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Cu adevărat Furia Roja! Spania a intrat în Cartea Recordurilor după victoria cu Portugalia

Spania a intrat în Cartea Recordurilor după ce a învins Portugalia lui Cristiano Ronaldo în optimi la Campionatul Mondial! Ce bornă impresionantă a setat „Furia Roja”
Gabriel-Alexandru Ioniță
07.07.2026 | 10:45
Cu adevarat Furia Roja Spania a intrat in Cartea Recordurilor dupa victoria cu Portugalia
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Spania a intrat în Cartea Recordurilor după victoria cu Portugalia de la Campionatul Mondial. Foto: Profimedia
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Spania a învins Portugalia cu scorul de 1-0 în optimile de finală de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Singurul gol al meciului a fost marcat abia în prelungirile timpului regulamentar de joc, mai exact în minutul 90+1, de către Mikel Merino. Astfel „Furia Roja” a mai bifat o partidă fără gol primit la acest turneu final.

Spania, de netrecut la Campionatul Mondial! „Furia Roja” a intrat în Cartea Recordurilor

Acest lucru s-a întâmplat la jocul cu numărul cinci de la ediția în curs. Mai exact, Spania nu a primit niciun gol până acum la acest Mondial. În faza grupelor, a făcut 0-0 cu Insulele Capului Verde și a învins Arabia Saudită cu 4-0, respectiv respectiv Uruguay cu 1-0. În 16-imile de finală, naționala lui Luis de la Fuente a trecut de Austria cu scorul de 3-0, iar acum a eliminat Portugalia în optimi, scor 1-0. 

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Așadar, spaniolii au ajuns acum la un total de nu mai puțin de 609 minute consecutive fără gol primit la Campionatele Mondiale, nou record din acest punct de vedere în istoria competiției, după cum au informat chiar cei de la Cartea Recordurilor Guinness. În acest calcul, bineînțeles că nu se iau în considerare golurile de la loviturile de departajare. Până acum, acest record a fost deținut de Elveția, națională care între ediția din 1994 și cea din 2010 a contabilizat un total de 559 de minute consecutive fără gol primit, într-un interval de șapte meciuri disputate la turneele finale mondiale.

Ultimul gol primit de Spania la Campionatul Mondial a fost înregistrat la ediția din 2022 din Qatar. Atunci, în faza grupelor, „Furia Roja” a fost învinsă de Japonia, scor 1-2, iar al doilea gol al niponilor a venit în minutul 51 al acelei partide. Ibericii au reușit atunci să iasă din acea grupă, iar în optimile de finală, pentru că pe acea vreme încă nu exista faza 16-imilor, ediția actuală fiind prima care presupune această chestiune, au fost eliminați de Maroc la loviturile de departajare, după 0-0 la finalul celor 120 de minute. În tot acest timp, spaniolii s-au bazat pe același portar, Unai Simon, în mod evident titular și acum.

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Fotbalistul spaniol care și-a prezentat scuzele față de portughezi după meciul direct

Pedro Porro (26 de ani), fundașul dreapta de la Tottenham, integralist în acest meci din optimile de finală de la Campionatul Mondial, a jucat în urmă cu ceva timp în Portugalia, la Sporting, motiv pentru care acum a simțit nevoia să își prezinte scuzele față de suporterii acestei echipe, bineînțeles în contextul eliminării naționalei lor de către Spania.

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„Sunt bucuros că am câștigat și trebuie să începem să ne gândim la următorul meci. Nu pot decât să le transmit o îmbrățișare fanilor lui Sporting, care trebuie să fie supărați pe mine. Diferența a stat în detalii. Am fost foarte fericit de victorie pentru că ne permite să mergem mai departe. Am fost o echipă de la început până la sfârșitul meciului. Precedentul (n.r. duel direct) s-a decis la penalty-uri, iar acum a fost vorba despre detalii. Portugalia are jucători grozavi precum Vitinha și Bruno Fernandes, dar, din fericire, am reușit să câștigăm”, a declarat el la final, citat de jurnaliștii portughezi de la Record. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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