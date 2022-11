Cu cât ar crește pensia mamei lui Rareș Bogdan, în funcție de scenariile de majorare ale PNL și PSD

Subiectul majorării pensiilor a provocat controverse aprinse între PNL și PSD legate de procentajul cu care ar trebui să se majoreze pensiile sau dacă pensiile ar trebui majorate uniform, cu același procent. Controversele au provocat și un episod, amuzant sau revoltător, depinde cum îl vede fiecare, în care Rareș Bogdan se lamenta că nu știe ce explicație îi va da mamei sale dacă majorarea va fi de numai 6,2%, în condițiile în care mama europarlamentarului PNL are o pensie de 3.500 de lei.

Rareș Bogdan, disperat în ședința PNL

Potrivit , afirmația ar fi fost făcută într-o ședință a conducerii PNL, în care premierul Nicolae Ciucă ar fi spus că a convenit cu Marcel Ciolacu asupra unei creșteri a pensiilor de 6,2% pentru toți pensionarii, , urmând ca cei cu pensii mici să primească ajutoare suplimentare. Anunțul a produs iritare printre fruntașii liberali, care anterior afirmaseră public, în mod repetat, că vor ca majorarea să fie de 15%, pentru toți pensionarii:

„Nicolae Ciucă: Am discutat cu Marcel și consider că pensiile ar trebui să crească cu 6,2% pentru toți și apoi, progresiv, în funcție de venit, să dăm ajutoare astfel încât anvelopa totală să fie de 15%.

Alina Gorghiu: Nu mi se pare corect ca noi să ieșim și să spunem 15%, așa cum a spus și domnul președinte, și pentru că spune Marcel… Poate că data viitoare când vă întâlniți ne anunțați și pe noi. Să știm ce discutați ca să nu mai ieșim să comentăm altceva…

Rareș Bogdan: Păi cum vine asta? Până acum PSD a ieșit cu 10%, acum vorbim de 6,2%? Noi am spus că susținem 15%! Nu e treaba noastră, e treaba ministrului de Finanțe să găsească bani! Mama mea are pensie de 3.500 de lei. Ce să îi spun? (…)

Adrian Cozma: Nu suntem de acord cu așa ceva! Să fie 15% pentru toată lumea! De două luni mă duc la TV și spun 15%. Ce sunt? Papagal?”

O creștere de la 3.500 la 4.000 de lei

Din stenograma discuției atrage atenția cuantumul pensiei mamei lui Rareș Bogdan, care se arăta îngrijorat că nu ar putea justifica în fața mamei sale majorarea mică de 6,2%. O serie de date statistice și câteva calcule i-ar putea fi de ajutor europarlamentarului la discuția cu mama lui. Potrivit informațiilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), pensia medie din România este de 1.736 de lei, adică aproape de două ori mai mică decât pensia doamnei Bogdan.

O majorare de 6,2% pentru toți pensionarii, așa , ar face ca pensia mamei europarlamentarului să crească cu 217 lei, ajungând la 3.717 lei, în timp ce o pensie medie va crește cu numai 107 lei. În cazul unei măriri uniforme de 15%, doamna Bogdan va avea o pensie ce va trece de 4.000 de lei pe lună, întrucât majorarea ar fi de 525 lei. Pentru pensionarul mediu, creșterea ar fi de 260 de lei, trecând la limită de pragul de 2.000 de lei.

Statisticile CNPP aferente lunii octombrie grupează cei 4.797.000 de pensionari din România în 18 clase în funcție de cuantumul pensiei. Mama lui Rareș Bogdan se încadrează în a treia categorie ca mărime a pensiei, cea între 3001 și 4000 de lei, alături de alți 306.000 de pensionari. Prin contrast, 401.000 de pensionari trebuie să se mulțumească cu venituri între 1201 și 1400 de lei, iar 393.000 sunt în intervalul pensiei medii, de 1601-1800 lei.

Mai trebuie spus că, la baza piramidei, sunt patru clase de pensionari, aproximativ 980.000 de oameni, ale căror pensii se cifrează între 500 și 1.000 de lei. Pentru aceștia, statul român suplimentează sumele de la bugetul de stat printr-o indemnizație socială pentru pensionari astfel încât cei aproape un milion de persoane să aibă măcar 1.000 de lei pe lună cu care să-și ducă zilele. La un pensionar cu o pensie de 1.000 de lei, majorarea de 6,2% ar reprezenta 62 de lei, de 3,5 ori mai puțin decât ar primi mama lui Rareș Bogdan.