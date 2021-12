CTP condamnă protestul de la Parlament: ”Este un atac concertat. AUR dorește să-și crească procentele”

Cristian Tudor Popescu consideră că manifestația care are loc, marți, la Palatul Parlamentului, împotriva certificatului verde, este o consecință a libertății. Gazetarul a adus aminte de anii de dinainte de Revoluție când nu era permis un astfel de eveniment.

Totodată, CTP a asimilat totul cu atacul de anul trecut din SUA, de la Capitoliu. Jurnalistul consideră și că MAI trebuie să aibă o poziție fermă față de protestul ce a început să devină ușor violent.

CTP: ”Protestul este o consecință a libertății”

Mai multe mașini ale unor ambasadori au fost vandalizate, iar

ADVERTISEMENT

”Nu poate sa ne mai mire nimic. Este o consecinta a libertatii. Inainte de 1989 nu putea avea loc nicio demonstrație, nici cea de acum 32 de ani, din Piața Univ. sau de la Timișoara, nici cea din februarie 2017, impotriva OUG 13, si nici aceasta manifestare din momentul de fața”, a declarat CTP la Digi 24.

Jurnalistul a catalogat totul precum un atac concertat atât din afara Parlamentului cât și din interior. CTP este de părere că membrii, adepții și conducătorii AUR sunt ”oameni în putere, care oricând pot să producă acte de violență”.

ADVERTISEMENT

”Libertatea are un pret. Adeptii si membrii si conducatorii AUR, este un atac concertat din afara si din inauntrul Parlamentul. Oricand astfel de personaje sunt oameni in putere. Oameni care oricand pot sa produca acte de violenta, sunt si pregatiti pentru asa ceva.

Aici totul depinde comportarea forțelor de ordine, sub ordinul ministrului MAI, hai sa ne amintim ceea ce s-a intamplar in august 2018. Acum, MAI trebuie sa stie sa gestioneze in mod ferm si neviolent acest moment”, a mai declarat jurnalistul.

ADVERTISEMENT

CTP, despre adoptarea certificatul verde: ”Mi se pare o greșeală ca domnul prim-ministru să-și asume răspunderea”

Referindu-se și la certificatul verde, în opinia lui CTP adoptarea actului prin asumare de răspundere de către Nicolae Ciucă este ”o greșeală”.

”Important este cum se comporta PNL si PSD in raport cu aceasta chestiune. Mi se pare o greseala ca domnul prim-ministru sa-si asume raspunderea in Parlament. Dupa parerea mea trebuie votat in Parlament, pentru a-si asuma si PNL si PSD certificatul verde.

ADVERTISEMENT

Acesta este un protest al unei parti dintre romani. Este o actiune organizata de partid, de partidul AUR, care doreste sa-si creasca procentele”, a mai spus CTP.

Peste 1500 de oameni protestează împotriva certificatului verde

Protestul ”Libertate fără certificate” are loc în aceste momente în fața Casei Poporului. Încă de dimineață membri și simpatizanți AUR s-au adunat în fața instituției pentru a se împotrivi adoptării .

ADVERTISEMENT

Sunt peste 1500 de manifestanți prezenți în zonă, iar aproape 100 au reușit să pătrundă în curtea Casei Poporului și să ajungă până la scările de la intrarea din Senat.