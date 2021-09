CTP, mesaj ferm după congresul PNL! „Sfârșitul domnului Orban era previzibil și el știa asta. Un tarabagiu și un combinagiu politic”

Cristian Tudor Popescu nu a avut milă de Ludovic Orban . Jurnalistul consideră că fostul președinte nu mai avea cum să susțină formațiunea.

Mai mult decât atât, CTP a transmis că de vină pentru soarta lui Ludovic Orban nu ar fi neapărat , cel pe care fostul lider liberal l-a acuzat în mod direct pentru rezultatul alegerilor.

Cristian Tudor Popescu, mesaj ferm după congresul PNL!

„Domnul Klaus Iohannis a spus: o să-l las să-și facă numărul. (nr: despre Orban într-o discuție cu Crin Antonescu)Și l-a lăsat. Primul număr a fost ăla cu Iohannis, cine este generalul, care este, Iohanniiiiiis.

Eu am avut mereu această replică în minte când vedeam diverse situații între Iohannis și Orban. Și l-a mai lăsat să-și facă numărul după alegerile de anul trecut.

Domnul Orban voia să fie premier după ce pierduse alegerile. Atunci domnul Iohannis nu a spus Cîțu, nu s-a implicat ca acum când a intrat cu tancul în congres în favoarea lui Cîțu. Acum s-au produs niște schimbări care i-au permis lui Iohannis să închidă numerele lui Orban.

Iohannis nu a inițiat această cădere a lui Orban, ci liderii PNL au considerat că el este epuizat, nu mai poate să livreze partidului nimic.

Sfârșitul domnului Orban era previzibil și el știa asta. A dus-o până la capăt cu acei troglodiți din sală, cu cei care zbierau, nu se poate așa ceva. Care au mers până în creierul pane ars.

Mulți n-au stat să se uite la acest bâlci sterp. Nu s-a văzut așa ceva la niciun partid niciodată în 30 de ani. Nu s-a văzut așa ceva, nivelul acesta atât de jos, cu huiduieli.

Am spus că l-aș fi votat pentru noi toți, pentru guvernare. Domnul Orban cât a fost premier cu ce s-a ocupat, ce act de guvernare a făcut el?

Domnul Orban, nu uit, îndată ce a devenit premier, ce s-a apucat el să facă? Domnul Orban a spus că facem alegeri anticipate că suntem 40%, să profităm acum, să păcălim oamenii acum. Asta a fost mereu gândirea lui de tarabagiu, de combinagiu politic.

Nu s-a concentrat deloc pe actul de guvernare, nu este capabil să ia măsuri dure, de reformă, măsuri nepopuliste, nepopulare.

Orban nu face decât politică în favoare lui, să se mențină el în funcție. E foarte bun la aceste discuții pe tejghea. Eu nu îl văd luând niște măsuri dure și nepopulare.

L-am privit fascinat, n-am văzut om politic româns sau străin care să se proslăvească pe sine cum a făcut-o el.

Nicolae Ceaușescu nu s-a lăudat niciodată pe sine. Ceaușescu avea o echipă de lăudători profesioniști. Dar nu spunea el despre el. Îi mai lipsea să-și practice singur o felație.

Domnul Cîțu a fost înfrânt de multe ori în ultima vreme. Dacă ar candida acum la ceva ar avea un rezultat de….ar păți exact ce a pățit interpretul lui Clark Kent. A paralizat. Asta s-ar întâmpla cu Superman Cîțu.

Am spus că la PNL poate să cîștige, dar nu are suficientă substanță și credibilitate în ochii cetățenilor. Și astea două au scăzut și mai rău. Nu are contact cu publicul, cu oamenii, se face vinovat de păcatul trufiei.

Rămâne premier și este premierul zero. Dacă era Orban era premierul minus. De la zero se poate întâmpla mai departe orice. Putem să avem chiar și un rezultat pozitiv. Eu îl creditez cu mai multă pricepere și carte știută în materie de economie decât pe Orban sau decât Iohannis. ” a spus Cristian Tudor Popescu la