Cu cât a crescut salariul mediu net în iunie 2025. Domeniile în care s-a câștigat cel mai bine

Salariul mediu net a înregistrat creșteri în iunie 2025. Au fost vizate mai multe domenii unde s-a câștigat cel mai bine. În schimb, anumite sectoare au înregistrat scăderi, comparativ cu luna mai.

Salariul mediu net a crescut în iunie 2025

Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), a fost de 5.539 lei în iunie, cu 0,6% mai mult, adică 31 de lei, decât în luna precedentă.

“În luna iunie 2025, câştigul salarial mediu brut a fost 9.246 lei, cu 59 lei (+0,6%) mai mare decât cel înregistrat în luna mai 2025. Câştigul salarial mediu net a fost 5.539 lei, în creştere cu 31 lei (+0,6%) faţă de luna mai 2025”, arată datele INS, potrivit .

Printre domeniile în care salariul mediu net a avut cele mai mari valori se numără fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, cu 12.656 de lei. În activitățile de servicii în tehnologia informației, inclusiv activități de servicii informatice, câștigul salarial mediu net a fost de 11.957 de lei.

Cele mai mici câștiguri salariale medii nete au fost în hoteluri și restaurante, cu 3.367 lei. A fost afectat domeniul fabricării articolelor de îmbrăcăminte, cu 3.442 de lei.

În comparație cu luna iunie 2024, salariul mediu net a crescut cu 7%. Totodată, indicele câștigului salarial real a fost 101,3% în iunie 2025, față de iunie 2024. Față de luna mai 2025, indicele câștigul salariat real a fost 100,1%. În comparație cu 1990, indicele câștigului salarial real a fost cu 254,9% mai mare. A fost cu 0.3 puncte procentuale mai mare decât în mai 2025.

De ce au crescut veniturile în iunie 2025

Fluctuațiile câștigului salarial din timpul anului sunt determinate, în general, de acordarea premiilor anuale, precum și a primelor de sărbători, mai ales în lunile luate drept bază de comparație. Astfel de luni sunt decembrie, martie sau aprilie.

În funcție de perioada acordării, acestea influențează creșterile sau scăderile. Astfel, se ajunge la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluția câștigului salarial real ține cont de fluctuațiile salariului mediu net, dar și de rata inflației.

, în iunie 2025, nivelul salariului mediu net a crescut din diverse motive. Printre acestea se numără acordarea de prime ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești. Sumele din profitul net și din alte fonduri au influențat creșterile.

În același timp, creșterile salariului mediu net s-au datorat inclusiv realizărilor de producție sau încasărilor mai mari, în funcție de anumite contracte sau proiecte. Reducerile de personal cu câștiguri salariale mai mici față de medie, din anumite activități economie, au influențat acest lucru.

Care au fost cele mai semnificative creșteri ale salariului mediu net

Creșterile notabile ale câștigului salarial mediu net, în funcție de secțiuni/diviziuni CAEN Rev. 2, au fost următoarele:

Cu 10,7% în activități de editare și cu 10,1% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;

Între 5,5% și 8,5% în fabricarea produselor de cocserie și a celor obținute din prelucrarea țițeiului, dar și telecomunicații, fabricarea calculatoarelor, fabricarea produselor electronice și optice. Au fost vizate și activitățile de servicii anexe extracției, de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii, în afară de cele din sistemul public de asigurări sociale;

Între 3,5% și 5% în alte activități de servicii, fabricarea mașinilor, utilajelor, echipamentelor n.c.a, dar și fabricarea echipamentelor electrice, a altor mijl0ace de transport, extracția extracția minereurilor metalifere, alte activități extractive. Creșterile vizează și domenii ca agricultura, vânătoarea și serviciile anexe, dar și fabricarea băuturilor, producția cinematografică, video și TV, înregistrări audio și editare muzicală și servicii IT.

Domeniile unde salariul mediul net a înregistrat scăderi

Pe de altă parte, au fost domenii unde câștigul salaria mediu net a înregistrat scăderi. Au fost scăderi între 3% și 6% în tranzacții imobiliare, intermedieri financiare, fără activități de asigurări și fonduri de pensii și transporturi pe apă.

Fabricarea produselor din tutun, a hârtiei și produselor din hârtie, dar și tipărirea și reproducerea pe suporturi au înregistrat scăderi. Au fost vizate și domenii precum producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.

Au existat scăderi între 1% și 2,5% în captarea, tratarea și distribuția apei. Au fost afectate și domenii ca transporturi terestre și transporturi prin conducte, industria metalurgică, colectarea şi epurarea apelor uzate.

Luna iunie 2025 a venit cu scăderi ale salariului mediu net și în sectorul bugetar. Au fost vizate persoanele care lucrează în învățământ, după ce sumele pentru plata cu ora a profesorilor, pe perioada vacanței școlare, au fost reduse. Scăderile au fost de 4,2%. S-au înregistrat scăderi de 0,1% în administrația publică.

Comparativ cu luna mai 2025, salariul mediu net a rămas constant în unele domenii. Este vorba despre sănătate și asistență socială.