens!

De vreme ce ai invalidat alegerile din pricina acestui candidat și a acestor proceduri frauduloase grave prin care a fost viciat rezultatul, cu concursul unor unități operative de propagandă ale unui stat străin, nu poți să-i permiți să mai candideze iar.

Din contră, acest om ar trebui să răspundă întrebărilor procurorilor. El și toți indivizii din jurul lui care l-au împins înainte. Dacă aș vedea așa ceva, asta chiar ar fi o nebunie și nu știu unde ar duce România”, a mai transmis CTP.

Cât despre posibile ”mișcări de stradă” alimentate de ”indivizii dubioși” din anturajul lui Georgescu, CTP e de părere că acestea pot fi ușor reprimate cu ajutorul Jandarmeriei. ”Consecințe sunt, categoric! Pentru că se prelungește starea de incertitudine, investitorii în continuare evită să-și plaseze banii în România, vedem cum evoluează cursul leu-euro, indicii bursieri sau ratele la credite, dar bine n-are cum să fie, că încă lucrurile nu sunt lămurite.

Nu va fi haos cum s-au grăbit unii să spună, statul român încă nu e eșuat cum a spus dl Iohannis. Ce am trăit cu toții la intensitatea asta aproape insuportabilă în aceste zile e o tomografie a României în acest moment”, a concluzionat gazetarul.