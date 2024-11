CTP, verdict apocaliptic. „A început invadarea României de către Rusia, în seara de 24 noiembrie 2024…”

Cristian Tudor Popescu și-a exprimat opinia în mediul online, așa cum ne-a obișnuit deja. Acesta a făcut o previziune referitoare la răsturnarea de situație care a avut loc în seara de duminică.

Călin Georgescu, candidatul cu opinii pro-ruse

În doar câteva minute, postare a sumbră creată de a strâns mii de aprecieri și sute de reacții. Acesta a făcut o referire la ultimele exit-poll-uri care arată că independentul Călin Georgescu are șase imense pentru turul 2.

„În seara zilei de 24 noiembrie 2024 a început invadarea României de către Rusia”, a declarat Cristian Tudor Popescu, pe .

Călin Georgescu, candidatul independent la prezidențiale care a ajuns în top cu ajutorul voturilor, a avut poziții pro-ruse de-a lungul anilor, fapt ce l-a îngrijorat și pe CTP.

Invitat într-o dezbatere electorală în cadrul Digi24, Călin Georgescu nu a dat un răspuns clar atunci când a fost întrebat daca este sau nu un admirator al lui Putin.

De asemenea, acesta ar fi susținut de câteva persoane care sunt de partea Rusiei. În 2015 a fost propus pentru funcția de premier de o organizație care a felicitat Rusia pentru Anexarea Crimeei, potrivit HotNews.

Mai mult, în anul 2022 a fost deschis și un dosar penal pe numele acestuia pentru promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid și crime de război. Călin Georgescu i-a lăudat pe Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu, iar procurorii s-au autosesizat.

Călin Georgescu peste Marcel Ciolacu

Au fost făcute publice rezultatele finale oficiale după ce s-au numărat 86% din secțiile de votare. Potrivit acestora, .

În acest sens, pe primul loc apare candidatul independent cu un procent de 22%, urmat de președintele PSD, Marcel Ciolacu, cu un procent de 21,74%.

„Astăzi am aprins candela speranței și curajul de a fi român. Poporul român a ales să nu mai stea îngenuncheat, să nu mai fie umilit. Suntem puternici, curajoși, am fost mulți la vot și vom fi mulți în turul II. Poporul român a scris istorie. Tot ce am spus, că nu facem politică, facem istorie, s-a adeverit”, a spus Călin Georgescu, imediat după afișarea primelor rezultate.