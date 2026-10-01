Cu cât a fost amendat Gabi Torje, de fapt, după episodul «Steaua e numai una»: „Nici nu aveam salariul atât la Dinamo”

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Gabi Torje (36 de ani) este un dinamovist convins, însă la începuturile sale din carieră a trecut printr-un episod pe care fanii și clubul l-au digerat cu greu. Împreună cu Adrian Ropotan și Cristi Pulhac, Torje a fost filmat distrându-se pe celebra melodie „Steaua e numai una”, iar acest lucru i-a atras o amendă uriașă.

Cu cât a fost amendat Gabi Torje de Dinamo după ce a cântat «Steaua e numai una»

În urmă cu aproape 20 de ani, de ziua lui fotbaliștii „câinilor” au luat decizia să nu mai iasă în oraș, unde ar fi putut fi zăriți de oameni distrându-se după un eșec, așa că au sărbătorit acasă, cu mâncare și băutură.

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Deși recunoaște că nu a consumat deloc alcool, Gabi Torje s-a distrat pe cinste. La un moment dat, cineva a pus pe fundal melodia «Steaua e numai una», interpretată de „Copilul de Aur”, unul dintre cei mai cunoscuți artiști de manele din România. Astfel, Torje, Pulhac și Ropotan s-au lăsat duși de val și au început să cânte piesa dedicată rivalilor roș-albaștri, iar filmările au ajuns publice după ce au fost vândute unui tabloid. Văzând imaginile cu cei trei dinamoviști, suporterii au luat foc, iar clubul le-a aplicat o amendă uriașă de 10.000 de euro.

„(n.r – care este cea mai mare amendă pe care ai primit-o la un club de fotbal?) Cea mai mare amendă? După ce am cântat aia cu «Steaua e numai una». Am primit atunci o amendă uriașă de 10.000 de euro. Nici măcar nu aveam salariul așa de mare la acea vreme, câștigam cam 8.000 de dolari”, a recunoscut Gabi Torje la emisiunea „Furnicuțele” de la

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Cum au ajuns, de fapt, filmările în posesia tabloidelor

Cu toate că episodul s-a întâmplat într-un cadru restrâns, filmările cu cei trei au ajuns cumva în spațiul public. despre distracția dinamoviștilor de la ziua sa de naștere: „Să spun cum a fost toată povestea, cap-coadă. Eu am fost coleg cu George Călințaru la juniori, la U16. Când veneam de la Timișoara la București, stăteam la el acasă. Am rămas prieteni foarte buni până la scandalul ăla, apoi ne-am răcit puțin. Venise la el o fată de la Timișoara și mi-a zis că nu prea are unde să meargă cu ea. I-am zis: ‘fii atent, eu oricum plec, că am meci la Brașov. Plecăm vineri, mă întorc sâmbătă noaptea’. Ia cheia de la mine de la apartament, stai aici cu ea. Mi-a răspuns că stă doar o noapte. Bun, nicio problemă. I-am dat cheia, totul bine și frumos.

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Noi am pierdut la Brașov. Voiam să ieșim la Bamboo, dar am pierdut la Brașov. Am venit acasă, le-am zis ăstora: ‘Nu mai ieșim, comand ceva de mâncare acasă, luăm ce bea fiecare’. Călințaru era încă la mine acasă și mi-a zis că merge la hotel. I-am zis: ‘Am 4 camere, stai aici cu mine, de ce să mergi la hotel?’. Fata aia era uimită de ce se întâmplă acolo, cum se distrează băieții. Avea un aparat foto, dar care făcea și filmări. Eu n-am văzut că filmează. Ea și zice pe filmare că o trimite la Turcu și la Borcea, dar n-am auzit.

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Atunci au fost în casă și Lucian Goian, și Dragoș Grigore cu nevastă-sa. A doua zi dimineața aveam refacere, după meci. Și îmi zice Ropotan în bazin: ‘Băi, Piticule, tu ai văzut că aia a filmat?’. Eu la 5 și jumătate am mers să le iau pe mama și soră-mea de la gară, că era ziua mea. Fata respectivă și George erau încă în casă. Am mers, am luat-o pe maică-mea, am mâncat cu toții, și fata tot insista: ‘Trebuie să merg să mă întâlnesc cu un prieten’. Ea ce a făcut? S-a dus cu filmarea să arate unui prieten cum se distrează dinamoviștii.

Ăla ce a făcut? El, mai deștept, a descărcat filmarea și a vândut-o la un tabloid. A luat vreo 300 de euro pe ea, din câte am înțeles. Mi-a părut rău că am ținut-o la masă cu mine, i-a dat maică-mea de mâncare. Bine, ea a fost inconștientă că face rău, probabil doar a vrut să arate. Acum așa gândesc. Atunci gândeam cu dușmănie: ‘Mamă, dacă aș prinde-o, ce i-aș face!’”, a povestit Gabi Torje la