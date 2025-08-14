Cu cât a crescut economia României în trimestrul II din 2025. Cifrele publicate de INS sunt îngrijorătoare

PIB-ul României a crescut cu 1,2% în trimestrul II 2025 faţă de trimestrul anterior, pe seria ajustată sezonier. Potrivit cifrelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), față de aceeaşi perioadă din 2024, avansul este de 2,1%.

ADVERTISEMENT

Economia României, creștere de doar 0,3% în al doilea trimestru din 2025

Pe seria brută, de 0,3% faţă de trimestrul II 2024. Evoluţia arată o diferență foarte mică față de anul trecut. La nivelul primului semestru din 2025, economia a crescut cu 1,4% pe seria ajustată sezonier. Pe seria brută, avansul este de 0,3% comparativ cu primul trimestru al anului trecut.

„În luna iunie 2025, comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au scăzut, în termeni nominali, față de luna mai 2025 cu 0,9%, iar faţă de luna iunie 2024 au crescut cu 9,2%. În perioada 1.I-30.VI.2025 comparativ cu perioada 1.I-30.VI.2024, pe total (piaţa internă şi piaţa externă), comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut, în termeni nominali, cu 4,8%.

ADVERTISEMENT

Comenzile noi din industrie reprezintă valoarea contractelor încheiate în luna de referinţă între un producător şi un client şi privesc livrările de bunuri şi servicii aferente producătorului, indiferent de perioada în care urmează a fi onorate. Nu sunt incluse taxele legate de produse (cum ar fi TVA), rabaturile şi discount-urile, atunci când acestea sunt acordate contractual.

Indicii valorici (nominali) ai comenzilor noi sunt indici de tip Laspeyres şi măsoară evoluţia acestora (în preţuri curente), pe total, diviziuni CAEN Rev.2 (13, 14, 17, 20, 21, 24÷30), precum şi pe marile grupe industriale. Ponderile utilizate la agregare sunt calculate pe baza cifrei de afaceri conform rezultatelor Anchetei Structurale în Întreprinderi din anul de referinţă (2021)”, a transmis

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu economia României și cum vor fi afectați românii. Răspunsul lui Ilie Bolojan

Economia României încetinește, iar premierul Ilie Bolojan recunoaște deschis că situația este mai dificilă decât se credea. Într-o emisiune TV liberalul a explicat de ce țara se confruntă cu riscul unei încetiniri economice și ce măsuri sunt luate pentru a corecta deficitul bugetar uriaș.

ADVERTISEMENT

. Pe de o parte, este vorba despre factorul extern, adică stagnarea economică din Europa, mai ales din Germania, cel mai important partener comercial al României. Pe de altă parte, există și un factor intern, care ține de măsurile luate de guvern pentru a reduce deficitul bugetar.

ADVERTISEMENT

Măsurile luate de Guvernul Bolojan pentru a îmbunătăți economia României

Creșterea TVA-ului, a taxelor și frânarea creșterii salariilor la stat au dus la o scădere a consumului. Deși recunoaște toate aceste probleme, premierul se declară un „optimist moderat”. Ilie Bolojan a declarat că are încredere în potențialul României, dar a atras atenția că acest lucru se poate întâmpla doar dacă există stabilitate.

„Ce înseamnă situația dificilă? Înseamnă, pe de-o parte, că avem aceste constrângeri bugetare, ani de zile am cheltuit mai mult decât ne-am putut permite, nu mai putem susține aceste cheltuieli. Acesta este realitatea. Și atunci, aici am luat două măsuri, una de creștere a veniturilor și cealaltă de scădere a cheltuielilor.

Și aceste măsuri le vom ține în continuare în direcțiile respective, în așa fel încât să apropiem cât de cât zona de venituri bugetare cu cea de cheltuieli, pentru că toată această diferență, care înseamnă miliarde de euro în fiecare an, o finanțăm prin împrumuturi care ne costă foarte mult și doar anul acesta, doar după zile care le va achita România până la finalul acestui an, vor depăși foarte probabil 10 miliarde de euro”, a spus premierul.