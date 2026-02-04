Cu cât se vând tablourile lui Ion Nicola, pictorul român pomenit de peste 2.000 de ori în dosarul controversatului Jeffrey Epstein. Artistul a făcut o mică avere

ADVERTISEMENT

Unul dintre românii care apare în dosarul lui Jeffrey Epstein, pictorul Ion Nicola, a făcut o avere frumoasă din vânzarea tablourilor sale, iar FANATIK prezintă o listă a prețurilor cerute de artist pentru câteva din creațiile sale.

Dosarul Epstein, unul din cele mai misterioase și tulburătoare din ultimii ani, continuă să producă unde de șoc la nivel internațional, iar una din țările care a fost pomenită în mega-scandalul american este și România, prin pictorul Ion Nicola și cercetătoarea de la Universitatea Princeton Corina Tarniță.

Printre politicieni din tabere diferite, figuri regale și celebrități apare și pictorul originar din Tulcea, Ion Nicola. Numele său e pomenit de peste 2.000 de ori în documentele desecretizate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite, iar rolul său în dosarul Epstein ridică niște semne de întrebare.

Creațiile artistice, vândute între 10.000 și 15.000 $ bucata

Ion Nicola nu este un nume necunoscut pe piața artei internaționale din moment ce ar fi auzit de el . De-a lungul carierei sale, pictorul a realizat zeci de lucrări, majoritatea abstracte, construite pe jocuri de culoare. Pe platformele online dedicate pasionaților de artă, prețurile tablourilor sunt listate cu prețuri de pornire de la 10.000 de dolari, ajungând până la 15.000 bucata.

Pe unul din site-urile de profil, , sunt expuse 12 tablouri semnate de Ion Nicola. Dintr-un simplu calcul reiese că dacă respectivele tablouri ar fi vândute pe sumele afișate, artistul ar băga în buzunar aproximativ 150.000 de dolari, adică peste 7,5 milioane de lei! Atenție, vorbim doar despre lucrările listate online, nu despre întregul portofoliu al pictorului, ceea ce sugerează că Ion Nicola a reușit să construiască o mică avere din artă, fiind, așadar, milionar în dolari datorită picturilor sale.

Ion Nicola ar fi zburat cu avionul privat al lui Epstein, alături de afacerist

Documentele prezentate în toată presa arată că Nicola nu a avut doar o relație de tranzacție cu Jeffrey Epstein, vânzându-i creațiile sale artistice, ci a fost un colaborator apropiat al acestuia, contribuind la renovarea și decorarea camerelor din reședințele unde aveau loc orgiile cu minori.

Conversațiile desecretizate arată o comunicare constantă între Epstein și Nicola, centrată pe detaliile cromatice ale creațiilor pictorului. Românul ar fi făcut parte din cercul restrâns al afaceristului american, călătorind chiar cu avionul privat al lui Epstein, „Lolita Express”. Într-unul dintre mesaje, un interlocutor i-a scris că la o anumită dată va zbura chiar împreună cu Epstein. Răspunsul dat de artist arăta o preocupare pragmatică din cauza vizei sale de turist, date fiind șederile prelungite pe insula păcătoasă.

Uniunea Artiștilor Plastici din România nu știe mare lucru despre Nicola

Deși a făcut furori în cercul bogaților americani, numele lui Ion Nicola nu reprezintă mare lucru pentru Uniunea Artiștilor Plastici de la noi. Deși are cotizația plătită la zi, nu s-a integrat în circuitul artistic românesc, președintele Uniunii, Petru Lucaci, declarând că nu deține informații despre activitatea profesională a acestuia din ultimii ani.

Mai mult de atât, criticul de artă Pavel Șușară dă un verdict tranșant, spunând că relația cu Epstein nu a valorificat potențialul pictorului: „E vorba de dungi și de culori, nu de compoziție”. În acest tablou întunecat, iar de data asta nu ne mai referim la operele de artă ale lui Ion Nicola, ci vorbim la modul figurat, apare o altă româncă,

Corina Tarniță, o altă româncă pomenită în scandalul Epstein, spune că a avut o relație strict academică

Recent, femeia a ieșit public și a explicat legătura ei cu Epstein. Într-o poziție transmisă prin intermediul Universității Princeton, ea a explicat că relația a fost strict academică, în perioada în care era doctorandă și cercetătoare postdoctorală la Harvard. Tot ea a spus că regretă că l-a cunoscut, dată fiind amploarea pe care a luat-o dosarul.