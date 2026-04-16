Cu 57 de zile înainte de CM 2026, Gianni Infantino a tranșat situația Iranului: „Nu trăim pe Lună”

Iran s-a calificat la Campionatul Mondial din 2026, însă participarea sa a fost pusă sub semnul întrebării. Situația a apărut în contextul în care Statele Unite și Israel au lansat atacuri asupra Iranului la finalul lunii februarie, conflictul fiind în continuare în desfășurare, cu mai puțin de două luni înainte de startul turneului final.

Gianni Infantino, anunț despre participarea Iranului la Campionatul Mondial

Imediat după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, iubitorii fotbalului s-au întrebat dacă Iranul va participa la Campionatul Mondial ce se va desfășura în SUA, Mexic și Canada. Situația este una bizară: jucătorii își doresc să se prezinte, însă autoritățile iraniene nu iau, cel puțin pentru moment, în calcul deplasarea la turneul final din America de Nord.

Totodată, Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a transmis că jucătorii iranieni nu vor întâmpina probleme dacă vor participa la CM 2026. Incertitudinile de la Teheran continuă, iar în acest context Gianni Infantino le-a făcut o vizită jucătorilor, în cantonamentul desfășurat în Antalya.

Mai exact, conducătorul FIFA a transmis că Iranul s-a calificat la turneul final, iar jucătorii merită să joace. Gianni Infantino susține că sportul nu ar trebui să fie influențat de politică și speră ca situația conflictului din Orientul Mijlociu să se rezolve până la începerea Campionatului Mondial din 2026.

„Sperăm ca până atunci situația să fie pașnică; acest lucru ar ajuta cu siguranță. Dar Iranul trebuie să vină, desigur. Ei își reprezintă poporul. S-au calificat. Jucătorii vor să joace. Trebuie să joace pentru că sportul trebuie separat de politică. Nu trăim pe Lună, trăim pe planeta Pământ, dar dacă nu mai este nimeni care să creadă în construirea de punți și în menținerea lor unite, atunci o vom face noi”, a declarat Gianni Infantino, conform .

Oficialii americani asigură siguranță jucătorilor iranieni

Darin LaHood, copreședinte al caucusului congresional pentru fotbal și congresman republican, a l. În schimb, oficialul american a subliniat că , insistând că sportul ar trebui separat de politică.

„Cred că este prea devreme pentru a spune dacă vor participa. Ceea ce este uimitor este calitatea echipei lor. S-au calificat într-o grupă foarte, foarte dificilă. Merită să fie la Cupa Mondială, așa cum au meritat să fie și la Cupa Mondială din Qatar, acum patru ani. Așadar, dincolo de politica a ceea ce se întâmplă acolo și de eliminarea Ayatollahului, dacă pui echipa de fotbal într-un compartiment separat, ei merită să fie acolo și sper să vină și să participe.

Membrii echipei nu sunt complici la activitățile maligne ale regimului iranian. Poți separa echipele sportive, care nu au nimic de-a face cu politica, de regimurile brutale. Iranul și Ayatollahul sunt principalul sponsor al terorismului în Orientul Mijlociu. Dar americanii au capacitatea de a face această distincție. Nimeni nu spune asta (n.r. – că nu sunt doriți la turneu). FIFA nu spune asta. Nici noi nu spunem asta. Sperăm să vină și să participe”, a declarat Darin LaHood, potrivit .