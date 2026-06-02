Cu bagajele făcute la Farul, Flavius Stoican este aproape de a prelua o altă echipă

Farul Constanța se pregătește de remanieri masive în această vară, în care s-a salvat cu mari emoții de la retrogradare. Farul și-a menținut locul în Superliga abia după ce s-a impus la penaltiuri în barajul cu modesta Chindia Târgoviște. a dezvăluit în exclusivitate. Deși la finalul meciului cu dâmbovițenii a spus că mai are contract un an cu Farul, antrenorul va fi înlăturat după parcursul extrem de slab pe care l-a avut.

Șapte meciuri, zero victorii pe banca Farului pentru Stoican

, moment în care constănțenii erau deasupra liniei de baraj. Cu Stoican la timonă, „marinarii” au ajuns la baraj, după ce nu au fost în stare să câștige niciunul dintre cele cinci meciuri rămase din play-out, scenariul fiind repetat și în dubla cu Târgoviște.

În afară de Chindia, în mandatul lui Stoican „rechinii” au mai jucat de trei ori acasă, inclusiv cu adversari modești, precum Metaloglobus București. De menționat că Farul evita barajul și cu un egal în ultima etapă, cu Metaloglobus, care a jucat cu multe rezerve pe arena din Ovidiu.

Eșecuri și scandaluri cu Stoican în prim-plan

, în acest sezon nereușind calificarea cu Reșița în play-off-ul Ligii a 2-a, deși a beneficiat de nouă penaltiuri în 17 partide. În plus, antrenorul a retrogradat Pandurii Târgu Jiu și a fost schimbat după câteva etape de la FC Voluntari, FC U Craiova și Dinamo București din cauza rezultatelor slabe. Stoican a fost implicat și în mai multe scandaluri.

A plecat de la Zimbru Chișinău, după ce, conform presei din Moldova, s-a ales cu un dosar penal din cauza faptului că a condus băut și a amenințat un polițist în 2016. Cu un an mai devreme, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a spus că tehnicianul avea un cont la o casă de pariuri, el scăpând de penalizare după ce a susținut că acel cont era folosit de fratele lui.

Lorena Balaci l-a acuzat dur pe Stoican

Flavius Stoican a fost criticat dur și de fata nașului lui, Ilie Balaci, Lorena. Aceasta a spus în GSP că „Minunea Blondă” nu a mai vorbit vreme de aproape 20 de ani cu cel pe care l-a debutat ca jucător la 14 ani și căruia i-a dat o casă la nuntă.

Motivul? „Tata a aflat că Flavius l-a trădat la un meci” a spus Lorena Balaci. Mai mult, în ziua înmormântării lui Balaci, pe 23 octombrie 2018, Flavius Stoican a fost surprins cântând solo, mai multe melodii, la o petrecere la Iași, unde era antrenor, Poli trimițându-l la funeraliile de la Craiova pe Vasile Simionaș.

Stoican e în discuții cu Concordia Chiajna

Flavius Stoican are însă șanse să nu stea prea mult în afara circuitului fotbalistic. Surse autorizate susțin că antrenorul care a fost contestat virulent și de suporterii Farului este de ceva timp în tatonări cu divizionara secundă Concordia Chiajna. În sezonul recent încheiat, Concordia s-a clasat pe locul 2 în Grupa B a play-out-ului Ligii a 2-a de fotbal. În ultimul campionat, ilfovenii au fost antrenați de Nicolae Dică, iar apoi de Andrei Cristea.