CTP, mesaj pentru criticii Simonei Halep! Cum o va afecta înfrângerea în fața Serenei Williams. Exclusiv

Cristian Tudor Popescu a transmis prin intermediul FANATIK un mesaj pentru criticii Simonei Halep și a vorbit și despre cum va influența această înfrângere parcursul campioanei noastre din acest sezon.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

CTP a analizat în exclusivitate pentru FANATIK înfrângerea categorică a Simonei Halep în fața Serenei Williams și e de părere că americanca nu a fost imbatabilă astăzi, iar asta se va vedea în meciul cu Naomi Osaka.

Serena a fost extrem de arogantă la conferința de presă după partida câștigată în două seturi, scor 6-3, 6-3, în timp ce Simona Halep a fost destul de „frustrată de negativismul din teren”, așa cum a spus-o chiar ea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristian Tudor Popescu, pentru FANATIK : „Sunt niște inși porniți care urlă și înjură orbește!”

Cu siguranță vor fi din nou multe voci care o vor critica pe Simona Halep după acest meci…

– „E o prostie! Nu ai ce să discuți cu oamenii ăștia! Sunt niște inși porniți care urlă și înjură orbește! Întradevăr, au fost situații în care a meritat să fie criticată și am făcut-o chiar și eu și nu în puține rânduri! Dar astăzi nu am decât un singur reproș să îi fac, acela că nu a încercat mai mult. Aș fi vrut să văd că riscă mai mult și asta cu orice consecință! Asta e singura critică.

ADVERTISEMENT

În rest, îi aduc laude pentru modul în care a jucat la Australian Open, iar un sfert de finala la Melbourne este un rezultat foarte bun. Se menține în partea superioară a clasamentului mondial, în primele trei jucătoare din lume, nu am să îi aduc criticile.

CTP: „Nu o va afecta înfrângerea pe Simona! Va avea un sezon bun”

Cum va afecta sezonul Simonei Halep această înfrângere?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Nu o va afecta foarte mult! A pierdut de zece ori în fața Serenei Williams, cum a mai făcut-o. Nu e o surpriză că a câștigat Serena și nu o va afecta. Din ce am văzut eu, cum a jucat începutul ăsta de an, o să aibă un sezon foarte bun. Dacă va reveni pe primul loc în clasamentul WTA nu cred că știe nimeni, mai ales că are o companie selectă de jucătoare. Simona arată foarte bine și nu trebuie să ne îngrijoreze această înfrângere meritată.

CTP: „Simona Halep pur și simplu nu a vrut să intre la bătaie! Altele intrau!”

Ce jucătoare puteau să o bată azi pe Serena Williams?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Oh, păi Naomi Osaka! Japoneza va juca exact cum trebuia să o facă Simona! Și Asleigh Barty, cu siguranță! Mai ales că e acasă la ea. Astăzi nu a fost inexpugnabilă Serena Williams. A lăsat și niște găuri în joc, dar Simona pur și simplu nu a vrut să intre la bătaie. Altele intrau! Să nu aveți nicio îndoială legată de acest lucru! Dacă Osaka avea spațiile lăsate astăzi de Serena, ar fi profitat la maximum și fără niciun fel de milă!

Îi va fi mult mai greu în fața japonezei. Oh, vai de mine! Are un tenis cosmic! Osaka are cea mai rapidă retragere de rachetă din circuitul feminin, lovește mingea ca la ping pong aproape, foarte repede, din față, din mișcare tot timpul și lasă extrem de puțin timp de reacție adversarelor. Asta e principala armă, care sufocă tot timpul cu acest ritm formidabil, iar adversara e mereu în criză de timp și nu își poate pregăti loviturile. De aici apar greșelile și punctele pentru japoneză. În plus, servește foarte bine, are încredere și e capabilă de lovituri de finețe, nu lovește numai tare! Am văzut-o cu contrascurte, stopuri… E foarte greu de învins, dar Serena e Serena!

ADVERTISEMENT

Serena Williams era în sala de forță înainte de meciul cu Simona Halep…

– O mare jucătoare! Aș vrea să știu aportul dintre masa musculară și stratul adipos la Serena Williams că să vadă și domnul Țiriac. Serena Williams nu a slăbit, ci are atâtea kilograme câte trebuie să aibă pentru conformația ei. Și are o viteză de deplasare impresionantă și o rezistență incredibilă. Astea nu le-ar fi putut avea dacă era grasă!

ADVERTISEMENT

Păi să ne aducem aminte de Taylor Townsend care a învins-o pe Simona Halep cu acel serviciu-voleu necruțător. Este ca la propulsia reactivă! E raportul dintre masa totală a rachetei și cât e combustibilul din masa totală ca să ai propulsie. Ori Serena are un coeficient foarte bun din punctul ăsta de vedere. Nu are nevoie să slăbească”, a declarat Cristian Tudor Popescu în exclusivitate pentru FANATIK.