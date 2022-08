CTP, uimit de discursul arogant al lui David Popovici: „Am avut un moment de rezervă în legătură cu tupeul pe care l-ar avea”

David Popovici a scris istorie în vara lui 2022. La doar 17 ani, sportivul de la CS Dinamo a reușit să iasă campion mondial și campion european în probele de 100 și 200 de metri liber. Mai mult, la proba regină, . CTP a luat seama acestor performanțe și nu numai.

CTP a comentat felul în care David Popovici oferă declarații: „Băi, cam devreme să fie atât de sigur pe el”

David Popovici a impresionat pe toată lumea nu doar cu performanțele obținute în bazin, ci și cu declarațiile pline de maturitate și de încredere. Bucureșteanul a dat astfel dovadă că e un sportiv cu verb, o aptitudine nu foarte des întâlnită la un puști de 17 ani.

ADVERTISEMENT

Cristian Tudor Popescu a fost cucerit în toamna anului trecut, atunci când David Popovici a cucerit premiul „Piotr Nurowski”, pentru .

„La început, după ce am văzut un prin interviu, am avut un moment de rezervă în legătură cu un anume tupeu pe care l-ar avea, excesiv în raport cu vârsta lui. Și în primul moment zic ‘băi, cam devreme să fie atât de sigur pe el’. După care l-am văzut pe acest băiat vorbind în Slovacia, unde i s-a acordat premiul pentru ‘cel mai bun tânăr sportiv european’, era înainte de performanțele astea uluitoare din ultima vreme la seniori. Premiul Piotr Nurowski a fost acordat de 50 de comitete olimpice și un ultim criteriu a fost un discurs.

ADVERTISEMENT

Erau 5 tineri nominalizați și fiecare dintre ei trebuia să rostească, în fața unei săli pline cu comitete olimpice, un discurs în limba engleză prin care să fie o inspirație pentru alți tineri, să își dovedească această capacitate de a promova sportul. L-am auzit într-o engleză mai bună decât a oricărui sportiv și oricărui politician și oricărui actor și oricărei persoane publice din România”, a declarat Cristian Tudor Popescu, conform .

„Are personalitate, nu mai este un roboțel”

Pentru „Racheta din România” urmează ultima competiție importantă din 2022 și ultima sa competiție în calitate de junior. În perioada 30 august – 4 septembrie, la Lima, au loc Campionatele Mondiale de înot pentru juniori. .

ADVERTISEMENT

„Deci, unu: engleză impecabilă. Excelentă, mă rog, nu impecabilă, că nu e nativ totuși, dar excelentă. Pentru mine a fost o zgâriere pe creier să-i ascult pe politicieni în toate aceste decenii… să-i ascult pe politiceni cu engleza aia groaznică, să-i ascult și pe sportivi cu o engleză sărăcuță. E, a venit David Popovici, care vorbește excelent și vorbește cu conținut, cu idei, cu atitudine, cu coerență în ceea ce spune. Adică reții ceea ce spune. Este tușant, pregnant. A fost aplaudat la scenă deschisă, a primit premiul fără niciun fel de problemă.

Mai mult, a fost întrebat ‘vă așteptați să luați acest premiu?’. ‘Da’. ‘De ce?’. ‘Când am auzit că va fi un discurs, am știut că voi lua acest premiu’. Deci pur și simplu acest băiat știe cine este. Ăsta e un lucru extraordinar! Am mai văzut astfel de mari campioni, care încă de la o vârstă fragedă știu cine sunt. Sunt suprapuși cu sine, nu afișează vreo falsă modestie, știu cât muncesc pentru ceea ce fac, își știu valoarea și și-o afirmă.

ADVERTISEMENT

Acest băiat are personalitate care se manifestă de la 17 ani. Iată, nu mai este un roboțel pe care îl duce antrenorul la masă, la culcare, îi spune cât să mai stea în sală și așa mai departe, și el zice ‘da, să trăiți!’, ‘da, Mister!’, ‘da, șefu”. Cu siguranță, David Popovici are un cuvânt de spus în ceea ce face.

ADVERTISEMENT

Antrenorul lui este tânăr, l-am văzut pe domnul Adrian Rădulescu, cu siguranță acolo au loc discuții în legătură cu ce are de făcut, cu strategia, cu starea pe care o are și așa mai departe. Același lucru, cred, e în toate aceste sporturi de care acum au dat rezultate foarte bune. Cred că se întâmplă lucrul acela pe care îl dorea Thomas Ryde la echipa feminină de handbal a României. Asta cred că se schimbă acum, se schimbă atmosfera în pregătire. E un alt tip de antrenori”, a adăugat renumitul gazetar.