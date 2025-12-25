Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului

ADVERTISEMENT

Antreprenorul Dan Șucu, care este totodată și fondatorul Mobexpert, a dezvoltat proiectul rezidențial Mobexpert Homes Pipera. Vorbim despre 104 vile de lux înșiruite, cu prețuri pe măsură.

Cât costă o vilă în ansamblul rezidențial al lui Dan Șucu

Cei care vor să își achiziționeze o locuință în zona de nord a Capitalei și aleg Mobexpert Homes Pipera trebuie să scoată din buzunar sume cu adevărat fabuloase. Prețurile diferă în funcție de suprafață și nu numai.

În ansamblul rezidențial se regăsesc 104 vile înșiruite cu regim de înălțime P+2E care oferă un confort pe măsură. Acestea vin la pachet cu o suprafață utilă care se încadrează între 138 și 163 mp.

Totodată, fiecare casă în parte mai are o grădină proprie, terasă dotată cu pergolă și două locuri de parcare. În ceea ce privește prețurile, o vilă cu 5 camere în ansamblul rezidențial al lui Dan Șucu, patronul Rapidului, are un preț de pornire de 252.000 de euro plus TVA.

În funcție de suprafața aleasă, adică între 180 și 214 mp, prețul poate fi însă mai mare. Mai exact, există și vile care se vând pentru nu mai puțin de 343.000 de euro plus TVA.

Ce dotări au vilele de lux din Pipera

Cât despre dotări, vilele lui Dan Șucu vin cu un design modern, dar și cu infrastructura necesară pentru instalarea unei stații de încărcare electrică. Interiorul este și el unul pe măsură.

Mai exact, vilele din Pipera sunt dotate cu centrală proprie, dar și cu încălzire în pardoseală. Totodată, există termostate în fiecare cameră pentru un confort termic optim.

Obiectele sanitare sunt Waser, iar interiorul Italia, cu ceramică porțelanată. În fiecare cameră există și câte un aer condiționat, iar tâmplăria este Schuco dotată cu geam tripan. Astfel, cei care vor achiziționa o astfel de locuință se vor bucura de un confort pe măsură.

Ce spune Dan Șucu despre proiectul Mobexpert Homes

Amintim faptul că la începutul acestui an, Dan Șucu a confirmat faptul că a finalizat prima parte a proiectului și că anul acesta va continua și restul. „Am finalizat Mobexpert Homes, iar acesta este un proiect nou. Vrem să începem lucrările de construire în a doua parte a acestui an”, spunea , pentru .

Menționăm faptul că în spatele proiectului imobiliar se află o firmă în cadrul căreia Dan Șucu și , dețin 95% dintre acțiuni. Cât despre restul participațiilor, acestea îi aparțin inginerului Ștefan Lichwar. De altfel el este și cel care proiectează ansamblul rezidențial.