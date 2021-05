CTP trage concluziile după eșecul Simonei Halep cu Mertens: „Am simțit o stare psihică negativă legată de viață, nu de tenis!”. Exclusiv

Cristian Tudor Popescu a identificat motivele pentru care Simona Halep a pierdut cu Elise Mertens în turul trei la Madrid. În opinia sa, numărul trei mondial a avut o stare generală de nervozitate și de frustare, care nu a avut legătură neapărat cu jocul ei.

Simona Halep a fost eliminată de la Madrid după un prim set bun și un 3-1 în setul decisiv, când a dat impresia că se poate desprinde și câștiga partida.

CTP a identificat în exclusivitate pentru FANATIK „bubele” din jocul Simonei, dar a găsit și un aspect pozitiv extrem de important în jocul dublei campioane de la Madrid.

CTP, suprins de numărul uriaș de greșeli neforțate al Simonei Halep: „Irascibilă, nu are răbdare, cu un sentiment de nedreptate”

„Nu am fost sigur de victoria Simonei la niciun scor în acest meci! Pentru că i-am simțit o stare psihică să îi spun negativă, legată nu neapărat de tenis. O stare ai ei așa…. legată de viață, în momentul ăsta. Irascibilă, nu are răbdare, are un sentiment de frustrare, de nedreptate. Am văzut-o în anumite momente cu acest sentiment foarte periculos în tenis, când consideri că mingea respectivă trebuia să prindă tușa, sau cea a adversarei trebuia să iasă puțin afară.

Această frustrare pe care o manifești are un efect foarte dăunător de-a lungul altor puncte care urmează. Starea psihică a Simonei nu e bună! Starea ei psihică, nu neapărat cea legată de jocul de tenis. De aceea nu am fost niciodată vesel în acest meci.

Însă, starea psihică pe care o are nu îi permite să câștige cu un astfel de joc. Nu știu ultima oară când am înregistrat ultima oară așa ceva: 48 de greșeli neforțate. Este imens! Simona nu face așa ceva! Nu e în caracterul jocului ei. Dintre acestea, vreo 8, 9, 10 sunt greșeli copilărești, cu consecințe foarte grave în economia jocului. După ce ratezi o minge simplă din trei metri, pe care o ai pe fileu, moartă, sus, poți să faci ce vrei! Ca să ratezi o astfel de minge, e clar că îți debalansează psihicul pentru cel puțin următoarele cinci minute”.

CTP vede și partea bună din evoluția Simonei Halep: „Jocul acesta agresiv i-a adus titlul la Roland Garros în 2018!”

„Însă din punct de vedere tactic a făcut un lucru bun Simona: jocul acesta agresiv, orientat pe lovitură direct câștigătoare, este jocul care i-a adus titlul la Roland Garros în 2018 și care a dus-o în finală tot în 2018 la Australian Open. Care nu e jocul ei obișnuit, bazat pe greșeala adversarei. Nu, acum a jucat ofensiv, agresiv, a încercat să își facă ea punctele, ceea ce e foarte bine.

Din punct de vedere tehnic și tactic, Simona n-a jucat rău. Însă, din punct de vedere psihic… Păi a făcut undeva la zece duble greșeli la serviciu! Și conștientă la un moment dat, cu un sentiment de frustrare, spune la un moment dat: ‘ Câte mai dau?!’. Păi dai câte dai! Nu poți să îți manifești frustrarea când ai făcut opt duble greșeli. E clar că ai făcut ceva care nu e în regulă, nu că e soarta grea cu tine. Nu! Ceva e greșit în jocul tău.

Mai ales că Mertens nu a avut așa un retur nimicitor. A returnat bine, dar nu ceva extraordinar de agresiv. Simona putea să nu se servească așa de la limită serviciul doi! L-a servit la limită de multe ori și a ieșit puțin afară. Nu se justifica. Putea să servească mai controlat. Dar din nou aceeași poveste: nerăbdare, nervozitate între puncte, un lucru foarte important, care merită observat!

Simona Halep i-a permis adversarei să revină în meci: „Mertens a jucat foarte bine că a văzut că are loc de întors!”

În momentele critice ale meciului, o jucătoare cu experiența și valoarea Simonei face pauzele mai mari între puncte, mai ales când servește. Își ia timp mai mult, se concentrează. Simona se repezea pur și simplu după ce greșea, făcea dublă greșeală și iar se repezea să servească în 15 secunde. Are 25 de secunde la dispoziție, pe care nu le utiliza! Deci asta a fost istoria acestui meci. Este un lucru bun de reținut și anume atitutinea ofensivă și stilul de joc agresiv al Simonei. A făcut multe puncte direct câștigătoare. Lucrul rău este starea ei psihică pur omenească, iar aici nu știu care este soluția.

Mertens a jucat foarte bine, dar a jucat bine pentru că a văzut că are loc de întors! Dacă Simona nu făcea acele serii de greșeli, Mertens ar fi avut alt psihic. Simți imediat. O jucătoare de nivelul lui Mertens, din top 20, nu o iartă. Așa cum v-am spus după meciul cu Sorribes Torno. Totuși Mertens a câștigat meciul, nu l-a pierdut Simona.

Belgianca are meritul imens al rezistenței în apărare. A fost foarte dedicată, dispusă să se arunce din dreapta în stânga la limită și să muncească enorm. Și ăsta a fost meciul. Încăpățânarea și eroismul defensiv al lui Mertens și starea negativă de frustrare și nervozitate a Simonei”, a spus Cristian Tudor Popescu pentru FANATIK.