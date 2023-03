CTP prefațează duelul de foc Sorana Cîrstea – Aryna Sabalenka: „O înfruntare de Vestul Sălbatic, ambele cu mâna pe pistol!”. Unde s-a decis meciul cu Vondrousova. Exclusiv

CTP a analizat pentru FANATIK victoria Soranei Cîrstea în fața Marketei Vondrousova, dar și .

CTP, portret feroce al Arynei Sabalenka înainte de meciul cu Sorana Cîrstea: „Este în cea mai bună formă din carieră”

CTP a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre meciul din sferturile de finală al turneului de la Miami dintre Aryna Sabalenka și Sorana Cîrstea: „Cu Sabalenka este un meci foarte dificil. Ea este în cea mai bună formă din cariera ei. E o jucătoare care decide ea rezultatul unui meci. Dacă Sabalenka joacă la parametrii ei nu ai ce să îi faci!”.

Cunoscutul jurnalist a folosit o comparație plastică pentru a descrie duelul dintre cele două jucătoare: „Sorana nu trebuie să joace diferit! În niciun caz! Nici nu are sens. Păi ce să faci?! Defensivă cu Sabalenka? N-are niciun rost! O să fie niște lovituri tari de o parte și de alta, ca într-o înfruntare de Vestul Sălbatic, față în față, ambele cu mâna pe pistol.

O să fie un joc de contre fără discuție. Sorana nu are cum să joace altfel. Dar v-am spus: în ultima vreme, Sabalenka este cea care decide rezultatul indiferent cu cine joacă. Fie că e Swiatek sau orice altă jucătoare bună. Dacă e la parametrii normali, nu ai ce să-i faci! Dacă scade, atunci poate fi învinsă”.

Chiar și în aceste condiții, Sorana Cîrstea poate obține calificarea în semifinale: „Deci depinde în primul rând de Sabalenka. Dacă va arăta ezitări și fisuri în joc, să vedem dacă Sorana cu acest nou joc al ei, tehnic, tactic, cu psihicul pe care îl are acum, poate pătrunde în aceste fisuri și să le lărgească”.

CTP, tabloul complet al meciului Sorana Cîrstea – Marketa Vondrousova: „În orice moment ar fi putut să câștige la fel de bine cehoaica”

Cristian Tudor Popescu a fost extrem de încântat de : „Un meci foarte, foarte strâns! În orice moment ar fi putut să câștige la fel de bine Vondrousova. A jucat foarte bine cehoaica și meciul a fost de nivel înalt. Ambele jucătoare au jucat bine. Sorana ceva mai bine. La 5-4 și serviciu pentru Vondrousova a fost un moment foarte important. Sorana însă acum este indepedentă de scor”.

Noul număr 51 a reușit însă să schimbe fundamental acest lucru: „Nu o afectează indiferent că e condusă sau ea conduce și e mai aproape sau mai departe de finalul meciului. Are aceeași atitudine constant pe parcursul unei partide și ăsta e un lucru de menționat pentru că până acum nu reușea asta. Avea fluctuații majore în timpul meciului și juca în serii. Adică 10-15 minute juca foarte bine, după care jocul ei se prăbușea într-o secundă, de la o minge!”.

Iar CTP e convins că principalul merit este al noului antrenor al Soranei: „Acest lucru este mai mult ca sigur determinat de noul antrenor, Thomas Johansson. Pentru că el este diferența față de ce a fost până acum în cariera Soranei. A avut mulți antrenori. Ea s-a făcut remarcată într-o perioadă mai mult prin ieșirile nervoase față de antrenor decât prin tenis. A ajuns chiar să fie înlăturat propriul antrenor din tribună, țipănd la el. Mi-amintesc astfel de secvențe”.

De ce Sorana Cîrstea e jucătoarea cu cel mai dificil psihic: „Nu reușea să le pună la un loc”

Cristian Tudor Popescu a explicat de ce Sorana Cîrstea este o jucătoare capricioasă: „Ori aici se vede că Thomas Johansson a reușit, el știe cum, pentru că Sorana este poate jucătoarea cu cel mai dificil psihic dintre jucătoare de la noi. Foarte talentată, lovituri excepționale: are rever, are dreapta, are serviciu, are tot ce-i trebuie. Dar până acum nu reușea să le pună la un loc într-o secvență lungă, adică să reziste genul ăsta de joc al ei”.

