Cât se scumpesc, de fapt, gazele în 2026. Anunțul care răstoarnă tot ce se știa despre majorare

Toată lumea vorbește despre scumpirile gazelor care ar putea lovi românii, dar un expert în energie răstoarnă complet aceste așteptări. Așadar, trebuie să ne pregătim pentru facturi mai mari sau scenariile alarmiste sunt exagerate?

De ce ar urma să plătească românii mai mult pentru gaze

În ultimele zile au apărut tot mai multe discuții despre o posibilă majorare a facturilor la gaze începând cu 1 aprilie 2026, data la care expiră actuala schemă de plafonare a preţurilor.

Preşedintele Asociația Furnizorilor de Energie din România (AFEER), Laurențiu Urluescu, a explicat că, până în prezent, furnizorii cumpără gazele pentru populaţie la un tarif reglementat: „achiziţie de 120 lei/MWh, la care se adaugă partea de înmagazinare, de aproximativ 30 de lei”.

Ce sumă ar trebui să scoată, în plus, din buzunar

Odată cu liberalizarea pieţei de gaze, costul de achiziţie ar reveni la nivelul pieţei, estimat în prezent la circa 170 lei/MWh. „Ne aşteptăm ca de la 1 aprilie 2026 să mergem la preţul pieţei (…) în factura finală se va regăsi o creştere de cel puţin 5%”, a avertizat Urluescu.

Ce înseamnă asta concret pentru consumatori? Potrivit AFEER, un apartament cu centrală pe gaze care plăteşte în prezent aproximativ 400 lei pe lună, iarna, ar putea ajunge la aproximativ 420 lei după liberalizare.

Cum văd instituțiile liberalizarea prețurilor la gaze

Președintele Daniel Dăianu, de la Consiliul Fiscal, consideră că liberalizarea pieței gazelor din 2026 „ar trebui amânată”, deoarece, într-un context de inflație ridicată și deficit bugetar mare, eliminarea plafonării ar putea destabiliza economia și alimenta așteptările inflaționiste.

Banca Națională avertizează că șocurile de pe piața energiei, inclusiv creșterea tarifului la gaze, contribuie la menținerea unei inflații ridicate. BNR consideră liberalizarea energiei un factor care poate afecta puterea de cumpărare a populației și menține politicile monetare prudente pentru a limita riscurile inflaționiste.

Bogdan Ivan de la Ministerul Energiei asigură că, pe durata iernii 2025-2026, nu vor exista majorări ale prețului gazelor, plafonarea fiind activă până la 31 martie 2026. Cu depozitele de gaze umplute în proporție de 98%, autoritățile estimează că sezonul rece va fi sigur.

Scumpirile din 2026, analizate de un expert care contrazice instituțiile

Deși de la 1 aprilie 2026, FANATIK a consultat un specialist care răstoarnă aceste așteptări. Dumitru Chisăliță precizează că, în prezent, trendul prețurilor este descrescător și nu există date care să confirme o creștere a costurilor.

„Dacă vă referiți la ce a zis BNR-ul, Consiliul Fiscal, Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și ce a zis AFEER-ul, eu personal nu prea am nicio dată care să confirme aceste explozii. În momentul de față, trendurile pe gaze sunt descrescătoare. Prețul este în scădere.

Este adevărat că avem o iarnă în față care poate să aducă eventuale schimbări, dar acum prețurile sunt în scădere”, a declarat, pentru FANATIK, Dumitru Chisăliță.

„Dacă vă picur în ureche că va crește prețul, va părea normal peste trei luni”

Expertul în energie avertizează asupra efectului speculațiilor în percepția publicului. El subliniază astfel că panicarea populației prin zvonuri sau presupuneri poate crea o senzație falsă de inevitabilitate, chiar dacă în realitate costurile sunt în scădere.

„Eu nu pot să vin să spun că va crește prețul dacă prețurile sunt în scădere, decât dacă am vreun interes să creionez o chestiune la nivelul publicului larg vis-a-vis de niște așteptări.

Dacă vă picur în ureche în fiecare zi, o să crească prețul, o să crească prețul, peste trei luni dacă o să crească prețul, o să vi se pare foarte normal că a crescut prețul”, a adăugat acesta.

Expertul în energie demontează scenariile alarmiste despre majorarea costului la gaze

Mai departe, Dumitru Chisăliță admite că scenariile alarmiste privind , nu pe speculații. Asta pentru că, în realitate, există numeroși factori care pot influența modul în care se formează valoarea gazelor, iar previziunile fără bază solidă pot induce îngrijorare inutilă.

„Eu pot să-mi imaginez, nu știu, o să vină o iarnă cu minus 30 de grade, că o să mai pornească un război în Qatar, dar nu am niciun semn concret. Nu am o prognoză meteo care să spună chestiunea asta. Nu am nimic.

Cum se formează prețul gazelor și de ce speculațiile nu ajută?

Eu nu zic că nu se poate, doar că, la momentul de față, nu am o ipoteză de genul ăsta pe care să mă bazez. Orice prognoză, până la urmă, este o speculație. Dar speculația o faci pe niște considerente care țin de ceea ce se întâmplă. Eu pot să vin repede să spun orice, dar ce spun trebuie să aibă o bază.

Eu nu zic neapărat că prețul în 1 aprilie va fi mai mic. Pentru că, știm că are mai multe elemente în baza căruia se formează”, a mai ținut să precizeze Senior Consultantul în domeniul gazelor și al energiei și președintele Asociației Energia Inteligentă.