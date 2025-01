(Cristian Tudor Popescu) în urma unei alegeri pe care sportivul a făcut-o și care nu a adus prea multe reacții pozitive la adresa sa.

CTP, o nouă intervenție după atacurile primite în urma reacției la adresa lui David Popovici: “Nu au discernământ!”

David Popovici și-a cumpărat un , mașină care valorează aproximativ 170.000 de euro, iar după acest moment care a câștigat două medalii (aur și bronz) la Jocurile Olimpice de la Paris.

Reacția jurnalistului de 68 de ani a atras și multe comentarii contradictorii. Asta deși multă lume .

În urma mai multor reacții ale românilor, CTP a avut o intervenție la adresa acestora acuzându-i că nu au discernământ în ceea ce privește declarația sa legată . Jurnalistul susține că majoritatea comentatorilor nu au înțeles în totalitate mesajul său legat de campionul olimpic.

“Aceasta a fost o radiografie, să spunem, pentru că dacă extrapolăm eșantionul de peste 3.000 de comentarii la textul meu despre David Popovici, dacă îl extrapolăm la populația României, constatăm că lipsește, într-o măsură considerabilă, dureros de mulți români nu au ceea ce se numește discernământ. A discerne înseamnă a deosebi, a distinge lucrurile unele de altele. A nu amesteca merele cu perele.

Niciunul, nici dintre comentatori, foarte mulți, nici dintre persoanele publice care potrivit titlurilor apărute în presă au dat de pământ cu subsemnatul pentru că am scris despre David Popovici ce am scris, deci niciuna dintre aceste luări de poziție nu dă dovadă de discernământ. Pentru că se adresează unui alt text, altor idei.

Eu nu am spus nimic din ceea ce mi se reproșează în aceste luări de cuvânt. Da’ ce, eu am spus că i-a furat undeva în acel text? Da’ ce, eu am spus că nu e liber să facă ce vrea și să își cumpere ce vrea? Niciun moment”, a spus CTP la .

Reacția lui Cristian Tudor Popescu legată de campionul olimpic: “Sunt uluit de micimea marelui vis al lui David”

“Un vis bicisnic. Îl consider pe David Popovici, cum am spus-o nu o dată, cel mai inteligent și cultivat dintre toți marii sportivi ai României. Cu atât mai dură a fost surpriza să aflu că și-a cumpărat un Porsche Spider cu 120.000 euro. Și că a făcut-o pentru că ăsta ‘era visul lui’.

Sunt uluit nu de mărimea sumei, ci de micimea marelui vis al lui David. A făcut David Popovici o roată, o piuliță, un buton din frumusețea de mașină, designul l-a conceput el? Soluțiile tehnice pentru cel mai rapid demaraj din lume îi aparțin campionului David Popovici? Cel care, altfel, a arătat că știe atât de bine să facă medalii de aur?

Eu credeam că visul unui om inteligent și educat ar fi să facă ceva, să construiască, să inventeze, să conceapă, să aducă lumii o performanță extraordinară. Nu să-și cumpere una de-a gata. Și, mai ales, o mașină superscumpă. Acest vis bicisnic poate să-l aibă orice beizadea imbecilă și înfumurată, cu banii lu tac-su.

Îi doresc lui David Popovici să își conducă sănătos și fericit bolidul, chiar dacă a reușit să-mi întunece oleacă raza de speranță ce mi-a dăruit-o. Lucru de care, acum, cred că puțin îi pasă”, a fost reacția lui CTP la adresa lui David Popovici pe .