Această schimbare mentală radicală și-a pus amprenta masiv asupra jocului Soranei din ultimul timp: „Nu a schimbat agresivitatea. E aceeași. Nu joacă mai defensiv, atacă în continuare, lovește puternic și își păstrează stilul. Dar acum, vedeți ce înseamnă psihicul? Aceleași lovituri care ieșeau un deget, un centimentru afară, acum intră. Asta rezultă întotdeauna din încredere și are o mult mai bună capacitate de a digera greșeala.

Înainte, o greșeală copilărească îi afecta jocul… Ooo, pierdea încă 3-4 puncte după aceea! Acum nu. A mai făcut câteva greșeli, dar mult mai puține. Jocul ei s-a curățat de greșelile neforțate și asta și explică revenirile foarte bune pe care le-a avut în ultimele partide și capacitatea de a juca solid pe termen lung”.

CTP și cheia meciului împotriva Vondrousovei: „Am dominat schimburile lungi”

Sorana Cîrstea a reușit în multe momente să puncteze decisiv, chiar dacă durata punctului creștea: „Încă ceva foarte important. A dominat schimburile lungi. Sorana nu juca în felul ăsta. Avea obsesia schimbului scurt. Voia să termine într-o lovitură, două-trei, gata! Într-un fel sau altul: ori greșea, ori reușea o lovitură decisivă.

În fața Vondrousovei, care este o jucătoare extrem de incomodă, care știe să țină mingea tare și lung în teren, în schimburi prelungite, Sorana a făcut față și poate asta a fost cheia meciului. Faptul că a câștigat schimburi lungi și tari, pe care cehoaica și le atribuia mental ei însăși: Domne, nu se poate. O să câștig cu Sorana! Iată că asta a determinat rezultatul”.

Ziaristul a remarcat și punctul forte al cehoaicei, dar Cîrstea nu s-a lăsat doborâtă, așa cum se întâmpla în alte meciuri: „De asemenea nu au destabilizat-o scurtele Vondrousovei. E una dintre cele mai bune jucătoare de scurtă. Le pune în jumătate de metru de fileu, cu efect, extrem de greu de făcut punctul din așa ceva, după o scurtă a cehoaicei.

Sorana s-a dus la ele chiar și atunci când era vizibil că nu mai face mare lucru cu acea minge și asta e foarte important: să te duci la minge. De pildă a scos-o prea lung și Vondrousova i-a dat 2-3 loburi imparabile după scurtă. Nu a destabilizat-o deloc asta pe Sorana și și-a văzut de joc, și-a păstrat ritmul tot timpul”.

Sorana Cîrstea și importanța serviciului doi: „E decisiv în a construi un serviciu eficient”

Sorana Cîrstea a fost impecabilă la serviciu, lucru subliniat de Cristian Tudor Popescu: „Să nu uităm să observăm serviciul mult mai constant al Soranei. Mult mai constant! A fost game după game în care Vondrousova și-a câștigat clar serviciul: 40-0, 40-15. Sorana însă a venit imediat cu un game câștigat la fel, cu puncte puține, fără să prelungească game-urile. Aici e iar o îmbunătățire evidentă, care i se datorează tot antrenorului.

Ea a avut o accidentare care a ținut-o multă vreme. Într-un timp servea cu jumătate de mișcare. Ceva mai jos, venea cu mâna deja sus, arunca mingea în cădere cu mâna deja sus, ca să poată lovi, din pricina accidentării. Acum face mișcarea completă de serviciu și e mult mai sigură pe ea.

Și are și un serviciu doi foarte bun. Bine, nu vorbesc de aruncătorii cu piatra, de doi metri și ceva, care practic nici nu servesc. Aruncă mingea și dau în ea. Nu e nevoie să mai ai nicio tehnică la înălțimea aia! Însă la jucătorii normali, decisiv e serviciul doi în a construi un serviciu eficient. Dacă ai un serviciu doi sigur, atunci și serviciul unu crește în siguranță. Asta dă siguranță întregului joc al Soranei”.