Cu capul bandajat, Carlos Mora a transmis un mesaj în română după Levski Sofia – U Craiova 1-0: „Se poate! Avem șanse sută la sută”

ADVERTISEMENT

Carlos Mora (25 de ani) crede că Universitatea Craiova are în continuare șanse foarte mari să se califice în turul trei preliminar din Champions League, deși a pierdut miercuri seară pe terenul lui Levski Sofia, scor 0-1, în turul doi, manșa tur. Fotbalistul din Costa Rica este convins că el și coechipierii lui au puterea de a întoarce rezultatul săptămâna viitoare pe teren propriu.

Ce a declarat Carlos Mora după Levski Sofia – Universitatea Craiova 1-0

Iar în acest sens el mizează în mod special pe aportul suporterilor olteni. De altfel, în finalul declarației sale de la finalul partidei din Bulgaria, Mora chiar le-a transmis un scurt mesaj în limba română fanilor Craiovei, după ce în primă fază a vorbit în engleză. La acest meci, jucătorul lui Filipe Coelho a suferit la un moment dat o lovitură în zona capului, motiv pentru care a ieșit de pe teren cu un bandaj în locul respectiv.

ADVERTISEMENT

Cum se simte Carlos Mora după lovitura la cap primită la Sofia

Întrebat în legătură cu această chestiune, Carlos Mora a asigurat însă că nu este vorba despre ceva foarte grav. „A fost un meci bun, cred că în prima repriză ne-au dominat, dar în a doua repriză am avut multe ocazii, ei au avut doar două contraatacuri cred. E greșeala noastră la gol și e vina noastră că nu am putut marca. Nu avem ce face, meciul a trecut, trebuie să ne gândim la următorul meci, cel cu Dinamo.

Ne concentrăm pe Dinamo acum, după aceea vom avea timp să ne gândim, să analizăm, jucăm acasă, suntem puternici acolo, trebuie să ne facem jocul și asta e tot. Șansele sunt sută la sută în favoarea noastră! Trebuie să facem tot pentru a ne califica, pentru a-i bucura pe fani, trebuie să muncim, dar întâi să ne gândim la Dinamo.

ADVERTISEMENT

(n.r. Despre lovitura primită în zona capului) Mă simt bine, voi vedea după cu doctorul. (n.r. în limba română) Hai, Craiova! Se poate acasă cu suporterii noștri. Hai, Știința!”, a declarat pentru după